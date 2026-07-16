México

¿Se va de vacaciones? Sheinbaum viajará a Quintana Roo este fin de semana: esta será su agenda en Tulum y Cancún

La presidenta indicó que estará en Quintana Roo desde este jueves hasta el domingo

Guardar
Google icon
La presidenta anunció que realizará una gira de trabajo por Quintana Roo. | Presidencia
La presidenta anunció que realizará una gira de trabajo por Quintana Roo. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este fin de semana visitará Quintana Roo, para realizar una gira de trabajo por Tulum y Cancún, donde revisará diversos temas relacionados a transporte, turismo y medio ambiente.

La mandataria indicó que hoy viajará a Quintana Roo y estará en ese estado hasta el domingo, cuando incluso realizará una conferencia de prensa.

“Vamos a Tulum hoy. Este fin de semana vamos a Quintana Roo, a tres temas principales”, dijo al comenzar su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, en Palacio Nacioal.

PUBLICIDAD

¿Qué temas atenderá en Quintana Roo?

Sheinbaum Pardo detalló que primero estará en Tulum, donde visitará la zona turística, principalmente el parque ‘El Jaguar’, ante un “descontento” que se reportó por parte de los turistas.

“Entonces, vamos a ver exactamente qué está pasando y ahí con todas las instituciones vamos a resolver, hablar con los hoteleros, con los comerciantes de la zona para ver exactamente qué está pasando y cómo lo resolvemos”, puntualizó.

PUBLICIDAD

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumQuintana RooTulumCancúnLa Mañaneramexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 16 de julio: Semanart confirma la existencia de metales pesados en el Río Lerma

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 16 de julio: Semanart confirma la existencia de metales pesados en el Río Lerma

Yahir sorprende al revelar su ‘arma secreta’ para ganar La Casa de los Famosos México 2026

El cantante se mostró muy emocionado de formar parte del reality de Televisa

Yahir sorprende al revelar su ‘arma secreta’ para ganar La Casa de los Famosos México 2026

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de julio? Se reportan atrasos en Línea A

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de julio? Se reportan atrasos en Línea A

Cuándo se estrena “Un hijo propio”, el documental que relata un caso embarazo fingido y robo de una bebé en el Hospital General de México

Un hijo propio narra cómo una empleada administrativa fingió embarazo y fue detenida horas después del secuestro de una recién nacida

Cuándo se estrena “Un hijo propio”, el documental que relata un caso embarazo fingido y robo de una bebé en el Hospital General de México

Raphael Veiga confiesa que la salida de André Jardine del América lo afectó: “Quedé muy triste”

Veiga señaló que su objetivo es alcanzar cuanto antes el nivel que mostró en Brasil y convertirse en un jugador determinante para las Águilas

Raphael Veiga confiesa que la salida de André Jardine del América lo afectó: “Quedé muy triste”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: Catean inmueble en Jardín Balbuena y aseguran 54 kilos de presunta marihuana en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: Catean inmueble en Jardín Balbuena y aseguran 54 kilos de presunta marihuana en CDMX

Cártel de Juárez: historia, líderes y actividades criminales de la organización designada como terrorista por EEUU

“El Jando”, el piloto que trasladó a “El Mayo” Zambada a EEUU: cronología del vuelo, su detención y cómo la FGR descubrió tarde quién era

Jalisco va contra máquinas tragamonedas: proponen cárcel a quienes permitan su uso a menores de edad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de julio: “El Jando” fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Yahir sorprende al revelar su ‘arma secreta’ para ganar La Casa de los Famosos México 2026

Yahir sorprende al revelar su ‘arma secreta’ para ganar La Casa de los Famosos México 2026

Cuándo se estrena “Un hijo propio”, el documental que relata un caso embarazo fingido y robo de una bebé en el Hospital General de México

María Victoria no sabe que Elsa Aguirre murió y sus nietos revelan la razón

Hospitalizan a Eric del Castillo: su hija actualiza el estado de salud del actor

¿Arantza Ruiz o Ari Gameplays? Las pistas sobre la décima habitante de La Casa de los Famosos México 4 que dividen a los fans

DEPORTES

Hugo Sánchez sorprende y pone a la Argentina de Lionel Messi como ejemplo para México tras llegar a otra Final de un Mundial

Hugo Sánchez sorprende y pone a la Argentina de Lionel Messi como ejemplo para México tras llegar a otra Final de un Mundial

La broma “pesada” que se hicieron los jugadores de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Francia vs Inglaterra: horario y dónde ver gratis en vivo el partido por el Tercer Lugar del Mundial 2026 desde México

Raphael Veiga confiesa que la salida de André Jardine del América lo afectó: “Quedé muy triste”

Álvaro Morales critica el pase de Argentina a la Final del Mundial y recibe épica respuesta: “Intenta no llorar”