Con uniforme beige y en silencio, así salió Víctor Rodríguez Padilla del penal en Morelos

Víctor Rodríguez Padilla, exfuncionario de Pemex, seguirá su proceso en libertad tras obtener una orden judicial (Cuartoscuro)

Este 14 de julio de 2026, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, con el uniforme beige y con una bolsa llena de sus pertenencias, dejó el penal de Atlacholoaya, Morelos. A su salida, abordó una camioneta y no quiso emitir alguna declaración para medios de comunicación.

La tarde de este martes, la defensa de Rodríguez Padilla consiguió que su cliente llevara el proceso por violencia familiar en libertad, luego de que su esposa, María Felicia Jiménez, le otorgara el perdón. A su salida, el también maestro en Ingeniería mostró un rostro desgastado y, con una sutil sonrisa, abandonó el penal entre cuestionamientos de la prensa.

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Durante la audiencia de este día, la jueza de Control Consuelo Adriana Correa Ortiz dejó sin efectos la medida cautelar que la Fiscalía de Morelos había solicitado: prisión preventiva. Por lo que, se ordenó la libertad inmediata del exdirector.

Víctor Rodríguez Padilla, ex director de PEMEX, es abordado por periodistas al salir del Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya, Morelos, después de un cambio en sus medidas cautelares por una acusación de violencia familiar (Cuartoscuro)

Aunque Padilla Rodríguez abandonó el penal donde permaneció casi 7 días recluido, luego de que su esposa lo denunciara por golpearla en repetidas ocasiones, el funcionario tendrá que enfrentar el proceso penal por violencia familiar, ya que es un delito que se persigue de oficio y el otorgamiento del perdón por parte de la víctima no lo exime de la acusación.

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La acusación en contra de quien un día dirigió la empresa estatal petrolera de México se basa en los hechos ocurridos el 15 de marzo de 2026, los cuales tuvieron lugar en un fraccionamiento de Emiliano Zapata, municipio de Morelos. La situación quedó grabada en una de las cámaras de vigilancia del domicilio, donde se encontraba la pareja con su hijo menor de edad, quien habría presenciado lo sucedido.