México

Joven roba 60 mil pesos a su extrabajo en Ecatepec y termina en la cárcel: asegura que cobró lo que le debían 

El hombre dijo que ingresó al negocio para recuperar el pago que, según él, nunca recibió

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Cristian “N”, de 21 años de edad, fue arrestado por Elementos del Sector 9 de la Policía Municipal cuando salía de un establecimiento comercial en posesión de dinero en efectivo

Un joven de 21 años fue arrestado en el municipio de Ecatepec, Estado de México, luego de ser sorprendido con 60 mil 640 pesos en efectivo que, de acuerdo con las autoridades, habría extraído de un establecimiento comercial al que ingresó durante la madrugada. El detenido aseguró que tomó el dinero porque había sido despedido y no recibió el pago de su liquidación.

La detención fue realizada por elementos del Sector 9 de la Policía Municipal en la colonia Cuauhtémoc Xalostoc, cuando observaron movimientos sospechosos en un negocio ubicado sobre Vía Morelos, casi en la esquina con Tenochtitlán.

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De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados realizaban recorridos de vigilancia durante la madrugada de este lunes cuando detectaron una escalera de aluminio extendible recargada sobre la cortina metálica de un local comercial con razón social “Aluminio y Vidrio”. La situación llamó la atención de los agentes, quienes permanecieron en el lugar para verificar lo que ocurría.

(Captura de pantalla)
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Minutos después, un hombre descendió desde el interior del establecimiento utilizando la escalera. El sujeto portaba una mochila roja, por lo que los policías procedieron a entrevistarlo.

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Al ser cuestionado, el joven se identificó como Cristian “N” y manifestó que había trabajado en el negocio. Según el informe policial, declaró que había sido despedido y que no le habían cubierto la indemnización correspondiente.

“Al ser cuestionado, afirmó que era empleado del negocio, lo habían corrido y, como no quisieron pagarle, se metió para cobrarse lo que le debían y sacó dinero de una tómbola”.

Tras la revisión de la mochila, los agentes localizaron dinero en efectivo por un monto total de 60 mil 640 pesos. Debido a ello, Cristian “N” fue asegurado en el lugar.

Antes de ser trasladado ante las autoridades ministeriales, el joven reiteró su versión sobre el motivo por el cual tomó el efectivo.

(Captura de pantalla)
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“Indicó que había sustraído el recurso porque fue despedido y no le pagaron su liquidación”.

La Policía Municipal informó que el detenido fue presentado ante la agencia del Ministerio Público (MP), donde se determinará su situación jurídica y se deslindarán responsabilidades.

El caso quedó asentado como una investigación por el delito de robo a lugar cerrado, ya que el ingreso al establecimiento ocurrió fuera del horario de operación y sin autorización.

(Captura de pantalla)
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Las autoridades señalaron que será el Ministerio Público quien integre la carpeta correspondiente y determine si existen elementos suficientes para ejercer acción penal contra el joven.

Asimismo, se revisará la versión del detenido respecto a su relación laboral con el negocio y la supuesta falta de pago de liquidación; sin embargo, las autoridades recordaron que cualquier reclamación de carácter laboral debe realizarse por las vías legales correspondientes.

El dinero asegurado quedó a disposición de la autoridad competente, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

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