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Querétaro vs América: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 1 del Apertura 2026

América inicia su camino en el Apertura 2026 ante los Gallos Blancos; conoce el horario y dónde seguir el encuentro en vivo

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(Jovani Pérez / Infobae México)
(Jovani Pérez / Infobae México)

El futbol mexicano está de regreso y el Club América volverá a la actividad oficial después de más de dos meses de su eliminación en el Clausura 2026, cuando cayó ante Pumas.

Ahora, el conjunto azulcrema iniciará un nuevo camino en el Apertura 2026 con la intención de arrancar con el pie derecho frente a Querétaro.

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Las Águilas tendrán una nueva etapa bajo la dirección técnica de Guillermo Almada, quien vivirá su primer partido oficial al frente del equipo.

El entrenador buscará encontrar la mejor versión del plantel mientras la directiva continúa en la búsqueda de refuerzos para fortalecer al equipo de cara al nuevo torneo.

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¿Cuándo y a qué hora juegan Querétaro vs América?

Las Águilas tendrán su última cita de pretemporada en Los Ángeles
(X / Club América)

El partido entre América y Querétaro, correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX, se disputará el próximo sábado 18 de julio.

El encuentro está programado para iniciar a las 21:00 horas del centro de México y tendrá como escenario el Estadio La Corregidora, casa de los Gallos Blancos.

¿Dónde ver EN VIVO Querétaro vs América?

Infografía con dos futbolistas, un estadio, un televisor, un smartphone, una tablet, una televisión de tubo y logos de plataformas digitales.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfrentamiento entre América y Querétaro será transmitido por FOX y, en esta ocasión, no contará con señal de televisión abierta; además, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de la plataforma de streaming de la cadena.

Durante el torneo, los partidos del conjunto azulcrema como local podrán verse por Canal 5 en televisión abierta. Además, Layvtime transmitirá los encuentros en casa de manera gratuita mediante sus plataformas digitales como YouTube, Twitch, TikTok y Facebook.

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