Pensión Mujeres Bienestar: calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre de julio y agosto 2026 

El depósito correspondiente al bimestre julio-agosto de la Pensión Mujeres Bienestar se realiza de manera escalonada y directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. (Secretaría del Bienestar)

El pasado 6 de julio de 2026 inició el depósito de la Pensión Mujeres Bienestar y otros Programas para el Bienestar, correspondientes al bimestre julio-agosto, en todo el país.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la entrega se estará realizando conforme a un calendario oficial, organizado por la primera letra del apellido de cada beneficiaria, para asegurar una distribución ordenada y directa.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la presidenta, la inversión social para este año supera el billón de pesos, reflejando el compromiso del gobierno federal con la autonomía económica y el bienestar de las personas beneficiarias.

Calendario oficial y organización de pagos

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que el calendario oficial de pagos fue elaborado para ofrecer mayor certeza y seguridad a las personas beneficiarias.

PUBLICIDAD

El proceso inicia con quienes tienen un primer apellido que comienza con la letra A y concluye el 29 de julio, destinado a quienes su apellido inicia con W, X, Y o Z.

Ramírez Amaya explicó que este método permite que cada mujer identifique con anticipación el día exacto en que recibirá el apoyo, lo que elimina incertidumbre y facilita la organización en el hogar.

PUBLICIDAD

La información completa está disponible tanto en los canales oficiales de la dependencia como en la aplicación móvil del Banco del Bienestar.

El pago correspondiente al bimestre julio-agosto se efectuará según la letra inicial del primer apellido y conforme al siguiente calendario:

A: Lunes 6 de julio

B: Martes 7 de julio

C: Miércoles 8 y jueves 9 de julio

D, E, F: Viernes 10 de julio

G: Lunes 13 y martes 14 de julio

H, I, J, K: Miércoles 15 de julio

L: Jueves 16 de julio

M: Viernes 17 y lunes 20 de julio

N, Ñ, O: Martes 21 de julio

P, Q: Miércoles 22 de julio

R: Jueves 23 y viernes 24 de julio

S: Lunes 27 de julio

T, U, V: Martes 28 de julio

W, X, Y, Z: Miércoles 29 de julio

Este calendario busca optimizar la entrega del apoyo y brindar claridad a todas las usuarias del programa.

Calendario de pagos de Pensión Mujeres Bienestar julio-agosto 2026. (Gobierno de México)

Monto y cobertura del apoyo

La Pensión Mujeres Bienestar otorga, en palabras de la titular de Bienestar, un monto bimestral de 3,100 pesos a mujeres de 60 a 64 años, en las 32 entidades federativas.

PUBLICIDAD

Este recurso se deposita a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios, asegurando transparencia y acceso directo.

La secretaria precisó que, solo de enero a julio de 2026, la inversión social destinada a este programa ―junto con la Pensión Adultos Mayores― asciende a 378,817 millones de pesos, beneficiando a 16,571,522 personas.

PUBLICIDAD

Así, la política pública amplía su impacto en todo el territorio nacional y respalda la autonomía económica femenina.

Cuando una beneficiaria cumple 65 años, se incorpora automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Esto garantiza la continuidad del apoyo y evita trámites adicionales, según lo establecido oficialmente.

Acceso a recursos y consulta de saldo

La aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, habilitada para dispositivos Android e iOS, permite a las beneficiarias consultar saldo y movimientos con seguridad y agilidad.

PUBLICIDAD

Esta herramienta digital fue destacada por la Secretaría de Bienestar como una vía para evitar traslados innecesarios y ofrecer información inmediata sobre la disponibilidad del recurso.

Quienes prefieran atención presencial pueden acudir a los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, donde es posible revisar el saldo al insertar la tarjeta y seguir las instrucciones del sistema.

PUBLICIDAD

El gobierno federal recomienda mantenerse informadas a través de los canales institucionales para resolver cualquier duda sobre el calendario o el procedimiento de cobro.

La Pensión Mujeres Bienestar otorga, en palabras de la titular de Bienestar, un monto bimestral de 3,100 pesos a mujeres de 60 a 64 años, en las 32 entidades federativas. (Secretaría del Bienestar)

Las autoridades federales insisten en la importancia de consultar la fecha asignada a cada beneficiaria y de utilizar los canales digitales y presenciales para verificar el saldo.

PUBLICIDAD

Así, el programa cumple con su propósito de fortalecer la autonomía y la protección social de las mujeres mexicanas en una etapa clave de su vida, bajo el respaldo explícito de la presidencia y la Secretaría de Bienestar.