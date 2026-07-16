TV Azteca activa plan B para suplir Ventaneando ante crisis desatada por Pedro Sola, revela Jorge Carbajal

(RS)

La crisis de imagen pública que ha significado para TV Azteca la ola de críticas y promoción de recursos legales contra Pedro Sola por incitar el maltrato animal durante una transmisión de Ventaneando, ha dado pie a planes alternos en la televisora, entre ellos, la posible salida del aire del programa tras 30 años al aire, según reportes surgidos en plataformas digitales.

De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, un consejo en Tv Azteca enfocado en contención de crisis determinó no renovar el contrato de Pedro Sola y autorizó evaluar opciones para suplir el programa de espectáculos.

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Esta versión sale a la luz después de que colectivos animalistas convocaron a una manifestación multitudinaria el jueves 16 de julio en las inmediaciones de TV Azteca y que cuatro marcas retiraron su patrocinio del programa.

Durante el programa del 14 de julio, Pedro Sola tuvo una breve participación al aire. (YouTube: Ventaneando)

Jorge Carbajal: “Han comenzado a buscar programas que pudieran suplir a Ventaneando”

En declaraciones hechas en el programa En Shock, Jorge Carbajal indicó que la reunión se llevó a cabo el 10 de julio, cuatro días después de que Pedro Sola dijera al aire que sentía ganas de “aventar carne envenenada” a perros en sitios pet-friendly, así como dispararle a dueños de mascotas.

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“Llegaron ejecutivos y hasta los hijos de Ricardo Salinas Pliego. Ahí dijeron que todo este tema de los perritos ya se les salió de control y que tienen que encontrar la solución para ya acabar con todo este escándalo”.

La primera decisión del consejo fue no renovar el contrato del presentador, el cual concluye en diciembre próximo. Asimismo, determinaron conocer opciones para sustituir el proyecto en caso de que su permanencia al aire resulte económicamente inviable.

“Han comenzado a buscar posibles programas que pudieran suplir a Ventaneando. Sí, ya lo están haciendo. Y lo que es peor, Philip (su colaborador), que están más preocupados en Azteca porque políticamente también les está afectando”, indicó el periodista.

Una pantalla del sitio web Change.org muestra la petición para sancionar a Pedro Sola por sus comentarios sobre mascotas, que registra 174.300 firmas verificadas. (Change.org)

La controversia ha generado molestia entre altos directivos de la televisora debido a que habían logrado revertir la narrativa impulsada por el gobierno federal sobre la veracidad y calidad de sus contenidos.

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A finales de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó los programas de la televisora, acusándolos de difundir “mentiras descaradas” y de encabezar una campaña política en contra de su gobierno.

En respuesta, Pati Chapoy y su equipo de colaboradores defendieron la parrilla de contenido de los canales de TV Azteca, al tiempo que acusaron al oficialismo de censura.

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Flor Rubio queda al centro de la polémica

Carbajal no es la única persona que aborda una posible salida del aire de Ventaneando. En plataformas digitales, creadores de contenido de espectáculos han reportado que la periodista Flor Rubio ha sido considerada para encabezar un programa que reemplace el proyecto liderado por Pati Chapoy.

Rubio, quien actualmente forma parte del matutino Venga la Alegría, ha quedado al centro de la controversia no solo por las versiones que la colocan al frente de un nuevo programa de espectáculos en TV Azteca, sino también porque su defensa pública de Pedro Sola ha derivado en ataques en su contra.

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En su programa de radio, Flor Rubio acusó a los detractores de Sola de ejercer un activismo selectivo, al considerar que la presión en su contra no se compara con la que ha ejercido la sociedad ante casos comprobados de personas que asesinaron a decenas de perros.

“Veremos cómo transita este tema a lo largo de los próximos días, pero un poco de empatía como sociedad ante un tema tan rudo en donde reconocemos que hubo una equivocación, creo que no nos vendría mal un poco de empatía, menos odio”, declaró.

Al margen de la atención pública, oficialmente voceros de TV Azteca no han confirmado ni negado las versiones sobre una posible salida del aire de Ventaneando. Sin embargo, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, calificó las expresiones de Pedro Sola como “lamentables”.

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La ONG Va Por Sus Derechos denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México a conductores del programa Ventaneando por comentarios que incitan al maltrato animal. (X: @derechosVa)

FGJCDMX atrae el caso

Además de una campaña en la plataforma Change.org que solicita sanciones contra Pedro Sola, la organización sin fines de lucro Va por sus derechos interpuso una denuncia contra Pedro Sola y Pati Chapoy ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República por “hechos constitutivos de probables delitos derivados de comentarios emitidos en un medio de comunicación de alcance nacional”.

Hasta el cierre de esta edición, ambas dependencias no han acreditado que Pedro Sola sea objeto de una investigación por la probable comisión de apología del delito.

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