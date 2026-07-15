TV Azteca no renovará contrato de Pedro Sola tras desbandada de patrocinadores, revela Jorge Carbajal

TV Azteca no renovará contrato de Pedro Sola tras desbandada de patrocinadores. (Audiovisial IA Infobae México)

La polémica que enfrenta el presentador Pedro Sola por presunta apología del maltrato animal podría derivar en su desvinculación laboral anticipada de TV Azteca, de acuerdo con nuevos reportes de la prensa.

Colectivos animalistas iniciaron una petición en la plataforma Change.org para exigir sanciones contra Sola por declarar en una emisión de Ventaneando tener deseos de aventar carne envenenada en lugares pet-friendly.

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A la cancelación digital se sumó la organización Va por sus derechos. Mediante un comunicado en sus cuentas oficiales, la ONG confirmó que presentó una denuncia penal contra Pedro Sola y Pati Chapoy ante la FGJCDMX por “hechos constitutivos de probables delitos” derivados de los comentarios emitidos.

Al margen de la promoción del recurso legal, las marcas Panditas, Clorets, Halls y Trident anunciaron que retiraron su patrocinio del programa de espectáculos en rechazo a expresiones de apoyo al maltrato animal realizadas por Sola y validadas por Pati Chapoy.

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De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, un consejo dentro de TV Azteca decidió tomar acciones para frenar el daño colateral de la controversia hacia la televisora y determinó no renovar el contrato de Pedro Sola.

Jorge Carbajal: “Revisaron el contrato de Sola y se determinó que no habrá renovación”

Carbajal, quien días antes reveló que fuentes dentro de la televisora le confirmaron que trabajadores del staff de Ventaneando escalaron una queja contra Pedro Sola por presunto comportamiento inapropiado, difundió detalles de una junta entre directivos del canal para tratar el caso de Sola.

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“Llegaron ejecutivos y hasta los hijos de Ricardo Salinas Pliego. Resulta que ahí dijeron que todo este asunto de los perritos ya se les salió de control y tienen que encontrar la solución para acabar con el escándalo”, indicó el periodista en el programa En Shock.

Jorge Carbajal reveló que trabajadores del staff de Ventaneando escalaron una queja contra Pedro Sola por presunto comportamiento inapropiado. (Foto: Infobae México/Jovani Pérez)

En la reunión, sostenida días antes de la desbandada de cuatro marcas, se acordó no renovar el contrato de Sola.

“Revisaron el contrato de Pedro Sola y este vence en diciembre de 2026. En cinco meses se termina y se determinó que no habrá renovación. Pero además, si este escándalo sigue elevándose y la situación continúa como hasta ahorita, se le terminará antes y lo mandarán con sus patitas a la calle”.

Asimismo, subrayó que, aunque Pati Chapoy también ha sido blanco de críticas y su nombre figura en la denuncia que la organización va por sus derechos interpuso ante la FGJCDMX y la FGR, su situación es singular.

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“Ella es socia de la empresa y lo manejan diferente. Sin embargo, ya están considerando e incluso han comenzado a buscar posibles programas que pudieran suplir a Ventaneando”, señaló.

Ana María Alvarado critica manejo de crisis de Pati Chapoy

Ana María Alvarado, conductora del matutino Sale el Sol, dijo en una transmisión en vivo para su canal de YouTube tener conocimiento de que TV Azteca no renovará el contrato de Pedro Sola.

Para la periodista, la posible salida de Sola de TV Azteca pudo haberse evitado si la estrategia de contención de daños hubiera sido distinta.

“El manejo de crisis no ha sido el adecuado. Prefirieron callar. Debieron haber descansado a Pedro una semana o quince días en lo que bajaba el asunto para que la gente se quedara tranquila de que por lo menos hubo una consecuencia”.

Además de tomar la decisión de mantener a Sola en el programa, Alvarado consideró que las defensas públicas de conductores de TV Azteca y excolaboradores de Ventaneando empeoraron la situación.

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“Están preocupados porque ya se salió de las manos y están tratando de nivelarlo con defensas como las de Álvaro Cueva. Y la verdad no, no, no. Muy mala la estrategia. Definitivamente, no creo que fue la mejor opción. Bastante chafa”, zanjó la periodista.

Sola y presentadores de Ventaneando en emisión del 14 de julio. (YouTube: Ventaneando)

Pedro Sola reaparece en Ventaneando, pero no participa

Mientras la presión pública se mantiene, Pedro Sola tuvo una discreta participación en el programa del martes 14 de julio. El comunicador apenas habló durante la emisión en vivo. En sus mínimas intervenciones se apreció que estaba afónico.

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Su condición podría ser resultado del estrés. Según la periodista Flor Rubio, el presentador ha estado bajo mucha presión en los últimos días: “Ha sido una semana devastadora para Pedro, que al día siguiente ofreció disculpas, pero aun así la polémica no ha cesado. La polémica sigue álgida, sigue muy, muy, viral”, indicó en su programa de radio.

Hasta el momento, la FGJCDMX y la FGR no han confirmado si existe una carpeta de investigación en contra de Pedro Sola u otro conductor de Ventaneando.

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