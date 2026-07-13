México

Morena respalda postura de Sheinbaum para llevar ante autoridades de EEUU casos de 17 connacionales fallecidos en operativos del ICE

El partido consideró que la defensa de los migrantes mexicanos debe asumirse como una causa de Estado y respaldó las acciones legales impulsadas por el Gobierno federal

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Bandera blanca con logo rojo de Morena y frase 'La esperanza de México' sostenida por una mano entre una multitud y edificios.
Morena respaldó el llamado de Claudia Sheinbaum a la unidad nacional para defender a los mexicanos que viven en Estados Unidos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Morena manifestó su respaldo al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para construir un frente de unidad nacional en defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos, luego de que el Gobierno federal confirmó el fallecimiento de 17 connacionales relacionados con operativos y centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A través de un comunicado emitido por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), encabezado por su presidenta nacional, Ariadna Montiel Reyes, el partido sostuvo que la protección de los migrantes mexicanos debe asumirse como una causa de Estado, por encima de cualquier diferencia política.

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La dirigencia morenista respaldó la estrategia impulsada por la administración federal para exigir justicia y garantías en favor de los connacionales que permanecen bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses.

Comunicado oficial de Morena.
Comunicado oficial de Morena.

Morena llama a todas las fuerzas políticas a actuar con unidad

En su posicionamiento, Morena convocó a partidos políticos, legisladores y sociedad a sumarse al llamado presidencial para exigir el esclarecimiento de los hechos y fortalecer la defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior.

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El partido destacó que las acciones emprendidas por el Gobierno federal reflejan el compromiso de acompañar a las familias de las víctimas y de proteger a quienes radican fuera del país, al considerar que su aportación económica y social es fundamental tanto para México como para Estados Unidos.

Morena convocó a partidos políticos, legisladores y sociedad a cerrar filas en defensa de los mexicanos en Estados Unidos. REUTERS/Eduardo Munoz
Morena convocó a partidos políticos, legisladores y sociedad a cerrar filas en defensa de los mexicanos en Estados Unidos. REUTERS/Eduardo Munoz

Asimismo, subrayó que el momento exige actuar con solidaridad y responsabilidad institucional para garantizar que estos casos sean investigados y no queden impunes.

Gobierno de México impulsa acciones legales por los fallecimientos

Como parte de la estrategia anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Relaciones Exteriores formalizará denuncias penales ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos para solicitar investigaciones sobre las muertes registradas.

Además, el Gobierno mexicano impulsará acciones civiles contra las empresas privadas que administran algunos centros de detención migratoria, enviará solicitudes de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pedirá la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para reforzar la protección de los connacionales bajo custodia.

Sheinbaum se desmarca del informe de la CNDH que deslinda a la Defensa de la desaparición de los 43 normalistas Pie de foto: La presidenta sostiene que su administración desconoce cuándo se publicaría la recomendación de la CNDH sobre Ayotzinapa. Crédito: Cuartoscuro
Claudia Sheinbaum llamó a la unidad nacional para defender los derechos de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Crédito: Cuartoscuro

Sheinbaum afirmó que estas medidas buscan garantizar justicia sin afectar la relación bilateral con Estados Unidos, al considerar que la defensa de los derechos humanos debe mantenerse como una prioridad.

Daños y cifras del caso

  • 17 mexicanos fallecieron en hechos relacionados con operativos y centros de detención del ICE.
  • 14 connacionales murieron bajo custodia en centros de detención migratoria.
  • Tres mexicanos perdieron la vida durante operativos realizados por agentes del ICE.

Caso de Lorenzo Salgado intensifica la exigencia de justicia

Uno de los hechos que detonó el endurecimiento de la postura del Gobierno mexicano fue la muerte de Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo en Houston, Texas.

La muerte de Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo del ICE aumentó la presión para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. REUTERS/Antranik Tavitian
La muerte de Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo del ICE aumentó la presión para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. REUTERS/Antranik Tavitian

La presidenta señaló que las imágenes del caso provocaron indignación y reiteró que México no puede limitarse al intercambio de notas diplomáticas cuando existen denuncias de posibles violaciones a derechos humanos.

La mandataria explicó que el Gobierno estadounidense fue informado previamente de las acciones legales que emprenderá México y aseguró que existe disposición para mantener el diálogo mientras avanzan las investigaciones.

Defensa de los migrantes, una causa de Estado

Morena concluyó que la protección de las y los mexicanos en el extranjero debe asumirse como una responsabilidad compartida entre Gobierno, Congreso y fuerzas políticas.

Morena afirmó que la protección de los mexicanos en el extranjero debe asumirse como una responsabilidad compartida entre instituciones y fuerzas políticas. (AP Foto/Erin Hooley)
Morena afirmó que la protección de los mexicanos en el extranjero debe asumirse como una responsabilidad compartida entre instituciones y fuerzas políticas. (AP Foto/Erin Hooley)

El partido insistió en que la prioridad es garantizar verdad, justicia y respeto a los derechos humanos de los connacionales, al tiempo que respaldó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para mantener la unidad nacional frente a este caso.

El Gobierno federal sostiene que continuará utilizando las vías diplomáticas, jurídicas e internacionales disponibles para esclarecer las muertes y exigir responsabilidades, mientras mantiene abiertos los canales de cooperación con Estados Unidos.

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