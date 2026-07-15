Tren Interoceánico se vuelve a descarrilar: no reportan lesionados, pero la Línea Z suma otro incidente ferroviario. (EFE/Luis Villalobos)

La Secretaría de la Marina confirmó el descarrilamiento del tren Interoceánico, el incidente habría ocurrido la noche del 14 de julio, en el mismo tramo donde, en diciembre de 2025, ocurrió un accidente que dejó un saldo de 14 personas muertas y varias personas heridas.

La tarjeta informativa sobre el percance en la Línea Z, apunta que el percance ferroviario involucró a dos unidades articuladas de un tren de carga en el kilómetro 230+800, el cual se ubica entre las comunidades de Nizanda y Chivela, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.

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La versión oficial detalló que el evento no dejó personas lesionadas ni tuvo repercusiones en las comunidades aledañas, por lo que no se registraron afectaciones. La Marina aseguró que inmediatamente “activaron los protocolos de seguridad y personal especializado inició las maniobras para el retiro de las unidades y la liberación de la vía".

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