Pablo Lemus anuncia vacaciones de 8 días por su cumpleaños, Salvador Zamora tomará las riendas del estado

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que tomará vacaciones a partir de este jueves 16 y hasta el viernes 24 de julio. Foto: Presidencia

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que tomará vacaciones a partir de este jueves 16 y hasta el viernes 24 de julio “con motivo de mi cumpleaños”, el cual es el día 18, según publicó en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, Lemus señaló que durante esos días el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, quedará como “encargado del despacho para atender cualquier necesidad”, de acuerdo con el tuit.

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Tras el anuncio, la reacción de usuarios de internet es negativa y varias respuestas se quejaron del descanso que tomará el gobernador, según se observó en las publicaciones que siguieron al mensaje.

Gobierno de Jalisco inicia el Plan Hídrico Estatal con recursos locales

Un funcionario público, identificado como gobernador de Jalisco, ofrece una declaración a la prensa. Se le observa de pie, rodeado por múltiples micrófonos de distintos medios de comunicación, en un entorno exterior diurno. La declaración aborda la gestión de recursos hídricos en Jalisco y la interacción con la presidenta. El orador menciona la importancia de la colaboración y la coordinación federal-estatal para resolver la problemática del agua. Este contenido documenta una conferencia de prensa.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus pondrá en marcha el Plan Hídrico Estatal con recursos locales, pese a que no hay financiamiento federal para nuevas obras, en medio de una crisis de abasto y contaminación de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara que obliga a combinar medidas inmediatas con proyectos de largo plazo.

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Las obras estructurales del plan requieren una inversión cercana a 17 mil millones de pesos. Entre esos proyectos están el nuevo acueducto Chapala–Guadalajara y la ampliación de la Planta Potabilizadora Número 1.

Durante la presentación del programa, Lemus explicó que las acciones urgentes buscan atender al mismo tiempo la calidad del agua y el suministro en la metrópoli jalisciense. La próxima semana, dijo el pasado 15 de julio, comenzarán los trabajos del bypass de La Calera y la modernización de la planta potabilizadora de Miravalle; los primeros resultados se prevén para marzo del próximo año.

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El plan arranca con pipas, garrafones y plantas móviles

El gobierno de Jalisco activó medidas inmediatas con distribución de agua por pipas, entrega de vales y garrafones, e instalación de plantas potabilizadoras móviles en colonias afectadas. (Captura de pantalla)

La respuesta inmediata del gobierno estatal incluye distribución de agua por pipas en colonias afectadas, entrega de vales y garrafones con agua potable e instalación de plantas potabilizadoras móviles. A la par, la administración jalisciense plantea desarrollar obras de mayor escala para ampliar la infraestructura hidráulica.

Ese es el punto central del anuncio: el estado iniciará el Plan Hídrico sin esperar recursos federales para nuevos proyectos. Lemus sostuvo que el programa busca resolver dos frentes a la vez: garantizar el abasto y atender la calidad del agua contaminada en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

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El mandatario también dejó claro que buscará respaldo de la Federación sin romper con Claudia Sheinbaum. El gobernador de Jalisco afirmó: “Yo nunca voy a entrar en una confrontación con la presidenta”.

Lemus señaló que ya solicitó comunicación con Sheinbaum para exponer los proyectos estratégicos de la entidad. También dijo que entiende la carga de trabajo de la mandataria federal y pidió que el problema del agua no se use con fines políticos.

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Sheinbaum sostiene que sí hay inversión federal en Jalisco

Claudia Sheinbaum aseguró que sí hay inversión federal en Jalisco y recordó que en el sexenio de AMLO se construyó la presa El Zapotillo para fortalecer el abasto en la Zona Metropolitana de Guadalajara. | Foto: X @PabloLemusN

El 14 de julio, Sheinbaum respondió a los señalamientos del gobernador y aseguró que el Gobierno de México sí ha invertido en materia hídrica en Jalisco. La presidenta recordó que en el sexenio de AMLO se construyó la presa El Zapotillo para fortalecer el abasto en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La titular del Ejecutivo también señaló que continúan los trabajos de saneamiento en el sistema Lerma-Santiago. Desde esa posición, consideró que el gobierno estatal debe asumir la parte que le corresponde en la atención de la crisis hídrica y sostuvo que la coordinación debe mantenerse por la vía del diálogo.

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Entre ambos gobiernos hay una diferencia que se concentra en el financiamiento de nuevas obras. Mientras la administración de Lemus afirma que no han llegado recursos federales para infraestructura hídrica durante la actual administración, la Federación sostiene que ya existen inversiones en marcha en la entidad.

El debate ocurre en un contexto de problemas persistentes de suministro y de calidad del agua en Guadalajara y su zona metropolitana. Pese a esa discrepancia, el gobernador reiteró que seguirá adelante con el plan estatal y que mantendrá la coordinación institucional para intentar concretar las obras pendientes.

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