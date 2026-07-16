Madre buscadora encuentra a su hijo desaparecido tras más de cuatro años: hallan sus restos en una fosa de Sonora

Tras más de cuatro años de búsqueda, Dulce logró recuperar los restos de su hijo Ángel Eduardo, desaparecido desde abril de 2022. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de un hijo terminó después de más de cuatro años de incertidumbre, recorridos por el desierto y jornadas de rastreo en fosas clandestinas. Sin embargo, el desenlace no fue el que su madre esperaba.

El colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme confirmó que Dulce, una de sus integrantes, logró identificar los restos de su hijo Ángel Eduardo Espinoza Meza, quien permanecía desaparecido desde el 15 de abril de 2022 en Ciudad Obregón, Sonora.

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De acuerdo con la agrupación, los restos del joven fueron localizados en una fosa clandestina en el municipio de Bácum, al sur del estado. Tras los estudios periciales realizados por las autoridades, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó la identidad y entregó los restos a sus familiares para que pudieran darle sepultura.

La noticia puso fin a más de cuatro años de incertidumbre para su madre, quien durante ese tiempo se convirtió en una de las decenas de mujeres que integran colectivos de búsqueda en Sonora, recorriendo terrenos, brechas y predios con la esperanza de encontrar a su hijo con vida.

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“Por fin regresó a casa”, dice el colectivo

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Guerreras Buscadoras Cajeme expresó su solidaridad con Dulce y compartió el dolor que implica encontrar a un ser querido sin vida, pero también el alivio de poner fin a una búsqueda marcada por la incertidumbre.

El colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme acompañó a su compañera durante la búsqueda que concluyó con la identificación de los restos de su hijo.

“El hijo de nuestra compañera por fin regresó a casa, no de la manera que muchas quisiéramos encontrar a nuestros hijos y familiares, pero después de más de cuatro años sin saber de él, hoy podrá darle un descanso digno”, señalaron las integrantes del colectivo.

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Ángel Eduardo fue visto por última vez en Ciudad Obregón el 15 de abril de 2022. Tras su desaparición, su madre decidió unirse a las Guerreras Buscadoras Cajeme, colectivo que desde hace años participa en jornadas de búsqueda en distintos municipios de Sonora y que ha localizado cientos de restos humanos en fosas clandestinas.

Durante el hallazgo donde fueron encontrados los restos de Ángel Eduardo también se localizó una identificación a nombre de Heriberto Adarga, además de diversas prendas de vestir y otros indicios, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales para continuar con las investigaciones y los procesos de identificación correspondientes.

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Las buscadoras reiteraron que, pese a la noticia que recibió una de sus compañeras, continuarán acompañando a las familias que siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos.

Una historia que refleja la crisis de desapariciones en México

El caso de Ángel Eduardo ocurre en medio de una crisis nacional de desapariciones que mantiene movilizados a cientos de colectivos de búsqueda en distintos estados del país.

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La organización pide una indagatoria pronta y pública por la remoción ocurrida en la madrugada del 13 de julio, además de diálogo con buscadoras y garantías para la memoria, la verdad y la protesta

Precisamente, esta semana la problemática volvió a colocarse en el centro del debate público luego de que colectivos de madres buscadoras denunciaron el retiro de un antimonumento instalado en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México.

La estructura había sido colocada apenas un día antes para recordar a las más de 135 mil personas desaparecidas registradas en México y para exigir acciones efectivas por parte de las autoridades.

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El memorial llevaba la leyenda: “México campeón en desaparición, más de 135 mil en 2026”, además de rendir homenaje a Ana Amelí, estudiante de la UNAM desaparecida hace un año en el Ajusco.

De acuerdo con los colectivos, alrededor de la 1:40 de la madrugada, un grupo de aproximadamente cinco personas ingresó a la glorieta del Ángel de la Independencia, retiró la estructura y se la llevó envuelta en bolsas negras.

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La madre de Ana Amelí, Vanessa Gámez, criticó lo ocurrido y aseguró que el memorial buscaba visibilizar una realidad que, afirmó, incomoda a las autoridades.

"Así como ese antimonumento desaparece de noche, también desaparecen las personas“, expresó tras denunciar el retiro de la estructura.

Luego de las denuncias públicas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que instruyó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana investigar quién retiró el antimonumento y esclarecer lo sucedido.

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Mientras continúan las investigaciones por ese caso, historias como la de Dulce recuerdan que detrás de cada cifra existe una familia que durante años enfrenta la incertidumbre de no saber dónde está un ser querido.

Aunque la identificación de los restos de Ángel Eduardo significó el final de una larga búsqueda, las Guerreras Buscadoras Cajeme insistieron en que seguirán recorriendo campos y fosas clandestinas de Sonora hasta que todas las familias puedan conocer el paradero de sus desaparecidos y darles un descanso digno.