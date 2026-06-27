Desmantelan red criminal de cámaras que espiaba a autoridades en Ecatepec

Elementos de la Secretaría de Marina desmantelaron 32 cámaras de videovigilancia ilegales en Ecatepec, Estado de México, con lo que la cifra de equipos retirados llegó a 252 dispositivos desde inicios de marzo, cuando comenzó el operativo, según la dependencia.

La Marina informó en un comunicado que las cámaras irregulares estaban instaladas en la red eléctrica municipal y que el despliegue se realizó de forma coordinada con la policía municipal y la Fuerza de Tarea Ecatepec, perteneciente a la Armada de México.

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De acuerdo con la dependencia, se tuvo conocimiento de que algunos grupos delincuenciales emplearon este tipo de dispositivos para monitorear las acciones de las fuerzas de seguridad, por lo que el retiro formó parte de las acciones para inhibir ese seguimiento.

En otra intervención en el municipio, personal de la Semar, la Policía Municipal de Ecatepec y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) brindaron seguridad a trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) durante el retiro de 64 cámaras de videovigilancia presuntamente colocadas de manera irregular en distintos puntos del territorio municipal.

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Fueron desinstaladas 37 cámaras en este operativo, en marzo fueron 73 Foto: Marin a

La Región Naval Central informó que esas labores se realizaron en diversas colonias de Ecatepec para apoyar diligencias enfocadas en el aseguramiento de los equipos, identificados como “cámaras parásitas”, que estaban en la vía pública sin autorización.

Durante el operativo también participó personal de alumbrado público, que apoyó en el retiro físico de los equipos, mientras elementos navales resguardaron el perímetro para dar seguridad al personal participante y permitir el desarrollo de las maniobras.

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La Marina precisó que las 64 cámaras aseguradas quedaron a disposición de la FGJEM, que integró la carpeta de investigación correspondiente para determinar la procedencia de los dispositivos y establecer si tuvieron relación con actividades ilícitas.

La dependencia señaló que estos retiros se enmarcaron en la coordinación interinstitucional entre autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer la seguridad pública, recuperar espacios seguros y contribuir al bienestar de la población.

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El operativo retiró "cámaras parasitarias" usadas por el crimen organizado Foto: Marina

Retiraron 32 cámaras ilegales en Ecatepec y el acumulado llegó a 252 dispositivos desde inicios de marzo.

Autoridades señalaron que algunos grupos delincuenciales usaron estos equipos para vigilar acciones de fuerzas de seguridad.

En otro operativo aseguraron 64 “cámaras parásitas” y quedaron a disposición de la FGJEM para integrar la investigación.

En abril retiraron 73 cámaras ilícitas más en Ecatepec

El pasado 11 de abril también se llevó un operativo similar para combatir actividades delictivas en el que autoridades federales encabezadas por la Secretaría de Marina desactivaron un sistema de videovigilancia ilegal instalado en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con información oficial, el operativo permitió localizar y desmantelar un total de 73 cámaras colocadas de manera irregular en postes de alumbrado público y estructuras de telecomunicaciones. Estos dispositivos, conocidos como “cámaras parásitas”, presuntamente eran utilizados por grupos criminales para monitorear movimientos de autoridades y facilitar actividades ilícitas.

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En marzo se llevó acabo otromoperativo donde se encontraron 73 cámaras operadas por el crimen Foto: Marina

La acción fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación en campo realizados por elementos navales en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, dentro del denominado “Operativo de Neutralización de Cámaras Parásitas”.

Tras su retiro, los equipos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el seguimiento legal correspondiente. La Marina destacó que estas acciones buscan inhibir delitos, fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la seguridad de la población en una de las zonas con mayores retos en materia de seguridad.

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Este operativo se suma a otros esfuerzos recientes en Ecatepec, donde autoridades han intensificado acciones contra estructuras utilizadas por la delincuencia organizada para operar en el territorio.