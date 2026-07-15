Venezuela

Heridos de la búsqueda entre los escombros, las víctimas colaterales de los terremotos en Venezuela

Los médicos atienden a diario a personas con catarros, infecciones respiratorias, laceraciones, hongos o algunos tipos de trauma que sufrieron mientras buscaban a sus familiares

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Heridos de la búsqueda entre escombros, víctimas colaterales de los sismos en Venezuela

La búsqueda entre los escombros tras el potente doble terremoto en Venezuela ha dejado también víctimas colaterales que han acudido a varios de los 14 hospitales de campaña internacionales instalados en Caracas y la devastada región costera de La Guaira, aledaña a la capital.

Entre las personas que esperan a ser atendidas en un hospital montado por sanitarios de El Salvador en Catia La Mar, en plena zona cero de la devastación, se encuentra Justo Blanco, de 26 años, con tos y dificultad para respirar, lo que atribuye al frío de la noche y al polvo de los escombros que inhaló mientras buscaba a sus padres, quienes fallecieron.

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“Los conseguí el miércoles, ya los cremé, yo mismo los busqué con la ayuda de otros familiares”, cuenta a EFE.

Heridos de la búsqueda entre escombros, víctimas colaterales de los sismos en Venezuela
La búsqueda entre los escombros tras el potente doble terremoto en Venezuela ha dejado también víctimas colaterales que han acudido a varios de los 14 hospitales de campaña (EFE)

Él es una de las personas afectadas por las largas horas removiendo escombros tras el doble terremoto del 24 de junio que ha dejado al menos 4.561 muertos.

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Desde el pasado viernes, el hospital de campaña de El Salvador se encuentra en la localidad de Playa Grande, en Catia La Mar, donde funciona durante las 24 horas, con áreas de triaje, consulta, estabilización y psicología, así como veterinaria.

Heridos de la búsqueda entre escombros, víctimas colaterales de los sismos en Venezuela
Médicos voluntarios de El Salvador atienden a una persona este lunes, en el hospital de campaña de El Salvador en Catia La Mar (EFE/Miguel Gutiérrez)

El director médico del hospital, Roberto Gavidia, explica a EFE que, desde entonces, han atendido a más de medio millar de personas, varias con “catarros, infecciones respiratorias, laceraciones, hongos o algunos tipos de trauma” que sufrieron mientras buscaban entre los escombros cuerpos de sus familiares o pertenencias.

El domingo, señala, recibieron lesionados que, por “la ansiedad de buscar a su gente, no tuvieron el cuidado necesario y les cayeron algunos escombros”.

Heridos de la búsqueda entre escombros, víctimas colaterales de los sismos en Venezuela
Personas esperan para ser atendidas (EFE)

A raíz de los devastadores sismos, cientos de profesionales procedentes de Estados Unidos, España, Alemania, Lituania, Reino Unido, Brasil, Colombia, República Dominicana, El Salvador, India, Qatar, Japón y Barbados llegaron a Venezuela para brindar asistencia sanitaria.

Se trata de una nueva fase tras las labores de búsqueda y rescate de supervivientes y la atención a los miles de heridos que dejaron los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, en un país con deficiencias en su sistema público de salud.

Heridos de la búsqueda entre escombros, víctimas colaterales de los sismos en Venezuela
Muchos llevan a sus mascotas para que sean atendidas por veterinatios (EFE)

Apoyo psicosocial, otra necesidad

En el sector Caraballeda, en La Guaira, funcionan otros hospitales de campaña extranjeros, entre ellos, el de Reino Unido, que ha atendido a una media de entre 50 y 100 pacientes al día desde que comenzaron, el pasado miércoles, dice a EFE la coordinadora médica del equipo, la canaria Hydra González Gutiérrez.

Aquí hay una treintena de personas y especialidades como medicina interna, estabilización, traumatología, maternidad, pediatría, ginecobstetricia y fisioterapia, y también han recibido a “muchos pacientes” con “dolores musculares, cortes o pequeños traumas” que sufrieron durante la búsqueda en escombros, señala.

González Gutiérrez asegura que han visto una necesidad de abrir un espacio de apoyo psicosocial, por lo que esperan colaborar con una organización local para la atención en salud mental.

“Lo que ha vivido Venezuela es una desgracia, es terrorífico, es terrible y no tiene paragón. Es durísimo”, agrega.

El pasado 9 de julio, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que la salud mental “es también una prioridad urgente” y señaló que, si bien el aumento inicial de casos de trauma ha comenzado a estabilizarse, la respuesta sanitaria “está entrando en una nueva fase centrada en la estabilización, la continuidad de la atención y la recuperación temprana”.

Indicó que se necesitan 23,9 millones de dólares para mantener la respuesta de salud en el país.

Una persona espera ser atendida por médicos voluntarios este lunes, en el hospital de campaña de El Salvador en Catia La Mar (EFE/Miguel Gutiérrez)
Una persona espera ser atendida por médicos voluntarios este lunes, en el hospital de campaña de El Salvador en Catia La Mar (EFE/Miguel Gutiérrez)

Desde Asia

También en Caraballeda funciona, desde la semana pasada, un hospital japonés, donde dos tercios de los pacientes han acudido “por alguna causa del terremoto”, asegura a EFE el subdirector médico, Tomoki Nakamori.

El hospital trabaja seis horas al día con 40 japoneses, entre ellos médicos en áreas como traumatología, anestesiología, pediatría e infecciones, y cuenta con equipos para exámenes de sangre y orina y para rayos X y ultrasonido.

La delegación ha recibido también a venezolanos que, cuando “estaban buscando personas o algunos objetos, se cayeron y lastimaron” en lugares como la espalda y hombros, según el médico, apoyado por la intérprete Sachiko Komiyama.

Él ve “muy doloroso” lo que ha vivido el país caribeño.

“En Japón hemos sufrido muchos terremotos, entonces nosotros creemos que podemos entender lo que sienten los venezolanos”, agrega.

(EFE)

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