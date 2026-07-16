México

Coparmex revela que el 62% de empresas reporta irregularidades y corrupción en gobiernos municipales

La Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que esta practica limita la inversión en el país

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Coparmex revela que el 62% de empresas reporta irregularidades y corrupción en gobiernos municipales.
Coparmex revela que el 62% de empresas reporta irregularidades y corrupción en gobiernos municipales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La corrupción en México costó en promedio 3 mil 865 pesos por ciudadano en 2025, el nivel más alto en una década, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Inegi.

En total, 9.42 millones de personas fueron víctimas de al menos un acto de corrupción al realizar trámites o interactuar con autoridades, con pérdidas cercanas a 17 mil millones de pesos. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que el fenómeno no solo afecta a ciudadanos: cuatro de cada diez empresas socias reportaron haber enfrentado prácticas irregulares en el último año.

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El 98.9% de los actos de corrupción que enfrentan las unidades económicas permanece impune, al no denunciarse ni investigarse, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024 del Inegi. Coparmex señala que la corrupción incrementa los costos de hacer negocios, desalienta la inversión, genera incertidumbre jurídica y limita la creación de empleos formales.

Dos personas intercambian un billete de 100 soles peruanos sobre un escritorio con documentos, un libro abierto y una gorra de policía.
El ámbito municipal concentra la mayor incidencia de irregularidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ámbito municipal concentra la mayor incidencia de irregularidades

Los resultados de la encuesta #DataCoparmex 2025 revelan que 62.2% de las empresas socias registró al menos un acto de corrupción en su relación con gobiernos municipales. Le siguen el ámbito estatal con 57.8% y el federal con 42.8%.

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Casi una quinta parte de las empresas reportó corrupción en los tres órdenes de gobierno, lo que confirma el carácter estructural del problema. Entre las víctimas de algún delito, 17.3% sufrió extorsión o cobro de piso; en 37% de esos casos, el cobro lo realizaron autoridades o personas que se hicieron pasar por ellas.

En el plano internacional, el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 ubicó a México con 27 de 100 puntos, en el lugar 141 de 182 países evaluados.

Las MiPyMEs, las más vulnerables ante las prácticas irregulares

La corrupción golpea con mayor fuerza a las micro, pequeñas y medianas empresas, que cuentan con menos recursos para absorber pagos indebidos, retrasos y costos administrativos adicionales. Las MiPyMEs concentran el 70.7% del personal ocupado del país, por lo que el daño se traduce directamente en menor productividad y menor formalidad laboral.

Una calle vibrante con pequeñas tiendas coloridas y personas; Panadería La Bendición, Sastrería El Buen Vestir, Mini Super La Confianza. Rascacielos al fondo. Postes y cables.
Las MiPyMEs, las más vulnerables ante las prácticas irregulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exceso regulatorio agrava el problema. Según #DataCoparmex 2025, el 48.9% de las empresas enfrentó obstáculos al realizar trámites gubernamentales y destina en promedio 82 horas mensuales al cumplimiento regulatorio. Cada trámite innecesario abre espacios para la discrecionalidad y el soborno.

Las propias empresas identifican la corrupción como uno de los principales obstáculos para su actividad, solo por debajo de la inseguridad y los problemas de infraestructura y servicios.

Coparmex exige acciones concretas en los tres órdenes de gobierno

El organismo empresarial llama a convertir el combate a la corrupción en una prioridad nacional. Sus exigencias incluyen:

  • Fortalecer los mecanismos de control, auditoría y supervisión en los tres órdenes de gobierno.
  • Aplicar sanciones efectivas y oportunas contra servidores públicos que incurran en actos de corrupción, con indicadores verificables de resultados.
  • Simplificar, homologar y digitalizar los trámites para reducir la discrecionalidad y facilitar la actividad empresarial.
  • Implementar canales de denuncia seguros y confidenciales para ciudadanos y empresas.
  • Combatir frontalmente la extorsión, en especial cuando involucre a autoridades.
  • Garantizar la participación del sector empresarial y la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de las políticas anticorrupción.

La Confederación ha reiterado su disposición para colaborar con los tres órdenes de gobierno en el diseño de políticas públicas, reformas regulatorias y mecanismos de integridad que reduzcan la corrupción de forma sostenida.

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