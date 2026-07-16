Verano de aventuras en Puebla: cursos y recorridos para toda la familia en museos, exconventos y zonas arqueológicas

El video presenta la Zona Arqueológica de Cholula, Puebla.

Las actividades veraniegas del Centro INAH Puebla transforman las vacaciones escolares en una experiencia de aventura y aprendizaje para niñas, niños y adultos.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través de su delegación en Puebla, diseña un programa que inicia el 20 de julio y concluye el 22 de agosto de 2026, con cursos y recorridos en espacios patrimoniales.

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El objetivo es acercar a las nuevas generaciones al arte, la historia y la arqueología, y promover el conocimiento y la conservación del patrimonio cultural de la entidad mediante talleres, visitas y retos participativos.

Pasaporte de explorador CINAHP: incentivo para descubrir el patrimonio

El Pasaporte de explorador CINAHP, en su tercera edición, es el eje central de la estrategia para motivar a las familias a recorrer museos, exconventos y zonas arqueológicas de Puebla.

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El documento puede descargarse e imprimirse gratuitamente y funciona como herramienta lúdica para acompañar a los participantes en su recorrido por distintos sitios históricos entre el 25 de julio y el 22 de agosto.

Durante este periodo, niñas y niños podrán reunir sellos y firmas como prueba de su visita a cada espacio.

La recompensa para quienes obtienen al menos siete distintivos consiste en un premio por familia, entregado a las cinco primeras personas que cumplen con el reto.

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La ceremonia se llevará a cabo el 23 de agosto, a las 11:00 horas, en el Museo de la No Intervención, Fuerte de Loreto, edificio emblemático en el Centro Cívico Cinco de Mayo.

El mecanismo fomenta la visita y el interés por la historia y la protección de los bienes culturales, y refuerza el compromiso de la infancia poblana con su propio legado.

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El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través de su delegación en Puebla, diseñó un programa que inicia el 20 de julio y concluye el 22 de agosto de 2026, con cursos y recorridos en espacios patrimoniales. (INAH)

Museo de Arte Religioso, Ex Convento de Santa Mónica: arte y creatividad para infancias

El Museo de Arte Religioso, Ex Convento de Santa Mónica es uno de los puntos clave de las actividades estivales.

Este inmueble del siglo XVII, reconocido por su papel pionero como repositorio dedicado a la vida religiosa femenina, alberga un curso de verano dirigido a niñas y niños de cinco a doce años.

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El taller, coordinado por Victoria Huitzil Alvarado, responsable de Comunicación Educativa y Difusión Cultural, tendrá lugar del 20 de julio al 7 de agosto, de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 horas.

El cupo es de 20 participantes y la cuota de recuperación es de 600 pesos.

Las actividades incluyen danza contemporánea, teatro, artes plásticas, huerto y repostería.

Estas disciplinas permiten a las infancias vivir el arte como una experiencia integral, y fortalecen habilidades creativas y físicas. Para informes sobre el taller, el correo es victoria_huitzil@inah.gob.mx.

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El curso ofrece un espacio seguro y diverso para que las niñas y los niños exploren distintas manifestaciones artísticas, desarrollen habilidades manuales y trabajen en equipo, dentro de un entorno patrimonial de valor histórico.

El Museo de Arte Religioso, Ex Convento de Santa Mónica es uno de los puntos clave de las actividades estivales. (INAH)

Zona Arqueológica de Cholula: arqueología y preservación cultural

La Zona Arqueológica de Cholula es la sede de la “Aventura arqueológica”, un curso para niñas y niños de siete a catorce años.

La actividad se desarrollará del 3 al 21 de agosto, bajo la coordinación de Martín Cruz Sánchez, jefe administrativo del sitio, y Claudia Belén Neri Torres, responsable de Difusión Cultural del CINAH Puebla, en colaboración con el Ayuntamiento de San Andrés Cholula.

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El taller tiene cupo máximo de 50 participantes y se realizará de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

El enfoque es sensibilizar a las infancias sobre la importancia de conservar el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial.

A través de experiencias participativas, las y los asistentes se acercan al trabajo arqueológico: investigación, exploración, restauración y difusión de resultados.

El programa fortalece el aprendizaje significativo y desarrolla habilidades de observación, análisis y trabajo en equipo, guiados por especialistas del INAH.

Este año, la “Aventura arqueológica” cobra relevancia al enmarcarse en la conmemoración del 95 aniversario del inicio de exploraciones en Cholula y de los 500 años de la llegada de la Orden de Predicadores a México.

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La Zona Arqueológica de Cholula es la sede de la “Aventura arqueológica”, un curso para niñas y niños de siete a catorce años. (INAH)

Recorridos especiales y aprendizaje en otros espacios históricos

Las y los participantes del curso de Cholula también conocen la historia del Ex Convento de Nuestra Señora de la Purificación y la Zona Arqueológica de Tepapayeca.

Así, el programa extiende la experiencia educativa más allá del sitio central y aborda la riqueza patrimonial de la región desde diferentes perspectivas.

Para información adicional sobre el curso, el correo es claudia_neri@inah.gob.mx, donde se puede solicitar inscripción y atención personalizada.

La actividad se llevará a cabo del 3 al 21 de agosto. (INAH)

Objetivos y alcance de la propuesta veraniega del INAH Puebla

Con estas iniciativas, el INAH Puebla ofrece opciones de recreación durante las vacaciones y afianza el vínculo intergeneracional con el patrimonio cultural.

El objetivo es que niñas, niños y adultos adquieran conciencia activa sobre la importancia de preservar y difundir los valores históricos y artísticos de su entorno.

El programa veraniego del Centro INAH Puebla, que abarca desde cursos artísticos hasta aventuras arqueológicas, transforma el tiempo libre en una oportunidad para el aprendizaje, la creatividad y el compromiso social.

Al promover el conocimiento directo de los espacios patrimoniales, siembra la semilla de la responsabilidad y el respeto por la memoria colectiva.

La edición 2026 de estas actividades se presenta como una estrategia de difusión cultural que conjuga diversión, educación y participación comunitaria, y consolida a Puebla como un referente nacional en la difusión del patrimonio para las nuevas generaciones.