Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, recibe perdón de su esposa tras ser denunciado: lo vinculan por violencia familiar

La defensa del exdirector general de Pemex pide que se acaten las determinaciones del juez y se respete la vida privada, al denunciar sobreexposición del caso en medios electrónicos y plataformas digitales

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, recibe este lunes 13 de julio el perdón de su esposa, María Felicia Jiménez Lavié, tras ser acusado de violencia vicaria y violencia familiar.

De manera extraoficial, Infobae México pudo confirmar que el exdirector de Pemex fue procesado por el delito de violencia familiar, ya que la víctima no se ha presentado ante la jueza a ratificar la denuncia en contra de su esposo y envió una carta a la jueza donde le otorga el perdón al exfuncionario. Este elemento fue considerado por la magistrada para no vincularlo a proceso por violencia vicaria, por lo que únicamente se aplica el delito por violencia familiar.

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Al corte de esta nota, se discuten las medidas cautelares dentro de la audiencia, a las que tendrá que sujetarse Rodríguez Padilla.

Jueza mantiene causa pese al perdón

La jueza estatal Consuelo Adriana Correa Ortiz, quien lleva el caso y quien dictó prisión preventiva al exdirector de Pemex, el pasado 8 de julio. Correa Ortiz presentó un escrito, fechado el 10 de julio, en la oficialía de partes, donde María Felicia Jiménez manifiesta su voluntad de perdonar y detener el proceso penal contra Víctor Rodríguez Padilla. La jueza aclaró que, aunque Jiménez otorga el perdón, los delitos de violencia vicaria y familiar se persiguen de oficio.

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María Felicia Jiménez afirmó que su prioridad es la estabilidad y el bienestar de su núcleo familiar. Expresó que no tiene disposición de ratificar la audiencia de este 13 de julio. En el escrito, solicita el cese de las investigaciones iniciadas contra Rodríguez Padilla por los hechos denunciados.

La investigación se abrió después de la difusión de un video grabado en el domicilio de la pareja

La indagatoria comenzó el pasado 26 de junio, cuando Jiménez difundió en su canal de YouTube grabaciones tomadas por una cámara de seguridad de la casa que ambos habitaban en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos. En esas imágenes, el episodio quedó fechado el 3 de marzo de 2026.

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De acuerdo con la publicación, en el video se observa a Rodríguez Padilla sujetar a su esposa del cuello, golpearla de manera reiterada y jalarla del cabello. La agresión ocurrió frente al hijo menor de edad de la pareja.

El material también muestra que la víctima intentó mantener activa la cámara mientras el exdirector de Pemex procuraba tirarla. El menor buscó alejarse del lugar ante la reacción del hombre.

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Capturas del video compartido por la víctima. Crédito: Youtube - María Felicia Jiménez

Jiménez declaró en entrevistas a diversos medios de comunicación que la violencia física, psicológica y económica habría comenzado en el año 2022 y se intensificó cuando Rodríguez Padilla asumió la dirección general de Pemex. La denuncia pública derivó en dos carpetas de investigación: una iniciada de oficio por la Fiscalía General del Estado de Morelos y otra ante el Ministerio Público de la Ciudad de México.

La Fiscalía de Morelos dictó medidas de protección para la víctima a través de instancias de atención a mujeres desde el 28 de junio, fecha en que comenzó la carpeta de investigación en esa entidad.

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El caso también canceló el regreso de Padilla a cargos públicos

La difusión del video provocó la condena de la Secretaría de las Mujeres y un deslinde del gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no habría trato preferencial para ningún servidor público involucrado en actos de violencia de género y que se le daría “toda la ayuda” a la esposa del exfuncionario.

En una de sus conferencias matutinas, la mandataria pidió “que se aplique todo el peso de la ley”. Después del escándalo, el gobierno federal canceló el nombramiento de Rodríguez Padilla como coordinador del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, cargo que estaba por asumir.

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(Crédito: imagen ilustrativa | Infobae México)

El exdirector de Pemex enfrenta el proceso penal en el estado de Morelos por presunta violencia familiar cometida en agravio de su pareja.