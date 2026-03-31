México

Abandono animal en CU es real: Así puedes ayudar a rescatarlos

La presencia de perros, gatos y especies no nativas altera la fauna nativa en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA)

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Ciudad Universitaria alberga más de 1,000 especies nativas, incluyendo tlacuaches, cacomixtles, ardillas, colibríes y murciélagos, según cifras de la UNAM.| (Crédito: Jiovani Pérez/Infobae México)
Ciudad Universitaria alberga más de 1,000 especies nativas, incluyendo tlacuaches, cacomixtles, ardillas, colibríes y murciélagos, según cifras de la UNAM.| (Crédito: Jiovani Pérez/Infobae México)

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartió a través de sus redes sociales que enfrenta una creciente problemática de abandono de animales domésticos y exóticos en las instalaciones de Ciudad Universitaria (CU), según datos difundidos por la propia institución.

El fenómeno afecta tanto al entorno inmediato de la comunidad universitaria como al equilibrio ecológico de una de las reservas urbanas más importantes de la Ciudad de México.

De acuerdo con información de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), la presencia de perros, gatos y especies no nativas abandonadas ha alterado de manera visible la dinámica de la fauna local en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA).

Según cifras de la UNAM, en CU coexisten 1,034 especies nativas, entre las que se encuentran tlacuaches, cacomixtles, ardillas, colibríes, zorrillos, búhos y murciélagos, además de reptiles e insectos endémicos.

El País reportó que la institución ha reiterado la importancia de evitar el abandono de mascotas, debido a los riesgos que implica tanto para los animales como para el ecosistema.

Ayuda a los animales abandonados en CU

La FMVZ ha solicitado el apoyo tanto de la comunidad universitaria como de todas las personas que visiten CU para auxiliar a todos los animales que se encuentren abandonados, en riesgo o lastimados.

Así puedes rescatarlos:

En caso de encontrar un animal doméstico o exótico, la universidad solicita realizar reportes inmediatos a los Bomberos UNAM al número 55 5616-1560.

Para incidentes relacionados con fauna silvestre o daños a especies nativas, la comunidad debe comunicarse con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) al 55 5265 0780.

La colaboración ciudadana es clave para atender estos casos y evitar mayores afectaciones ambientales. La UNAM subraya que el abandono animal no solo expone a los animales domésticos a peligros como accidentes, enfermedades o inanición, sino que también representa una amenaza para la conservación de la biodiversidad en el campus.

Los reportes de animales domésticos o exóticos deben realizarse a Bomberos UNAM, mientras que incidentes con fauna silvestre se reportan a la PAOT.| (Crédito: X@FMVZUNAM)
Los reportes de animales domésticos o exóticos deben realizarse a Bomberos UNAM, mientras que incidentes con fauna silvestre se reportan a la PAOT.| (Crédito: X@FMVZUNAM)

La REPSA ha advertido que la presencia de especies ajenas al ecosistema puede propiciar la propagación de enfermedades y el desplazamiento de fauna nativa, lo que genera desequilibrios ecológicos de difícil reversión.La universidad exhorta a su comunidad a asumir una actitud responsable y a considerar el impacto de sus decisiones en el entorno.

.La UNAM mantiene activo el monitoreo de la fauna en Ciudad Universitaria y reitera que la protección del entorno y de todos los seres vivos que lo habitan es una responsabilidad compartida de la comunidad académica y administrativa.

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