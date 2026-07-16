¿Se va de vacaciones? Sheinbaum viajará a Quintana Roo este fin de semana: esta será su agenda en Tulum y Cancún

La presidenta anunció que realizará una gira de trabajo por Quintana Roo. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este fin de semana visitará Quintana Roo, para realizar una gira de trabajo por Tulum y Cancún, donde revisará diversos temas relacionados a transporte, turismo y medio ambiente.

La mandataria indicó que hoy viajará a Quintana Roo y estará en ese estado hasta el domingo, cuando incluso realizará una conferencia de prensa.

“Vamos a Tulum hoy. Este fin de semana vamos a Quintana Roo, a tres temas principales”, dijo al comenzar su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, en Palacio Nacioal.

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¿Qué temas atenderá en Quintana Roo?

Sheinbaum Pardo detalló que primero estará en Tulum, donde visitará la zona turística, principalmente el parque ‘El Jaguar’, ante un “descontento” que se reportó por parte de los turistas.

“Entonces, vamos a ver exactamente qué está pasando y ahí con todas las instituciones vamos a resolver, hablar con los hoteleros, con los comerciantes de la zona para ver exactamente qué está pasando y cómo lo resolvemos”, puntualizó.

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