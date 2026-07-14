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Balconean arreglos de última hora en la estación Universidad para visita de Clara Brugada

Circuló un video que captó detalles de cómo hicieron arreglos en la terminal de la Línea 3 antes de la llegada de las autoridades capitalinas

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En redes sociales circuló un video que evidenció trabajos de último momento antes de la visita de Clara Brugada, jefa de gobierno CDMX, a la terminal Universidad como parte de la presentación de obras en la Línea 3 (X/ @BiciManager)

Previo a que el gobierno de la Ciudad de México visitara las instalaciones de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) para anunciar el plan de trabajo para las remodelaciones en el resto de las estaciones, en redes sociales circuló un video que generó reacciones y críticas a la administración de Clara Brugada.

Un video captó el momento en el que personal del Metro CDMX realizó trabajos de último momento antes de la visita de las autoridades capitalinas, en las imágenes se puede apreciar que instalaron recubrimientos a minutos de que llegara la jefa de gobierno a las instalaciones de la terminal Universidad, lo que desató críticas.

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Cabe recordar que la estación Universidad fue remodelada como parte de las estaciones intervenidas rumbo a la Copa Mundial 2026, además, el paradero de Universidad también fue remodelado y se reubicaron a las rutas de transporte, así como a los comerciantes que se ubicaban al exterior de las instalaciones.

Evidencian arreglos de último momento en la Línea 3 antes de la visita de Clara Brugada (Jefatura Gobierno CDMX / Captura @BiciManager)
Evidencian arreglos de último momento en la Línea 3 antes de la visita de Clara Brugada (Jefatura Gobierno CDMX / Captura @BiciManager)

Captan arreglos de último momento en Universidad Línea 3

Un video que se viralizó en redes evidenció cómo personal del STC colocó un recubrimiento estampado en las instalaciones de la terminal Universidad; y es que, a minutos de la conferencia de prensa se observó a personal retocando las instalaciones que recientemente fueron intervenidas.

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La ‘manita de gato’ de última hora a la estación Universidad, previo al evento en el que Clara Brugada anunció la renovación de la Línea 3 del Metro”, fue el mensaje que acompañó la publicación que difundió el momento.

También, las imágenes evidenciaron que detrás del personal de obras ya se estaba instalando el templete, sillas y micrófonos para la participación de las autoridades de movilidad y el STC Metro para el evento público.

La Línea 3 del Metro de CDMX empezará su remodelación en 2027 y, de acuerdo con lo informado por el Gobierno capitalino, las obras se realizarán sin cierres de estaciones este año ni suspensión general del servicio, con un plan que busca renovar vías, sistemas y trenes para mejorar la operación de la ruta de Indios Verdes a Universidad.

El proyecto contempla una inversión de 40 mil millones de pesos y la compra de 45 trenes nuevos. Las autoridades también aseguraron que las obras no implicarán un aumento en la tarifa del STC Metro.

La jefa de Gobierno Clara Brugada confirmó este martes 14 de julio que la Línea 3 será la tercera ruta intervenida, después de los trabajos en las líneas 1 y 2. El anuncio se dio durante la entrega de las instalaciones remodeladas de la terminal Universidad.

Brugada fue enfática sobre el calendario inmediato de la obra. “El plan abarca también la rehabilitación y modernización de todas las estaciones de la Línea 3 […] Todo esto se va a hacer sin que se cierre ninguna estación del Metro este año. Quiero ser enfática informando que este año ninguna estación de esta Línea 3 cerrará, ni el servicio se va a interrumpir”, dijo.

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