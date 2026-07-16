Brote de diarrea explosiva por ciclosporiasis podría llegar a México, advierte el infectólogo Alejandro Macías: qué verduras vigilar

El parásito Cyclospora cayetanensis, que causa diarrea explosiva y puede durar semanas sin tratamiento adecuado, afecta ya a más de 1,600 personas en Estados Unidos. Un especialista mexicano alerta sobre su posible llegada al país. (X/Alejandro Macías)

Un brote de diarrea explosiva causado por el parásito Cyclospora cayetanensis afecta ya a 34 estados de Estados Unidos y podría llegar a México en las próximas semanas, advirtió este miércoles el infectólogo Alejandro Macías, quien señala haber atendido ya casos del parásito en territorio nacional.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportan 1,645 casos confirmados desde mayo, una cifra cuatro veces mayor a la del mismo periodo de 2025, y la investigación sobre la fuente de contaminación sigue abierta.

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El parásito no se transmite de persona a persona. Requiere madurar aproximadamente una semana en el ambiente antes de volverse infectante, y contamina principalmente el agua de riego que abastece cultivos de vegetales de hoja verde. Macías advierte que las condiciones de temperatura y humedad de la temporada de lluvias en México son propicias para su propagación.

El dolor abdominal es uno de los síntomas frecuentes de la ciclosporosis, junto con la diarrea acuosa y las náuseas. (Montaje Infobae)

“Están dadas las circunstancias, sobre todo en la temperatura y en la humedad de los tiempos de lluvias. Es perfectamente posible que llegue”, dijo Macías en entrevista con Uno TV.

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Más de 1600 casos en EEUU

El brote comenzó a dispararse desde el 22 de junio. Michigan, que normalmente registra alrededor de 50 casos al año, llegó a reportar casi 1,000 en pocas semanas, el mayor brote en la historia del estado.

Hasta el 13 de julio no se han reportado muertes. El número real de infectados es probablemente mayor, ya que el parásito no forma parte de los análisis de heces de rutina.

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Las autoridades de Michigan sospechan que la contaminación proviene de ensaladas y lechuga. La cadena de comida rápida Taco Bell también es investigada por las autoridades sanitarias, según reportó The Washington Post. Hasta el momento no se ha identificado la fuente exacta ni se ha emitido ningún retiro de producto del mercado.

Lechuga, cilantro y perejil: los vegetales de mayor riesgo en México

Macías señala que en México ya circulan casos de ciclosporiasis, aunque no los vincula directamente al brote estadounidense. Colegas suyos le han confirmado de forma independiente que también han visto casos, aunque el propio especialista lo califica como anecdótico y aclara que eso no sustituye la información oficial de la Dirección General de Epidemiología.

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Ministerio de Salud pide no automedicarse y acudir a centros de salud ante síntomas de diarrea en zonas afectadas. (Foto: Difusión)

Hasta la publicación de esta nota, las autoridades mexicanas no han confirmado ningún caso vinculado al brote en Estados Unidos.

El problema central en México, advierte Macías, es el subregistro. El parásito —que pertenece al grupo de las coccidias— no aparece en los métodos parasitoscópicos convencionales, y los laboratorios comerciales no lo buscan a menos que el médico lo solicite de forma explícita. Esto hace que la enfermedad circule sin ser identificada.

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“Si alguien tiene diarrea explosiva y abundante, fuera de lo que se conoce normalmente, coméntenlo con sus médicos y háganle saber que han escuchado de esto, hagan saber la posibilidad para que lo busquen específicamente en el laboratorio, porque si no se da la indicación precisa, el laboratorio no lo va a encontrar”, advirtió el especialista a través de un video que también compartió en sus redes sociales.

Los vegetales de mayor riesgo son la lechuga, el cilantro y el perejil. Aunque se laven con cuidado, su anatomía compleja dificulta la descontaminación si vienen contaminados con el parásito.

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Una colorida selección de verduras verdes frescas, incluyendo espinacas, brócoli, col rizada, guisantes y espárragos, se exhibe sobre una mesa de madera rústica junto a una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Macías recomienda consumirlos únicamente de supermercados o establecimientos con trazabilidad de origen, y evitar ingerirlos crudos en puestos de la vía pública.

La enfermedad puede durar semanas y no responde a los antibióticos más comunes

La ciclosporiasis produce una diarrea que el propio Macías describe sin rodeos: “una diarrea de la que difícilmente te dejan llegar al baño y ahí explotas, literalmente”. El cuadro va acompañado frecuentemente de fiebre, náuseas, dolor abdominal y pérdida de apetito, y puede prolongarse por semanas. La Asociación Médica Estadounidense advierte que la infección puede derivar en un síndrome recurrente, en el que los síntomas desaparecen y luego reaparecen.

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En personas con enfermedades crónicas como cáncer, VIH o diabetes, el cuadro puede volverse grave. En casos extremos, aunque poco frecuentes, puede causar la muerte.

Una mujer en una cocina moderna se sujeta el abdomen por dolor, con frutas y verduras sobre la mesa y una ilustración de parásitos de ciclosporiasis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El error más frecuente en el tratamiento, señala Macías, es recetar quinolonas como ciprofloxacina o metronidazol. Estos medicamentos no tienen efecto sobre el parásito y pueden hacer que se perpetúe. El diagnóstico correcto es el que lleva al tratamiento correcto: existe un antibiótico específico y aprobado para la ciclosporiasis, pero solo funciona si antes se identificó al agente causante.

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Las temperaturas superiores a 70 ºC eliminan el parásito, según los CDC. El lavado de verduras reduce el riesgo pero no lo elimina por completo, dado que el microorganismo puede adherirse con fuerza a las hojas.

Macías cierra su advertencia con un llamado a no entrar en pánico, pero sí a estar atentos: el brote podría eventualmente llegar no solo a México sino a otros países de América Latina, señaló.

¿Quién es el infectólogo Alejandro Macías?

Alejandro Macias. | YouTube Alejandro Macias

El doctor Alejandro Macías Hernández es un médico infectólogo, investigador y académico mexicano, reconocido como una de las voces más influyentes del país en materia de enfermedades infecciosas.

Egresado de la Universidad de Guanajuato, realizó su especialización en Medicina Interna e Infectología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y complementó su formación con estudios en Microbiología y Salud Pública en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), además de una maestría en Biología Molecular de Enfermedades Infecciosas por la Universidad de Londres.

Su nombre adquirió notoriedad nacional en 2009, cuando fue designado por el gobierno federal como Comisionado Nacional para la Atención de la Influenza durante la emergencia sanitaria provocada por el virus A(H1N1). A partir de ese papel, diversos medios de comunicación comenzaron a referirse a él como el “zar de la influenza”, debido a que encabezó la estrategia de respuesta frente a la primera pandemia del siglo XXI.

Además de su labor clínica y académica, Macías ha desarrollado una amplia trayectoria como divulgador científico. Durante la pandemia de COVID-19 fue una de las figuras médicas con mayor presencia. También ha publicado numerosos trabajos científicos sobre enfermedades infecciosas y ha participado en la formación de especialistas, consolidándose como uno de los infectólogos de mayor reconocimiento en México.