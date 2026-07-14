El trámite oficial para que Infonavit te perdone la mitad de tu deuda: qué es el Descuento por Liquidación Anticipada y cómo aplicarlo

El instituto evalúa mensualmente qué créditos son elegibles para recibir un beneficio de liquidación.(YouTube/@ComunidadInfonavit).

El Infonavit ofrece a sus derechohabientes la posibilidad de liquidar su crédito con un descuento del 50% sobre el saldo pendiente.

El programa se llama Descuento por Liquidación Anticipada y aplica para quienes ya pagaron al menos el 75% de su deuda original, según con la descripción del programa, disponible en el portal oficial del Instituto.

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El trámite se inicia en Mi Cuenta Infonavit a partir del día 10 de cada mes, y el pago debe hacerse en un solo depósito antes del último día hábil del mismo mes.

Los acreditados pueden consultar sus opciones de pago en la plataforma Mi Cuenta Infonavit. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beneficio existe porque el instituto reconoce el cumplimiento del acreditado: quien llegó a ese punto de su crédito lo hizo con pagos sostenidos durante años.

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El Infonavit publica los montos elegibles a partir del día 10 de cada mes

El monto con descuento se publica mes a mes y puede variar.

Si el acreditado no realiza el pago en el periodo correspondiente, puede consultar el siguiente mes si sigue siendo candidato al beneficio.

El instituto valida los saldos el día 1 de cada mes. Si el saldo actual del crédito es menor o igual al saldo original —es decir, si no hay intereses acumulados que lo hayan inflado por encima del monto inicial—, el acreditado entra al cálculo.

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La infografía de Infobae explica el proceso mensual de validación, cálculo y publicación de los montos con descuento del Infonavit y las opciones para consultarlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los montos con descuento quedan disponibles en la plataforma a partir del día 10.

El monto se calcula de forma individual para cada acreditado. Quien no pueda consultarlo en línea tiene dos opciones: acudir al Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano o llamar a Infonatel al 800 008 3900.

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Requisitos: saldo menor o igual al 25% del crédito original

Para ser elegible, el saldo pendiente debe ser igual o menor al 25% del monto original del crédito. Eso significa que el acreditado ya liquidó, al menos, tres cuartas partes de su deuda.

El segundo requisito es que el crédito no pertenezca a los productos excluidos del programa.

El Descuento por Liquidación Anticipada permite saldar un crédito Infonavit con el 50% de descuento sobre el saldo pendiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Infonavit no aplica el descuento a créditos Infonavit Total, Infonavit Total AG, Mejoravit, Arrendavit, Tu Casa es Posible, ConstruYO, Fideicomisos, Segundo Crédito, Cumplir Cuenta ni Crediterreno.

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Tampoco es aplicable a los créditos reestructurados bajo el programa de Responsabilidad Compartida antes de mayo de 2022 ni a créditos otorgados en ministraciones que no estén 100% ejercidos.

El pago debe realizarse en un solo depósito antes del último día hábil del mes, en cualquier banco autorizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pagar: un solo depósito en banco autorizado antes del cierre del mes

El pago debe realizarse en un solo depósito por el monto exacto indicado en la plataforma, usando el número de crédito de 10 dígitos como referencia en cualquier banco autorizado. El plazo vence el último día hábil del mes.

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El Infonavit recomienda imprimir la página con el monto a liquidar y guardar el comprobante de pago.

Créditos como Mejoravit, Arrendavit, ConstruYO y Crediterreno están excluidos del programa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pagos recibidos el día 1 de cada mes no se consideran parte del monto a liquidar, porque ese día el instituto realiza el proceso de elegibilidad.

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Pago incorrecto, excedente o liquidación total: qué le pasa a tu dinero en cada caso

Si el acreditado deposita menos del monto indicado, el descuento no aplica.

La elegibilidad se confirma mes a mes y no hay garantía de que el beneficio aplique en periodos futuros, de acuerdo con el Infonavit.

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Los acreditados pueden consultar su elegibilidad en Mi Cuenta Infonavit o llamando a Infonatel al 800 008 3900. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad abonada se suma al saldo del crédito y podrá consultarse el mes siguiente; el acreditado puede volver a intentarlo si sigue cumpliendo el requisito.

Si paga más del monto con descuento pero menos que el saldo total, el Infonavit aplica el descuento sobre el remanente.

Si el acreditado paga menos del monto indicado, el descuento no aplica y el dinero se abona al saldo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El excedente no se devuelve: se absorbe como parte del pago. En los tres casos, el pago es irreversible.

Si en cambio liquida el 100% de la deuda sin usar el programa, el descuento ya no tiene efecto porque no queda saldo sobre el que aplicarlo.