Gobierno de México y la OPS acuerdan plan para reforzar el sistema nacional de salud

México y la OPS/OMS acuerdan una estrategia 2026-2030 para fortalecer el sistema nacional de salud. (Secretaría de Salud de Honduras)

México y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) formalizaron una nueva estrategia de cooperación que estará vigente de 2026 a 2030 y busca fortalecer el sistema nacional de salud, ampliar el acceso equitativo a servicios médicos de calidad y avanzar hacia la cobertura universal mediante acciones enfocadas en prevención, atención primaria y respuesta a emergencias sanitarias.

México y la OPS acuerdan fortalecer el sistema nacional de salud

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, y la OPS/OMS firmaron la Estrategia de Cooperación de País 2026-2030, un convenio que establece la hoja de ruta para impulsar el acceso universal a los servicios de salud y reforzar la capacidad del sistema sanitario durante los próximos cuatro años.

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Durante la firma del acuerdo, el secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que esta colaboración permitirá alinear las prioridades nacionales con la experiencia técnica del organismo internacional para consolidar el Servicio Universal de Salud.

La nueva cooperación México–OPS busca avanzar hacia la cobertura universal en salud. Foto: Facebook/Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

El funcionario afirmó que el convenio contribuirá a ampliar el acceso a servicios médicos de calidad, con especial énfasis en la prevención de enfermedades, el fortalecimiento de la atención primaria y la atención de los principales retos sanitarios que enfrenta el país.

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Además, subrayó que la cooperación internacional representa un elemento clave para construir políticas públicas más eficaces y reducir las desigualdades en materia de salud.

Las cinco prioridades de la estrategia de cooperación 2026-2030

El documento establece cinco ejes estratégicos que orientarán la colaboración entre México y la OPS durante el periodo 2026-2030:

Reducir la incidencia de enfermedades no transmisibles , cáncer y trastornos de salud mental .

Fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud y la coordinación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud.

Garantizar cuidados integrales y acceso equitativo a los servicios médicos durante todas las etapas de la vida.

Incrementar la capacidad de respuesta frente a emergencias sanitarias , enfermedades transmisibles y los efectos del cambio climático .

Impulsar la autosuficiencia sanitaria mediante la investigación, innovación y producción de medicamentos, vacunas, insumos y dispositivos médicos.

El convenio busca reducir desigualdades en el acceso a la salud

Kershenobich señaló que la estrategia está alineada con el Programa Sectorial de Salud, la Agenda de Salud Sostenible para las Américas y el Plan Estratégico de la OPS.

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El convenio busca reducir las desigualdades en el acceso a los servicios de salud. (OPS/OMS Guatemala)

Asimismo, aseguró que el acuerdo permitirá fortalecer acciones en áreas prioritarias como salud mental, inmunización, enfermedades crónicas, preparación ante emergencias sanitarias y atención primaria.

“En el fondo de estas prioridades late una convicción compartida: la salud es un derecho, la desigualdad es inaceptable, la cooperación internacional agrega valor y las respuestas más sólidas son aquellas que se construyen en común”, expresó el secretario.

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La OPS destaca el papel de México en la cooperación regional

Durante la ceremonia, el director de la OPS, Jarbas Barbosa, participó de manera virtual desde Washington y resaltó la importancia de México dentro de los organismos internacionales de salud, así como su participación en los trabajos regionales para fortalecer los sistemas sanitarios del continente.

Por su parte, el representante de la OPS/OMS en México, José Moya, explicó que la estrategia fue elaborada mediante un proceso de consulta que involucró a instituciones gubernamentales, especialistas, universidades, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.

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La OPS destaca el papel de México en la cooperación regional en materia de salud.

También destacó que México cuenta con 14 Centros Colaboradores de alta excelencia técnica, los cuales contribuyen al desarrollo de capacidades tanto nacionales como regionales en materia de salud pública.

Servicio Universal de Salud, uno de los principales objetivos

La estrategia busca respaldar la consolidación del Servicio Universal de Salud, un modelo que pretende garantizar que cualquier persona pueda recibir atención médica en las instituciones públicas, independientemente de su afiliación.

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Como parte de ese proyecto también se contempla el fortalecimiento del expediente clínico electrónico, el intercambio de servicios entre instituciones y el desarrollo de mecanismos que permitan brindar atención más oportuna, eficiente y equitativa.

En el marco de la firma del convenio también fueron inauguradas las nuevas oficinas de la representación de la OPS/OMS en la Ciudad de México, un acto que ambas partes consideraron una muestra del compromiso conjunto para fortalecer la seguridad sanitaria y la cooperación técnica en beneficio de la población mexicana.

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