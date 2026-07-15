Titular de Migración de México recibe a miembros del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos

Sergio Salomón Céspedes publicó en X el encuentro entre el Instituto Nacional de Migración y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Crédito: X/@SergioSalomonC

El director del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes, informó que este 15 de julio recibió a autoridades del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos encabezadas por Stephanie Creasy, directora adjunta del organismo, según publicó en su cuenta de X.

En el mensaje, Céspedes sostuvo que la cooperación entre México y Estados Unidos requiere “un diálogo permanente y respetuoso” y señaló que la seguridad y el respeto a los derechos humanos deben avanzar de manera conjunta, “siempre en el marco legal y con pleno respeto a la soberanía de ambas naciones”.

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El funcionario también agradeció el acompañamiento institucional de la SRE a través de la maestra Fátima Ríos González, de acuerdo con el mismo tuit.

Senado autoriza el ingreso armado de 35 militares de Estados Unidos para adiestramiento en México

El Senado autorizó el ingreso armado de 35 militares de Estados Unidos, incluidos Navy SEALs, para ejercicios de adiestramiento en México entre julio y diciembre de 2026. | Yiannis Kourtoglou / Reuters

El Senado autorizó el ingreso armado de 35 militares de Estados Unidos, entre ellos Navy SEALs, para dos ejercicios de adiestramiento en México entre julio y diciembre de 2026, con actividades en Estado de México, Campeche, Hidalgo y CDMX, y con la obligación de que el Poder Ejecutivo entregue informes al concluir ambos programas.

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La autorización quedó dividida en dos decretos expedidos el 10 de julio de 2026 y publicados el pasado 14 de julio en el DOF. Uno permitió la entrada de 23 elementos del Equipo 8 de los Navy SEALs de la Armada de Estados Unidos para el evento SOF 4; el otro avaló el ingreso de 12 militares del 7/o. Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte para el evento SOF3.

Ambos permisos se sustentan en el artículo 76 de la Constitución, que faculta a la Cámara de Senadores para autorizar el paso de tropas extranjeras por el país. Los decretos fijaron fechas, rutas, sedes, duración y la obligación de rendir cuentas ante el Senado después de los ejercicios.

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Ejercicio SOF3 durará cinco meses en instalaciones del Estado de México

El ejercicio SOF3 se desarrolla del 15 de julio al 15 de diciembre de 2026 en instalaciones del Estado de México, con arribo y salida en Santa Lucía. REUTERS/Mike Blake

El programa SOF3 se desarrollará del 15 de julio al 15 de diciembre de 2026. La delegación estadounidense ingresará armada y será trasladada en una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Las actividades se realizarán en tres instalaciones militares del Estado de México: el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla, el Centro de Adiestramiento Regional de la I Región Militar en San Miguel de los Jagüeyes y la 1/a. Zona Aérea Militar en Santa Lucía. El decreto estableció que la delegación arribaría a Santa Lucía el 15 de julio y saldría de esa misma instalación el 15 de diciembre.

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Ese calendario convirtió al SOF3 en la actividad más extensa de las dos autorizadas. Su participación corresponde al evento “Mejorar las Capacidades de las Unidades de Fuerzas Especiales”.

El SOF 4 incluyó operaciones marítimas, combate terrestre y paracaidismo

El SOF 4 de los Navy SEALs se programó del 1 de agosto al 15 de octubre de 2026 y contempla operaciones marítimas, combate terrestre y paracaidismo. REUTERS/Mike Blake

Por su parte, el primer decreto autorizó el ingreso de 23 integrantes del Equipo 8 de los Navy SEALs para participar en el evento SOF 4 “Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”. Ese ejercicio quedó programado del 1 de agosto al 15 de octubre de 2026.

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El itinerario marcó que una aeronave de transporte C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ingresaría el 1 de agosto para dejar al personal y su equipo, y volvería a entrar el 16 de octubre para trasladarlos de regreso.

Los instructores ingresarán con armamento y equipamiento militar. La aeronave tiene autorización para arribar y partir del Aeropuerto Internacional de Toluca “Licenciado Adolfo López Mateos”, en el Estado de México.

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Una primera fase comprendió operaciones marítimas, aeromóviles y combate terrestre. Esas maniobras se realizarán en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, en San Luis Carpizo, y en la jurisdicción del Sector Naval de Ciudad del Carmen, Campeche.

Otra segunda etapa consistirá en apoyo de adiestramiento en el curso de Fuerzas Especiales. También se desarrolló en instalaciones ubicadas en San Luis Carpizo y en la jurisdicción del Sector Naval de Ciudad del Carmen.

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La tercera fase incluirá operaciones de paracaidismo estilo caída libre. Esa parte se efectuó en la Unidad Naval de Operaciones Especiales, en Donato Guerra, Estado de México, y se extenderá sobre el espacio aéreo de Hidalgo y la CDMX.