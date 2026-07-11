México

¿Complot contra Gustavo Adolfo Infante? Ana María Alvarado revela quién estaría detrás

La conductora de ‘Sale el Sol’ habló a través de su cuenta de Instagram

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Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante -México- 11 julio
(IG)

Un nuevo conflicto envuelve a Gustavo Adolfo Infante tras revelaciones de Ana María Alvarado sobre un presunto complot en su contra.

La conductora aseguró que varios personajes del espectáculo estarían impulsando acciones coordinadas para afectar la imagen del periodista. El señalamiento involucra directamente a Alfredo Adame y a otros integrantes del medio, según lo expuesto en su cuenta de Instagram.

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¿Qué dijo Ana María Alvarado?

Durante una transmisión, Ana María Alvarado narró que Alfredo Adame sería quien encabeza este supuesto grupo. Dijo:

“Para perjudicar a Gustavo Adolfo Infante como niños chiquitos, yo las traigo, tú las traes. Qué barbaridad, ¿y por quién creen que está encabezada esta situación? Pues nada más y nada menos que por Alfredo Adame”.

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Ana María Alvarado inició una transmisión en vivo desde los camerinos de Imagen televisión, donde expresó su pesar por la muerte del productor.
Ana María Alvarado inició una transmisión en vivo desde los camerinos de Imagen televisión, donde expresó su pesar por la muerte del productor. (Foto: YouTube)

La conductora detalló que en la semana, Jorge Carbajal difundió un audio donde el asistente de Adame le contactó para invitarlo a sumarse a este grupo.

Alvarado explicó que la enemistad entre Jorge Carbajal y Gustavo Adolfo Infante tiene antecedentes públicos, derivados de enfrentamientos y declaraciones en redes sociales:

“Como saben que Jorge Carbajal y Gustavo Adolfo han tenido pleitos porque es muy sonado y ahí está en Internet, secretito no es, que un día Gustavo se enojó, le habló para recordarle su mamacita a Jorge. Jorge le contestó, se la regresó, se colgaron el teléfono y pues por cosas que ha comentado Jorge en contra de Gus y Gus en contra de Jorge o de Philip también”.

La comunicadora mexicana y política ha estado presente en la sección ‘Pájaros en el Alambre’ junto a Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado (Foto: Imgane)
La comunicadora mexicana y política ha estado presente en la sección ‘Pájaros en el Alambre’ junto a Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado (Foto: Imgane)

La conductora señaló que la invitación del asistente de Adame a Carbajal llamó la atención de Infante, quien consideró el hecho una muestra del supuesto complot.

En respuesta, Jorge Carbajal habría rechazado participar en cualquier acción coordinada, asegurando que no necesita alianzas: “Yo no necesito vejigas para nadar, no necesito a nadie para que me defienda”, citó Alvarado.

La polémica crece en redes sociales. Los mensajes de voz y declaraciones públicas alimentan las especulaciones sobre una posible campaña contra Infante, aunque ninguno de los implicados ha confirmado la existencia de un plan articulado.

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