Qué tan peligroso viajar a las grutas de Tolantongo

Las grutas de Tolantongo son un sistema de cavernas y aguas termales ubicado en el municipio de Cardonal, en el estado de Hidalgo.

Las grutas de Tolantongo son un sistema de cavernas y aguas termales ubicado en el municipio de Cardonal, en el estado de Hidalgo.

El sitio se caracteriza por sus piscinas naturales de agua termal de color azul turquesa, que brotan entre 36°C y 38°C durante todo el año.

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El nombre Tolantongo proviene del náhuatl “Tonaltongo”, que significa “lugar donde se siente tibio” o “lugar de calor agradable” y refleja la principal característica del lugar: sus aguas cálidas y relajantes.

Este destino es popular porque ofrece una experiencia única de relajación en aguas termales rodeadas de un paisaje montañoso espectacular, ideal para el descanso, el contacto con la naturaleza y actividades de aventura como tirolesa y senderismo.

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Sin embargo, aunque se trata sin duda de uno de los destinos más bellos de nuestro país, lo cierto es que desde hace algunos años a la fecha los usuarios reportan malos tratos por parte de la administración además de que la localización y tipo de actividades pueden representar riesgos de accidentes sino se toman las medidas oportunas.

Es por eso que aquí te contamos las precauciones que debes tomar si deseas visitar este bello lugar.

(viajerospiratas.es)

¿Por qué puede ser peligroso viajar a las grutas de Tolantongo?

Por un lado, visitar las Grutas de Tolantongo puede representar riesgo de accidentes principalmente por estos motivos:

Condiciones climatológicas adversas: Las lluvias intensas incrementan el caudal de los ríos subterráneos, provocan inundaciones repentinas, nula visibilidad y formación de corrientes peligrosas dentro de las grutas. Esto puede dejar atrapados a visitantes y equipos de rescate.

Carretera peligrosa: Si bien ahora la carretera ha mejorado en gran medida, sigue siendo una ruta llena de curvas cerradas y peligrosas por lo que se recomienda viajar con precaución.

Riesgo de desborde del río: Debido a que es un río natural, es importante tener precacución en época de lluvias, debido a que puede haber incremento del agua.

Es fundamental que, si decides viajar a grutas como las de Tolantongo, contrates solo servicios de operadores registrados, verifiques que los guías cuenten con certificación de Protección Civil y evites hacerlo durante temporada de lluvias.

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Se debe mencionar que el lugar ha reportado uno que otro incidente como la muerte de un turista cuando se rompió una cuerda de la tirolesa, un accidente que exhibió un problema operativo en ese balneario.

Sin embargo, en aquella ocasión autoridades municipales aseguraron que las comunidades que se rigen por usos y costumbres dificultan el ingreso de personal oficial incluso cuando ocurre una emergencia.

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Ante estos conflictos y accidentes es importante tener en cuenta que el acceso de las autoridades no se permite con facilidad ya que es una zona controlada y administrada por ejidatarios.

Un funcionario municipal que pidió reservar su nombre dijo al diario que en esa zona “normalmente dominan las comunidades” y que hay sitios donde la autoridad local no puede ingresar porque “son las comunidades las que rigen y hay ciertos reglamentos hasta donde uno puede o no entrar”.

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(Foto: Twitter/Alejand52279091)

Malos tratos e incremento de la delincuencia

De acuerdo con reseñas de varios visitantes las grutas son un lugar de gran belleza natural que sin duda vale la pena visitar, aunque muchos alertan sobre el hecho de que la administración suele tener mala disposición con los visitantes.

También señalan que la popularidad del lugar hace que tenga elevada afluencia los fines de semana y vacaciones, por lo cual señalan que en la actualidad la experiencia se disfruta más si se visita entre semana, ya que el lugar puede llenar a llenarse de manera excesiva.

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-“Lugar maravilloso por su naturaleza, pero la administración debe tener cuidado en la construcción de habitaciones porque a la fecha hay muchos cuartos y están construyendo muchos más, pero no están haciendo más albercas, lo cual traerá como consecuencia que en épocas vacacionales la gente no podrá disfrutar del sitio”

-“Se satura los fines de semana, vacaciones y días festivos, lo que puede hacer de un lugar natural paradisiaco, un parque acuático nefasto imposible de tratar”.

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-“El trato de los lugareños y las personas que ahí te brindan los servicios de hospedaje y restaurante es de regular a malo, creo que es importante hacer caso omiso a estas actitudes para disfrutar del lugar.”

“Desde que llegas te tratan mal. Preguntas algo y te contestan de manera grosera. TODOS son una PORQUERIA de “personas”. Pésimo trato al cliente. Ni siquiera una sonrisa falsa ofrecen a pesar de que te cobran hasta por respirar. TODOS TODO EL TIEMPO ESTAN DE MALAS".

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En temporada alta el lugar puede registrar alta afluencia de personas. Foto: Wikipedia/ Carlos Adampol Galindo

A pesar de estos hechos es importante mencionar que en términos de delincuencia el lugar es considerado uno de los más seguros del país, ya que al ser una zona de acceso controlado no suelen reportarse robos y otras situaciones.