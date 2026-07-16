Gobierno de México rompe récord de acopio de maíz y frijol en el ciclo primavera-verano 2025

El acopio de maíz llegó a 752 mil 282 toneladas y superó los máximos registrados en 2019 y 2020. Crédito: ISABEL MATEOS/CUARTOSCURO

Alimentación para el Bienestar cerró el ciclo Primavera-Verano 2025 con récord de acopio de maíz y frijol, al rebasar los máximos de los últimos siete ciclos agrícolas y beneficiar a cerca de 66 mil pequeñas y pequeños productores, en un escenario en el que organizaciones campesinas advierten que la revisión anual del T-MEC agrega presión e incertidumbre sobre la planeación del campo mexicano.

El mayor volumen, según Alimentación para el Bienestar, correspondió al maíz, con 752 mil 282 toneladas, por encima de las 743 mil 726 toneladas registradas en 2019 y de las 704 mil 626 de 2020, de acuerdo con el comunicado oficial difundido este 15 de julio. En frijol, el acopio llegó a casi 196 mil toneladas, con lo que superó el máximo previo de 192 mil 387 toneladas del ciclo Primavera-Verano 2021.

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Este resultado fue atribuido por el programa a un esquema de compra directa y sin intermediarios. La medida se alineó con la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de fortalecer la soberanía alimentaria y garantizar mejores condiciones para pequeñas y pequeños productores.

El maíz concentró más de 5 mil 418.8 millones de pesos en inversión social

El acopio de maíz benefició a 39 mil 483 productores y concentró una inversión social de 5 mil 418.8 millones de pesos, con mayor participación de Chiapas y Jalisco. Crédito: JUAN PABLO ZAMORA/SADER/CUARTOSCURO

En maíz, el acopio permitió beneficiar a 39 mil 483 productores con una inversión social de 5 mil 418.8 millones de pesos. Los cinco estados con mayor participación fueron Chiapas, con 29.5%; Jalisco, con 20.7%; Guerrero, con 10.8%; Michoacán, con 8.4%; y Estado de México, con 6.2%.

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Sobre el frijol, el programa reportó apoyo para más de 26 mil 401 productores y productoras, con una inversión social de 5 mil 288.1 millones de pesos. Los mayores volúmenes se concentraron en Zacatecas, con 55%; Durango, con 24.7%; Chihuahua, con 7.5%; Nayarit, con 6.4%; y San Luis Potosí, con 2.5%.

La dependencia sostuvo que, con esos resultados, Acopio para el Bienestar entra en una nueva etapa de apoyo directo al campo mexicano al fortalecer los ingresos de los productores y contribuir a la soberanía alimentaria del país.

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La UNTA advierte presión adicional por la revisión anual del T-MEC

La UNTA advirtió que la revisión anual del T-MEC genera incertidumbre y dificulta la planeación del campo mexicano, el acceso a financiamiento y la inversión en tecnificación. Crédito: ARCHIVO /CUARTOSCURO

Ese balance oficial coincide con un momento de tensión para el sector agroalimentario. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas advirtió el pasado 9 de julio que la revisión anual del T-MEC genera incertidumbre para pequeños y medianos productores, porque dificulta la planeación de sus ciclos productivos, el acceso a financiamiento y la inversión en infraestructura y tecnificación.

Álvaro López Ríos, secretario general de la organización, dijo que el mayor riesgo no se limita a la revisión del acuerdo comercial, sino al ambiente de inestabilidad que crea un esquema de evaluaciones anuales. También señaló que la agricultura necesita reglas claras, certeza jurídica e inversiones de largo plazo para sostener su competitividad.

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El dirigente explicó que la decisión de Estados Unidos de no ampliar la vigencia del tratado por 16 años y optar por revisiones periódicas mantiene en vilo al sector agropecuario mexicano. Agregó que ese contexto se endurece por el interés de Washington en reducir su déficit comercial agrícola y revisar reglas de origen, regulaciones comerciales y medidas fitosanitarias.

Importaciones de granos y oleaginosas rozan 19 millones 930 mil toneladas entre enero y mayo de 2026

Entre enero y mayo de 2026, México importó 19 millones 930 mil toneladas de granos y oleaginosas, y las compras de maíz suben 8.4% a 10.2 millones de toneladas. Crédito: JOAQUÍN SANLUIS /CUARTOSCURO

La organización también alertó sobre la dependencia creciente de importaciones. De acuerdo con datos de la ANAM, entre enero y mayo de 2026 México importó 19 millones 930 mil toneladas de granos y oleaginosas, el segundo mayor volumen para ese periodo desde que existen estadísticas.

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Dentro de ese total, las compras de maíz alcanzaron 10.2 millones de toneladas en los primeros cinco meses del año, un alza de 8.4% en volumen frente al mismo lapso anterior. En términos económicos, esas importaciones sumaron 2 mil 102 millones de dólares, con un incremento de 2.6%.

La UNTA indicó que el aumento fue impulsado principalmente por el maíz amarillo, aunque también crecieron las importaciones de elote blanco, que pasaron de 430 mil a 456 mil toneladas. La organización añadió que Estados Unidos fue el único proveedor de ese grano.

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