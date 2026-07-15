Tormenta tropical Elida se forma a partir de la depresión tropical Cinco-E, onda tropical 19 persiste sobre el sureste mexicano

Una vista satelital capta la formación de la tormenta tropical Elida sobre el océano Pacífico oriental, con su ojo definido y un sistema de nubes que se acerca a la costa mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tormenta tropical Elida se formó durante la madrugada de este miércoles 15 de julio a partir de la depresión tropical Cinco-E, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Aunque el sistema se desarrolla en el océano Pacífico, las autoridades aclararon que no representa riesgo para México debido a su distancia y trayectoria.

Mientras tanto, la onda tropical número 19 continúa desplazándose sobre el sureste mexicano y, en combinación con el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, mantendrá un temporal de lluvias en gran parte del territorio nacional.

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Además de las precipitaciones, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte, noroeste y la península de Yucatán, con temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en algunas regiones del país.

La #DepresiónTropical Cinco-E se intensificó a #TormentaTropical #Elida en el océano #Pacífico. Se localiza a 910 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. No representa peligro para costas nacionales. Detalles, en el gráfico.⬇️ pic.twitter.com/7d6XzgzD9t — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 15, 2026

Tormenta tropical Elida se forma en el Pacífico; ¿representa un peligro para México?

El SMN, organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que a las 03:00 horas, tiempo del centro de México, se desarrolló la tormenta tropical Elida a partir de la depresión tropical Cinco-E.

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Al momento de su formación, el centro del ciclón se localizaba aproximadamente a 910 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con las siguientes características:

Vientos máximos sostenidos: 65 kilómetros por hora.

Rachas: 85 kilómetros por hora.

Desplazamiento: hacia el oeste a 24 kilómetros por hora.

El organismo meteorológico destacó que, debido a su distancia y trayectoria, Elida no representa riesgo para el territorio mexicano, por lo que no se esperan afectaciones directas por este ciclón tropical.

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La onda tropical 19 mantendrá lluvias fuertes en gran parte del país

Aunque Elida no afectará directamente a México, la onda tropical número 19 seguirá recorriendo el sureste mexicano, favoreciendo condiciones para lluvias en combinación con otros sistemas atmosféricos.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, este miércoles se esperan lluvias muy fuertes (50 a 75 milímetros) en:

Chihuahua (centro, sur y este)

Coahuila (norte y oeste)

Durango (norte y oeste)

Veracruz (sur)

Oaxaca (noreste)

Chiapas (este y sur)

Asimismo, habrá lluvias fuertes (25 a 50 milímetros) en:

Sonora

Sinaloa

Nuevo León

Tamaulipas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Guerrero

Campeche

Quintana Roo

También se pronostican intervalos de chubascos en:

Baja California Sur

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Ciudad de México

Tabasco

Yucatán

Mientras que Baja California y Morelos registrarán lluvias aisladas.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las precipitaciones de mayor intensidad podrían provocar:

Deslaves en zonas montañosas.

Incremento en niveles de ríos y arroyos.

Desbordamientos.

Inundaciones en zonas bajas.

Por ello, recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Vientos fuertes y oleaje en costas del país

El pronóstico también contempla vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en:

Puebla

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Además, se esperan eventos de:

Surada en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas .

Viento del norte en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

En otras entidades como Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Guerrero, Veracruz y Tabasco, las rachas alcanzarán entre 40 y 60 kilómetros por hora.

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Respecto al estado del mar, el SMN pronosticó:

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en el golfo de Tehuantepec .

Oleaje de 1 a 2 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de la costa occidental de la península de Baja California.

Persistirá el ambiente extremadamente caluroso en el norte del país

A pesar del temporal de lluvias, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, noroeste y la península de Yucatán.

El SMN prevé temperaturas superiores a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California.

También se pronostican máximas de:

40 a 45 grados en Baja California Sur y Sonora , además del norte de Sinaloa .

35 a 40 grados en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo .

30 a 35 grados en Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y el Estado de México.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron mantenerse bien hidratado, utilizar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada a la radiación solar y brindar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

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El Servicio Meteorológico Nacional reiteró que continuará monitoreando tanto la evolución de la tormenta tropical Elida como el desplazamiento de la onda tropical número 19, por lo que llamó a consultar únicamente los avisos oficiales emitidos por el organismo y por la Conagua.