México

Sheinbaum recordó el histórico discurso de Benito Juárez tras derrotar a Maximiliano donde usó la frase “el respeto al derecho ajeno es la paz”

La presidenta señaló que la Restauración de la República representó un momento decisivo para consolidar a México como una nación libre y soberana

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Claudia Sheinbaum recuerda la Restauración de la República y el legado de Benito Juárez. (Claudia Sheinbaum)
Claudia Sheinbaum recuerda la Restauración de la República y el legado de Benito Juárez. (Claudia Sheinbaum)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la conmemoración por el 159 aniversario de la República Restaurada, una fecha que recuerda la entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867, tras la derrota del Segundo Imperio y el fin de la Intervención Francesa.

A través de sus redes sociales, la mandataria recordó que ese episodio marcó el inicio de una nueva etapa para el país, caracterizada por el restablecimiento del orden constitucional y la reafirmación de México como una nación libre, independiente y soberana.

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En su publicación, Sheinbaum compartió el histórico discurso pronunciado por Juárez tras su regreso a la capital y destacó que los principios de soberanía, justicia y defensa de la República continúan siendo referentes para el país.

El histórico discurso de Juárez y la frase “El respeto al derecho ajeno es la paz”

Como parte de la conmemoración, la presidenta difundió el manifiesto emitido por Benito Juárez tras la Restauración de la República, en el que aparece una de las frases más emblemáticas de la historia política mexicana: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

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Discurso de Benito Juárez.
Discurso de Benito Juárez.

El mensaje fue retomado durante la ceremonia oficial realizada en Palacio Nacional, donde también se recordó que la entrada de Juárez a la capital simbolizó la recuperación de las instituciones republicanas después de varios años de conflicto.

La historiadora Margarita Vázquez Montaño, integrante del Consejo Técnico del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, señaló que la defensa de la soberanía nacional constituye uno de los principios fundamentales de la construcción del Estado mexicano y destacó que la República Restaurada consolidó la independencia del país frente a la intervención extranjera.

¿Qué representó la República Restaurada para México?

La República Restaurada comprende el periodo histórico iniciado el 15 de julio de 1867, cuando Benito Juárez retomó el gobierno nacional tras la caída del Segundo Imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo.

Benito Juárez fue miembro de una logia masona y alcanzó el máximo grado.
La República Restaurada fue el periodo histórico que inició en 1867. Crédito: Wikimedia Commons

Entre los principales acontecimientos de ese momento histórico destacan:

  • El fin de la Intervención Francesa en México.
  • La entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México.
  • El restablecimiento del orden constitucional y de las instituciones republicanas.
  • La consolidación de las Leyes de Reforma impulsadas por el gobierno liberal.
  • La convocatoria a elecciones para reorganizar la vida política del país.

El legado de Benito Juárez en el discurso de la Cuarta Transformación

En los últimos años, la figura de Benito Juárez ha sido retomada de manera recurrente por los gobiernos emanados del movimiento de la Cuarta Transformación como uno de los principales referentes históricos de su proyecto político.

Claudia Sheinbaum - AMLO - México
El legado de Benito Juárez ocupa un lugar central en el discurso político de la Cuarta Transformación. (@Claudiashein)

Tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum han citado en diversas ocasiones los principios juaristas relacionados con la soberanía nacional, la austeridad republicana, la separación entre el Estado y la Iglesia, así como la defensa de las instituciones públicas.

No obstante, especialistas en historia señalan que el proyecto político encabezado por Juárez respondió al liberalismo del siglo XIX, por lo que su ubicación dentro de las categorías ideológicas actuales continúa siendo motivo de debate entre académicos e historiadores.

Conmemoración oficial reúne al gabinete federal en Palacio Nacional

La ceremonia por el 159 aniversario de la República Restaurada se realizó en uno de los Patios Marianos de Palacio Nacional y contó con la presencia del gabinete legal y ampliado del Gobierno de México.

Mujer de cabello oscuro en un podio de madera con dos micrófonos. Viste un traje azul y sonríe. Hay un escudo dorado en el podio y una imagen borrosa en el fondo
La conmemoración de la Restauración de la República reunió a integrantes del gabinete federal. (Presidencia)

Durante el acto se rindió homenaje tanto a Benito Juárez como a Margarita Maza, destacando su papel durante uno de los momentos más relevantes de la historia nacional.

La conmemoración se suma a las actividades oficiales con las que el Gobierno de México busca preservar la memoria histórica de la República Restaurada, un episodio considerado fundamental para el fortalecimiento de la soberanía, la consolidación del Estado mexicano y el restablecimiento de la vida republicana tras la intervención extranjera.

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