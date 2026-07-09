Cineastas mexicanos destacan entre los nominados al Ariel 2026 con historias que reinventan el cine nacional

Nominados al Ariel 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Iberoamericana vuelve a posicionarse como un semillero de talento en la industria cinematográfica nacional, al destacar entre los aspirantes al principal galardón del cine mexicano. En la edición 2026 del Premio Ariel, dos egresados y un exalumno de esta casa de estudios figuran entre los nominados, mientras que otro exalumno colaboró en una de las producciones con más reconocimientos de este año.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) dio a conocer la lista de nominaciones, que incluye proyectos de ficción, documental y animación. Estas distinciones reflejan la pluralidad de historias y propuestas visuales creadas por profesionales con vínculo académico con la IBERO.

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Los logros de los exalumnos coinciden con el reconocimiento a producciones que exploran temáticas diversas y utilizan lenguajes audiovisuales innovadores, consolidando la presencia de la universidad en la escena fílmica nacional.

Nominados al Ariel 2026

Ernesto Martínez Bucio, quien realizó una estancia de Movilidad en Comunicación en la IBERO y es egresado del ITESO, compite con El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), una de las películas más destacadas de la edición. Esta cinta alcanzó candidaturas en Mejor Película, Ópera Prima, Dirección, Guion Original y Edición, además de postulaciones para su elenco en Coactuación Masculina y Revelación Actoral.

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El nominado recordó que dentro de la institución fue donde reafirmó su vocación por el cine. Su participación en esta edición representa un nuevo paso en su trayectoria, al formar parte de una de las producciones más reconocidas del certamen.

Cine mexicano. (Pexels)

La categoría de Mejor Cortometraje Documental cuenta con la presencia de Sebastián Molina Ruiz, egresado de Historia, quien compite con Toda la vida para siempre. Su reconocimiento evidencia cómo la formación en humanidades puede traducirse en narrativas audiovisuales que contribuyen a la memoria colectiva y al análisis social.

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Apuesta por la animación y logros en equipo

En Mejor Cortometraje de Animación, Juan María León Piña, egresado de Comunicación, representa a la IBERO con Te Prometo Violencia. El director emplea la animación para abordar las secuelas de la violencia en México y, según explicó, este recurso le permite expresar emociones complejas que serían difíciles de plasmar con imágenes convencionales.

Por otro lado, Ricardo Farías, también egresado de la misma carrera, formó parte del equipo de guion de Autos, Mota y Rocanrol, película que fue reconocida con cinco nominaciones en áreas técnicas como Vestuario, Efectos Visuales, Maquillaje, Diseño de Arte y Sonido. Aunque no recibió una candidatura individual, su colaboración destaca la importancia del trabajo en equipo dentro del proceso creativo.

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La participación de estos creadores confirma el papel relevante que desempeñan los egresados de la Universidad Iberoamericana en la cinematografía nacional. Sus aportaciones evidencian la riqueza y variedad de propuestas que continúan transformando el panorama del cine mexicano.