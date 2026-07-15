México ocupa el 12° lugar más feliz en el mundo, dice informe internacional: “Coincide con evaluación del INEGI”, destaca Sheinbaum

(Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó este miércoles que México ocupa el lugar 12 en el Informe Mundial de la Felicidad y aseguró que ese resultado coincide con la percepción de bienestar reflejada en la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportada (ENBIARE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre los resultados de la encuesta del INEGI, difundidos recientemente, en la que la población adulta calificó su satisfacción con la vida con un promedio de 8.62 puntos sobre 10, la cifra más alta desde 2021.

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Sheinbaum consideró que ambos indicadores muestran un panorama positivo sobre el estado de ánimo de la población mexicana y destacó que el desempeño del país adquiere mayor relevancia al compararlo con naciones de menor tamaño demográfico.

Satisfacción con la vida, calificada con un promedio de 8.62

Al responder a la pregunta, la presidenta recordó que el INEGI realiza cada año la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportada, la cual mide cómo perciben las personas su calidad de vida y bienestar.

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Explicó que en 2025 las personas de 18 años o más calificaron su satisfacción con la vida con un promedio de 8.62, cifra superior al 8.45 registrado en 2021.

La mandataria también hizo referencia al Informe Mundial de la Felicidad, elaborado con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que México aparece en el lugar 12.

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Según explicó, aunque existen países mejor posicionados en el ranking, la mayoría cuenta con poblaciones considerablemente menores.

Entre ellos mencionó a Finlandia, Islandia, Dinamarca, Costa Rica, Suecia, Noruega, Países Bajos, Israel, Luxemburgo, Suiza y Nueva Zelanda.

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“En este informe de felicidad mundial somos, digamos, per cápita, por población, la población más feliz del mundo”, afirmó la presidenta.

Encuesta del INEGI alcanza su mejor resultado desde 2021

La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportada del INEGI mostró que el promedio nacional de satisfacción con la vida aumentó respecto a los últimos años y alcanzó 8.62 puntos, el registro más alto desde que comenzó la serie reciente.

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“Ocho punto sesenta y dos es un nivel muy alto de satisfacción, de bienestar. O sea que la gente está contenta, aunque algunos no”, comentó entre risas.

De acuerdo con la encuesta, la evaluación corresponde a la percepción que tienen las personas sobre distintos aspectos de su vida y su bienestar general.

La presidenta sostuvo que estos resultados reflejan un estado de ánimo positivo entre la población.

Informe de felicidad del INEGI

Para la presidenta, tanto el estudio internacional como la encuesta nacional apuntan en la misma dirección: que la población mexicana reporta altos niveles de satisfacción con su vida.

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Además, destacó que el caso de México resulta relevante porque, a diferencia de la mayoría de los países que encabezan el Informe Mundial de la Felicidad, cuenta con una población de alrededor de 133 millones de habitantes, muy superior a la de las demás naciones del listado.

Sheinbaum señaló que esa diferencia demográfica permite valorar el desempeño del país desde otra perspectiva y reiteró que ambos indicadores muestran una percepción positiva del bienestar entre las y los mexicanos.

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Con ello, la mandataria aseguró que los resultados del INEGI y del Informe Mundial de la Felicidad coinciden al reflejar un elevado nivel de satisfacción de la población con su vida actual.