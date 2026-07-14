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Aunque Hugo Eric Flores niega “dobletear” por estar afiliado a Morena y Paz, Ricardo Monreal adelanta “separación” de la bancada

El diputado se convirtió en representante de Paz ante el INE, aun cuando legisla bajo las siglas del guinda en San Lázaro

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Pese a que Hugo Eric Flores ya forma parte de Paz, Ricardo Monreal detalló que las conductas del legislador no son “inmorales ni antiéticas”, destacándolo como “un aliado del movimiento que integramos”, acción que lo posiciona como leal al movimiento iniciado por Andrés Manuel López Obrador, del que aún forma parte. (Crédito: Cámara de Diputados)

Las decisiones políticas de Hugo Eric Flores Cervantes, quien ahora es representante del partido Paz ante el INE, pero continúa como diputado afiliado a Morena en San Lázaro, han generado polémica y cuestionamientos sobre la “ética” que sigue al estar en dos partidos de corrientes opuestas, pero que a decir de los legisladores del oficialismo “es un aliado más”.

Fundación de Paz era algo que ya se sabía en Morena

Este 14 de julio, el legislador y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, fue cuestionado sobre su compañero de bancada, de quien intentó deslindarse al decir que “nunca fue militante”, pero a quien los registros lo contradicen, pues en el Sistema de Información Legislativa (SIL) aparece como diputado de Morena.

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El zacatecano detalló que las conductas de Flores Cervantes no son “inmorales ni antiéticas”, destacándolo como “un aliado del movimiento que integramos”, acción que lo posiciona como leal al movimiento iniciado por Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que la jugada política que llevó a la fundación del partido Construyendo Sociedades de Paz” era algo que ya se esperaba:

“Desde antes sabíamos que estaba construyendo un partido político distinto a Morena, distinto al PT, distinto al Verde. Cumplió los requisitos y ahora le han otorgado el registro como nuevo partido político”.

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Aunque Hugo Eric Flores niega “dobletear” por estar afiliado a Morena y PAZ, Ricardo Monreal adelanta “separación” de la bancada. (Foto: @HugoEricFlores)
Aunque Hugo Eric Flores niega “dobletear” por estar afiliado a Morena y PAZ, Ricardo Monreal adelanta “separación” de la bancada. (Foto: @HugoEricFlores)

Hugo Eric Flores “no dobletea” pero sí se irá de Morena

Bajo la excusa de ser un candidato externo, el día de ayer, Hugo Eric Flores justificó su liderazgo en PAZ por ser un candidato externo del partido guinda, descartando dejar al grupo parlamentario que lo llevó a ocupar un curul en la Cámara de Diputados.

“No sé en dónde está la diferencia o el poder seguir estando (en Morena), hemos sido aliados de personas que tienen las mismas causas en el anterior PES y ahora en Paz”, comentó el legislador, afirmando que solo dejaría la bancada por decisión del partido y no porque la legislación mexicana le prohíba ocupar el cargo estando afiliado a dos partidos.

Aunque en los dos años de la LXVI Legislatura Flores Cervantes se ha mantenido bajo el registro de Morena, el asegura que su decisión ante el Consejo General del INE no representa ningún “dobleteo”, ya que han sido aliados desde 2018, “no nacimos con ellos, tenemos nuestra propia identidad, fui externo de Morena y sigo perteneciendo al grupo parlamentario de Morena, el partido tomará decisiones el 1 de agosto”.

Ricardo Monreal le pone fin a la incertidumbre sobre el futuro del dirigente de Paz

Decisión de Hugo Eric Flores no es "inmoral ni antiética", dice Ricardo Monreal.
Decisión de Hugo Eric Flores no es "inmoral ni antiética", dice Ricardo Monreal.

Durante la conferencia de prensa que brindo este martes, Ricardo Monreal adelantó que ya habló con Hugo Eric Flores y le advirtió que ya no podrá ser miembro de Morena: “Él ya pedirá licencia en los próximos días para separarse de esta situación y de esta responsabilidad. Es un hombre sensato y congruente y yo creo que así seguirá actuando”.

La postura del operador de Morena en la Cámara de Diputados llegó luego de que la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, dijera no tener mayor problema con el “dobleteo” de Hugo Eric Flores:

Él decidió emprender el camino a construir un nuevo partido, está en su derecho y se va a mantener en Morena, no tenemos ningún inconveniente”.

La presidenta del partido oficialista recordó que desde que el legislador evangélico formaba parte del Partido Encuentro Social (PES) en 2017 acompañó desde la alianza, sumando esfuerzos políticos para que López Obrador llegará a la presidencia en 2018.

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