Sigue la lucha de Grecia Quiroz por justicia en el caso de Carlos Manzo: señala muchas inconsistencias en la investigación

A ocho meses del crimen, Grecia Quiroz mantiene su exigencia de justicia por Carlos Manzo. Foto: Facebook / Grecia Quiroz

A ocho meses del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, la presidenta municipal de ese municipio, Grecia Quiroz, reiteró su exigencia de justicia y denunció presuntas inconsistencias en la carpeta de investigación, al asegurar que las autoridades no han esclarecido quiénes ordenaron el crimen.

Durante declaraciones a medios de comunicación y mediante un mensaje difundido en redes sociales, la alcaldesa afirmó que continuará alzando la voz hasta que se conozca toda la verdad sobre el caso, el cual volvió a calificar como un “crimen de Estado”.

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Quiroz sostuvo que desde el inicio del proceso ha detectado irregularidades en las investigaciones y cuestionó que hayan sido llamados a declarar como testigos personajes que, según dijo, ni siquiera estuvieron presentes en Uruapan el día del atentado.

“La realidad es que hay muchas incongruencias dentro de la carpeta de Carlos, pero sé que en su momento se van a conocer muchas cosas”, afirmó.

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Alcaldesa de Uruapan asegura que seguirá enfrentando al sistema

La presidenta municipal aseguró que no dejará de exigir respuestas, incluso si ello implica confrontar a las instituciones encargadas de impartir justicia.

Explicó que su lucha ya no se limita únicamente al caso de su esposo, sino que representa también a cientos de personas que, afirmó, se acercan diariamente para denunciar investigaciones estancadas o la falta de atención por parte de las autoridades ministeriales.

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“Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir alzando la voz aunque tengamos que ir en contra del sistema y del gobierno”, expresó.

Además, señaló que existen numerosos expedientes que permanecen sin avances y que, desde su perspectiva, reflejan problemas estructurales dentro de las instituciones encargadas de procurar justicia.

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¿Qué ha ocurrido en la investigación del caso Carlos Manzo?

Hasta el momento, las autoridades han informado diversos avances en las investigaciones relacionadas con el homicidio ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante la inauguración del Festival de las Velas en Uruapan.

Entre los principales hechos reportados se encuentran:

Detención de presuntos autores materiales y colaboradores del ataque.

Captura de un exfuncionario de la Fiscalía de Michoacán y de un elemento de la Guardia Civil por presuntamente filtrar información a grupos criminales .

Identificación de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) relacionados con la agresión.

Búsqueda del exjefe de escoltas de Carlos Manzo , José Manuel Jiménez Miranda , por quien existe una recompensa .

Investigaciones para ubicar a quienes habrían ordenado el asesinato.

Grecia Quiroz cuestiona que no se investigue a los autores intelectuales

En su mensaje, la alcaldesa lamentó que, pese a las detenciones realizadas, no exista claridad sobre quién ordenó el crimen.

Afirmó que durante estos ocho meses únicamente se han presentado “cortinas de humo” que, a su juicio, buscan desviar la atención del verdadero objetivo de las investigaciones.

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También recordó que en febrero pasado responsabilizó públicamente a diversos actores políticos del asesinato de su esposo, situación que derivó en comparecencias ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán de personajes como el senador Raúl Morón y Leonel Godoy, quienes rechazaron cualquier vínculo con el caso y aseguraron que no existen pruebas en su contra.

La alcaldesa vincula el caso con la exigencia nacional de justicia

Grecia Quiroz aseguró que el asesinato de Carlos Manzo representa una problemática que enfrentan miles de familias mexicanas afectadas por la violencia y la impunidad.

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En su publicación expresó que, además de recordar diariamente a su esposo, piensa en las familias que han perdido a un ser querido, así como en las madres buscadoras y en todas aquellas personas cuyos expedientes permanecen archivados sin resultados.

Mientras tanto, las autoridades federales mantienen abierta la investigación.

De acuerdo con información oficial presentada previamente por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el atentado habría sido coordinado por una célula del CJNG mediante un grupo de WhatsApp, además de que fue detenido Jorge Armando, alias “El Licenciado”, identificado como uno de los presuntos responsables intelectuales del crimen.

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Sin embargo, para Grecia Quiroz, los avances siguen siendo insuficientes y reiteró que continuará exigiendo que las investigaciones lleguen hasta quienes ordenaron el asesinato de Carlos Manzo y que el caso no quede impune.