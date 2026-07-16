México

PAN abre debate sobre reducir la edad de imputabilidad en México y sancionar a menores como adultos

Acción Nacional evaluará una iniciativa para que adolescentes que comentan homicidio doloso, feminicidio, violación y secuestro sean sancionados con penas mayores

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PAN Ricardo Anaya reducción de edad en adolescentes delitos graves
El panista Ricardo Anaya dijo que se analizará la propuesta para reducir la edad en adolescentes y sean enjuiciados por delitos graves como adultos (especial)

El Partido Acción Nacional (PAN) retomará la propuesta que busca modificar el Código Penal Federal para reducir la edad de imputabilidad penal en México, con el objetivo de que adolescentes de entre 15 y 17 años que cometan delitos de alto impacto puedan ser juzgados y sancionados con penas similares a las que reciben los adultos, señaló el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya.

La iniciativa fue impulsada por el presidente municipal de Corregidora, Querétaro, Josué David Guerrero, quien explicó que el proyecto fue presentado hace dos meses ante el Congreso local y ahora busca abrir el debate a nivel nacional.

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La propuesta contempla que los menores involucrados en delitos considerados especialmente graves, como homicidio doloso, feminicidio, violación y secuestro, enfrenten consecuencias penales más severas debido a la naturaleza de los ilícitos.

Ricardo Anaya confirma que el PAN analizará la iniciativa

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, acompañó al alcalde durante la presentación de la propuesta y confirmó que el grupo parlamentario apenas iniciará el estudio formal del documento.

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Aunque evitó adelantar un respaldo definitivo, reconoció que su bancada comparte la preocupación sobre el incremento de la violencia y la participación de menores en delitos de alto impacto.

"Compartimos el diagnóstico“, afirmó el legislador, quien insistió en que la discusión debe realizarse con responsabilidad debido a las implicaciones jurídicas, sociales y de derechos humanos que tendría una modificación de esta naturaleza.

Aumento de delitos graves por adolescentes en México (Foto cortesía PNC)
Aumento de delitos graves por adolescentes en México (Foto cortesía PNC)

Anaya señaló que el PAN realizará un análisis exhaustivo antes de emitir una postura oficial.

"Estamos conscientes de la gravedad de lo que está sucediendo en el país y lo que vamos a hacer como grupo parlamentario es un análisis exhaustivo para, en su momento, fijar nuestra posición sobre el documento“, indicó.

Proponen parlamento abierto con especialistas

Como parte del proceso legislativo, Ricardo Anaya planteó la realización de un parlamento abierto en el que participen especialistas de distintas disciplinas para enriquecer el debate.

El senador consideró indispensable escuchar a expertos en derecho penal, sociología, psicología, criminología y derechos de la infancia antes de tomar una decisión que podría modificar de manera importante el sistema de justicia para adolescentes en México.

A su juicio, un ejercicio de consulta permitiría evaluar tanto los efectos jurídicos como las posibles consecuencias sociales de reducir la edad de imputabilidad.

Alcalde de Corregidora advierte aumento de delitos cometidos por menores

Alcalde de Corregidora Josué David Guerrero
Alcalde de Corregidora Josué David Guerrero (especial)

En entrevista con medios realizada en el Senado de la República, en el marco de la sesión de la Comisión Permanente, Guerrero aseguró que existe una creciente preocupación por el incremento de delitos violentos cometidos por adolescentes.

El alcalde panista señaló que diversos casos registrados recientemente en estados como Baja California, Michoacán y Sonora evidencian una tendencia que, a su juicio, obliga a revisar el marco legal vigente.

"Hemos venido observando con mucha preocupación que, desgraciadamente, son cada vez más constantes los delitos cometidos por menores en este tipo de delitos“, afirmó.

Asimismo, sostuvo que uno de los principales objetivos de la reforma es evitar que exista la percepción de impunidad derivada de la edad de los responsables.

"Es muy importante que podamos impulsar iniciativas de este tipo, para que no haya una sensación de que, por minoría de edad, hay hoy impunidad, que la minoría de edad le quita justicia a las víctimas o a los familiares de las víctimas“, expresó.

Por ahora, la iniciativa continuará en etapa de análisis dentro de la bancada panista, que definirá su posición una vez concluya la revisión técnica y, en caso de concretarse, el eventual parlamento abierto con expertos.

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