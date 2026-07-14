Convocan marcha frente a TV Azteca para exigir la salida de Pedro Sola de Ventaneando: fecha y detalles

Pedro Sola señaló estar en contra de los perrhijos (Archivo)

La reacción ante la polémica por los comentarios de Pedro Sola sobre los animales no se ha limitado a las redes sociales: ahora, usuarios han decidido llevar la protesta a las calles.

En medio de la conversación digital, surgió una convocatoria para marchar frente a TV Azteca en la Ciudad de México, evento que promete reunir tanto a defensores de los animales como a seguidores indignados, con un llamado especial a asistir en compañía de sus mascotas.

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Detalles de la convocatoria: fecha, hora y cómo participar

La usuaria Lizzy Nelly lanzó en TikTok la invitación a una “Marcha: Fuera Pedro Sola”, que rápidamente se viralizó y ya cuenta con más de 71 mil visualizaciones.

Pedro Sola enfrenta la cancelación digital por una serie de comentarios controversiales sobre los perrihijos. (Infobae México Especial)

El evento está programado para el jueves 16 de julio de 2026 a las 11:00 horas, justo afuera de las instalaciones de TV Azteca, en Av. Periférico Sur 4121, CDMX.

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La convocatoria destaca por su tono inclusivo y festivo: se anima a los asistentes a llevar a sus mascotas, carteles y a participar de manera pacífica.

Entre los lemas propuestos figuran “Libertad, respeto” y “Protesta pacífica”, acompañados de hashtags como #FueraPedroSola, #Ventaneando, #TVAzteca y #LibertadDeExpresión. El cartel del evento recalca: “¡Únete a la protesta! Lleva tu cartel, tu voz cuenta”.

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Captura de pantalla (Tiktok//@lizzy.nelly)

Las voces en redes: apoyo, humor y debate

Los comentarios en la publicación de TikTok reflejaron entusiasmo y pluralidad de posturas. Usuarios escribieron: “Claro que allá nos vemos, el TEC de Monterrey Santa Fe presente. Además la señora que vende tamales en la escalera que te cruza al Pedregal hace un atolito muy rico…”.

Otros, simplemente celebraron la iniciativa: “Siiiiiii”.

Algunos participantes bromearon sobre la permanencia de los conductores:

“Lo bueno que usted como Pedro y la Pati ya van de salida”, mientras que otras voces defendieron su libertad de ver lo que quieran en la televisión.

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Tras los controversiales comentarios del conductor sobre perros en televisión, las marcas optaron por retirarse y deslindarse públicamente de sus declaraciones. (Captura de pantalla YouTube Pedro Sola)

Entre los comentarios también hubo llamados a transmitir la marcha en vivo para quienes no viven en la capital: “Haz transmisión en vivo para que los que no vivimos en CDMX apoyemos viendo”.

El debate se mantuvo encendido, con una mezcla de apoyo, humor y reclamos directos hacia TV Azteca y los conductores de Ventaneando.

La polémica que llevó a la convocatoria

La protesta tiene su origen en las declaraciones que Pedro Sola realizó durante una emisión de Ventaneando, donde expresó su molestia por la presencia de perros en lugares públicos, llegando a utilizar frases como “con ganas de aventarles una carne envenenada”.

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Aunque Sola ofreció posteriormente una disculpa pública, el daño ya estaba hecho: asociaciones animalistas, figuras del espectáculo y una gran parte del público condenaron sus palabras como una incitación al maltrato animal.

El presentador Pedro Sola aparece sentado en un set de televisión. Viste camisa, corbata y saco oscuro. Gesticula con las manos en varias tomas, y en una de ellas sostiene un teléfono móvil. Una barra gráfica en pantalla lo identifica y anuncia que ofrece una disculpa pública. El fondo es verde claro y borroso. Se trata de una emisión televisiva donde el presentador emite una declaración formal.

La presión social se intensificó en redes, con llamados a sanciones y a la reflexión sobre la responsabilidad de las figuras públicas.

La discusión se amplió y alcanzó las altas esferas de TV Azteca, donde directivos y otros conductores se vieron obligados a pronunciarse.

Las redes sociales se convirtieron en el principal campo de batalla, pero el movimiento cobró fuerza fuera del entorno digital con la convocatoria a una marcha, señal de que la indignación había trascendido el ámbito virtual.

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