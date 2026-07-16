Gobernador de Jalisco busca apoyo de la Federación para obras hídricas sin entrar en disputa con Sheinbaum

Jalisco pide respaldo federal para resolver problemas de agua; Lemus mantiene coordinación con Sheinbaum.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que su administración pondrá en marcha el Plan Hídrico Estatal con recursos exclusivamente estatales, al señalar que, hasta el momento, el Gobierno Federal no ha destinado financiamiento para nuevos proyectos de infraestructura hidráulica en la entidad.

No obstante, dejó en claro que mantendrá una relación de coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum y descartó cualquier confrontación política.

Durante la presentación del programa, el mandatario explicó que las acciones inmediatas buscan atender la problemática de calidad y abastecimiento de agua que enfrenta la Zona Metropolitana de Guadalajara, mientras se desarrollan proyectos de mayor alcance para fortalecer la infraestructura hidráulica.

PUBLICIDAD

Obras prioritarias requieren una inversión cercana a 17 mil millones de pesos

Lemus detalló que las obras estructurales contempladas en el plan incluyen la construcción del nuevo acueducto Chapala–Guadalajara y la ampliación de la Planta Potabilizadora Número 1, proyectos que requieren una inversión aproximada de 17 mil millones de pesos.

Pablo Lemus señaló que la construcción del nuevo acueducto Chapala–Guadalajara es una de las obras prioritarias para garantizar el abasto de agua en la entidad.

Asimismo, informó que la próxima semana comenzarán los trabajos del bypass de La Calera y la modernización de la planta potabilizadora de Miravalle, obras consideradas estratégicas para mejorar el suministro de agua en la zona metropolitana y cuyos primeros resultados se prevén para marzo del próximo año.

PUBLICIDAD

Acciones inmediatas del Plan Hídrico

Entre las medidas anunciadas por el Gobierno de Jalisco destacan:

Distribución de agua mediante pipas en colonias afectadas.

Entrega de vales y garrafones con agua potable.

Instalación de plantas potabilizadoras móviles .

Inicio de las obras del bypass de La Calera .

Modernización de la planta potabilizadora de Miravalle .

Desarrollo de proyectos de largo plazo para ampliar la infraestructura hidráulica.

Pablo Lemus insiste en coordinación con el Gobierno Federal

Aunque reiteró que no han llegado recursos federales para nuevos proyectos de infraestructura hídrica durante la actual administración, el gobernador aseguró que continuará buscando el respaldo de la Federación mediante el diálogo institucional.

PUBLICIDAD

Pablo Lemus reclamó falta de recursos federales para infraestructura hídrica destinada a mejorar el suministro y la calidad del agua. (Redes Sociales)

Lemus explicó que solicitó una comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum para exponer los proyectos estratégicos del estado y sostuvo que comprende la carga de trabajo de la mandataria federal.

“Yo nunca voy a entrar en una confrontación con la presidenta”, expresó, al afirmar que mantiene respeto y reconocimiento hacia la titular del Ejecutivo.

Además, hizo un llamado para que el problema del agua no sea utilizado con fines políticos y planteó que la solución requiere la participación conjunta de los gobiernos federal, estatal y municipal.

PUBLICIDAD

Sheinbaum responde sobre las inversiones federales en Jalisco

Un día antes, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los señalamientos del gobernador y sostuvo que el Gobierno de México sí ha realizado inversiones en materia hídrica para Jalisco.

Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno Federal sí ha invertido en infraestructura hídrica para Jalisco y llamó a mantener la coordinación entre autoridades. Crédito: Cuartoscuro

La mandataria recordó que durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se construyó la presa El Zapotillo para fortalecer el abastecimiento de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara y señaló que actualmente continúan los trabajos de saneamiento en el sistema Lerma-Santiago.

PUBLICIDAD

Asimismo, consideró que el gobierno estatal debe asumir la responsabilidad que le corresponde en la atención de la crisis hídrica y señaló que la coordinación entre ambos niveles de gobierno debe privilegiarse mediante el diálogo.

La crisis del agua mantiene el debate sobre infraestructura y financiamiento

La discusión entre ambos gobiernos ocurre en un contexto de problemas persistentes relacionados con el suministro y la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

PUBLICIDAD

Claudia Sheinbaum señaló que el Gobierno Federal trabaja en acciones de saneamiento para mejorar la calidad del agua en Jalisco. (especial)

Mientras la administración estatal sostiene que requiere apoyo federal para concretar las obras de infraestructura de largo plazo, el Gobierno de México afirma que existen inversiones en marcha y que la atención del problema debe ser una responsabilidad compartida.

Pese a las diferencias sobre el financiamiento, Pablo Lemus reiteró que continuará impulsando el Plan Hídrico con recursos estatales y expresó su confianza en que, mediante la coordinación institucional, puedan consolidarse los proyectos necesarios para garantizar el abastecimiento y mejorar la calidad del agua en Jalisco.

PUBLICIDAD