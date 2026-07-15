¿CURP para tu mascota? Edomex lanza registro único y gratuito para animales de compañía

La ley que crea el registro obligatorio de mascotas y endurece las sanciones por maltrato animal en el Estado de México fue publicada el 16 de junio de 2026.

El Estado de México pone en marcha un registro gratuito y obligatorio para mascotas: toda persona que adopte o adquiera un animal de compañía deberá inscribirlo en el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC).

Este registro fue creado por la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, publicada en la Gaceta del Gobierno este 16 de junio de 2026.

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El Congreso del Estado de México advirtió en abril de este año que aproximadamente seis millones de perros y gatos viven en situación de calle en la entidad.

La nueva legislación mexiquense reconoce a los animales como seres sintientes y establece obligaciones para todos los tutores de mascotas en la entidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cifra pone al Edomex como la entidad con el mayor problema de abandono animal en el país, según datos citados por el propio legislativo local.

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El registro funciona similar a un CURP para mascotas. Al completar el trámite —en línea y sin costo— el tutor obtiene un carnet digital y una clave única que el animal debe portar en placa, collar o arnés.

México cuenta con alrededor de 41.2 millones de perros y 19.2 millones de gatos, según el INEGI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave concentrará nombre, raza, edad, historial médico, vacunas y datos del responsable, de acuerdo con las autoridades.

Sin el Registro Único de Animales de Compañía no habrá servicios de salud gratuitos

Quien no inscriba a su mascota no podrá acceder a las campañas de vacunación, esterilización y desparasitación que ofrece el gobierno estatal de forma gratuita.

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El registro es también el mecanismo que permite a las autoridades identificar animales extraviados y vincular responsabilidades legales en casos de abandono.

Una infografía explica el Registro Único de Animales de Compañía, sus funciones, las consecuencias de no inscribir mascotas y las multas de hasta 17,596 pesos mexicanos vigentes en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el registro ya es obligatorio en el Estado de México, el trámite digital en línea aún no se puede realizar debido a que la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) no ha habilitado la plataforma web masiva.

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El incumplimiento de las obligaciones de registro puede derivar en multas de entre 100 y 150 UMAs —entre 11,731 y 17,596 pesos mexicanos, con el valor de la unidad vigente en 2026.

En casos graves o de reincidencia, la sanción puede escalar a arresto, según la ley.

No registrar a una mascota puede derivar en multas de entre 100 y 150 UMAs, equivalentes a entre 11,731 y 17,596 pesos mexicanos con el valor vigente en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Divorcios en Edomex: el bienestar de tu mascota ahora cuenta por ley

La ley también crea el Registro Estatal de Personas Agresoras de Seres Sintientes, de acceso oficial, para impedir que quienes hayan maltratado animales vuelvan a tener uno bajo su cargo.

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La norma también modifica el Código Civil para reconocer a los animales como parte del núcleo familiar —bajo el concepto de “familia multiespecie”— con derechos propios en casos de disputa o separación de sus tutores.

El Código Penal reformado fija penas de tres a seis años de prisión por maltrato o crueldad animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia educativa, la Ley de Educación del Estado de México incorpora el respeto a los animales como contenido formal de la educación básica y media superior.

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México tiene más de 77 millones de mascotas y más de un tercio nunca ha ido al veterinario, según el INEGI

El INEGI registró en su Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2025 que el 66.4% de las viviendas del país tiene al menos una mascota.

El volumen nacional estimado es de 41.2 millones de perros, 19.2 millones de gatos y 16.9 millones de otras especies.

Ante maltrato o crueldad animal, se podrá hacer un decomiso del animal y pérdida de derechos de custodia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a esa cifra, solo el 42% de los tutores lleva a su mascota al veterinario de forma regular. Un 33% nunca lo ha hecho, de acuerdo con datos del Instituto.

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Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal prohíbe vender animales incluso a grandes cadenas comerciales

La ley aprobada prohíbe la venta de animales en mercados, tianguis, puestos ambulantes, domicilios particulares sin registro oficial y tiendas de autoservicio.

Tampoco se permite vender animales a menores de edad sin la presencia de un adulto responsable.

El Código Civil del Estado de México reconoce ahora a los animales como parte del núcleo familiar bajo el concepto de familia multiespecie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los establecimientos que vendan o den en adopción animales deberán expedir un Certificado de Bienestar Animal firmado por un veterinario con cédula profesional.

Además, se deberá registrar cada operación en el RUAC y entregar al nuevo responsable un manual de cuidados y obligaciones legales.

En casos de disputa o separación, los animales tienen derechos propios reconocidos por el Código Civil del Estado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quien abandone a un animal en lugar de darlo en adopción enfrenta multa, arresto o trabajo comunitario.

En casos de maltrato o crueldad, el Código Penal reformado fija penas de tres a seis años de prisión, decomiso del animal y pérdida de derechos de custodia sobre cualquier ser sintiente.

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