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Regularización fiscal 2026: el SAT elimina hasta el 100% de tus multas y recargos si cumples estos requisitos

El SAT abrió una ventana para que millones de contribuyentes salden sus deudas fiscales pagando una fracción de lo que deben

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Manos de una persona sostienen una carpeta abierta con papeles. En el fondo, el logo SAT, un escritorio con computadora y bolígrafo.
El Programa de Regularización Fiscal 2026 tiene fechas límite distintas según el tipo de adeudo del contribuyente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) pone en marcha en 2026 un programa que permite a personas físicas y empresas con adeudos de años anteriores pagar solo el impuesto original sin multas ni recargos.

El programa arrancó el 1 de enero de 2026 y tiene fechas límite distintas según el tipo de adeudo.

Quien no actúe a tiempo pierde el beneficio y deberá cubrir el monto completo, incluidos recargos y sanciones.

Una mano enguantada sostiene una lupa sobre un extracto bancario impreso con movimientos resaltados en amarillo y rojo. A un lado, una laptop muestra el logo del SAT.
El programa está dirigido a personas físicas y a micro, pequeñas y medianas empresas con adeudos pendientes ante el SAT o la ANAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que el SAT no adelanta es cuánto puede ahorrar un contribuyente ni cuáles son las condiciones exactas que determinan si la reducción es del 100% o del 90%. Eso depende del tipo de deuda y de cómo se originó.

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Así se calcula cuánto te descuenta el SAT: 100% o 90% según el tipo de deuda

El programa cubre adeudos de ejercicios 2024 o anteriores determinados tanto por el SAT como por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Incluye multas por infracciones a leyes fiscales, aduaneras y de comercio exterior, así como multas con agravantes.

Según el portal oficial del SAT, la reducción del 100% aplica cuando el crédito fiscal incluye contribuciones federales omitidas —propias, retenidas o trasladadas—, aprovechamientos o cuotas compensatorias.

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Vista aérea de una tarjeta de crédito rota, un pagaré, una factura con sello "PAST DUE" y una letra de cambio con "VENCIDA" en una mesa de madera.
El estímulo fiscal no se considera ingreso acumulable para efectos del ISR y no genera devolución, compensación ni saldo a favor.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese caso, las multas, los recargos y los gastos de ejecución asociados desaparecen del monto a pagar.

La reducción baja al 90% cuando el crédito fiscal está integrado exclusivamente por multas derivadas del incumplimiento de obligaciones distintas al pago, por ejemplo, no presentar una declaración informativa.

En ese caso, el porcentaje de disminución aplica siempre que el contribuyente cumpla la obligación omitida que dio origen a la multa.

Ilustración plana de ciudadanos recibiendo documentos y cheques, con el edificio de la Tesorería de CDMX y la Secretaría de Administración y Finanzas arriba.
El pago de contribuciones no puede realizarse en especie ni mediante compensación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tu situación fiscal determina cuál de las tres vías debes seguir para obtener el beneficio

El SAT establece tres vías de acceso al beneficio, según la situación fiscal del contribuyente.

El primero aplica a quienes detectan su propio adeudo sin que la autoridad lo haya determinado.

Deben presentar la declaración correspondiente en el portal del SAT, seleccionar la opción “Estímulo de regularización fiscal” en el campo de estímulos y realizar el pago en una sola exhibición antes del 31 de diciembre de 2026.

Infografía "Tres formas de regularizar adeudos fiscales" con seis paneles ilustrados y texto. Muestra documentos, ordenador, dinero y calendarios. Logotipo Infobae.
Una infografía explica las tres vías de acceso que el SAT ofrece para la regularización de adeudos fiscales en México, detallando sus plazos y condiciones hasta 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo corresponde a contribuyentes que ya están bajo facultades de comprobación, es decir, en medio de una auditoría.

Pueden acceder al beneficio si se autocorrigen y pagan dentro del plazo que fije la autoridad revisora, antes de que se emita la resolución definitiva y a más tardar el último día del año.

El tercero es para quienes ya tienen un crédito fiscal firme notificado, incluso si lo impugnaron.

Hombre sentado frente a una computadora portátil, con calculadora, gafas y una taza. Documentos con "DEUDAS", "AVISO DE COBRO", "PAGO PENDIENTE" en el escritorio.
Los contribuyentes en auditoría pueden acceder al beneficio si se autocorrigen antes de que la autoridad emita la resolución definitiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Deben ingresar a Mi Portal, seleccionar la opción ESTIMULO FISCAL LIF 2026 y presentar la solicitud antes del 31 de octubre de 2026.

Si el adeudo está impugnado, deben adjuntar el acuse de desistimiento.

En este supuesto, el pago puede hacerse hasta en seis parcialidades, con la última a más tardar el 30 de noviembre de 2026.

Dos personas en una oficina examinan documentos sobre una mesa y una laptop con el logo del SAT. Una estantería con cajas y archivos está en el fondo.
Quienes detectan su propio adeudo deben realizar el pago en una sola exhibición a más tardar el 31 de diciembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos y condiciones que excluyen del programa

El beneficio aplica a contribuyentes cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 no excedieron los 300 millones de pesos mexicanos.

El SAT excluye a quienes recibieron condonaciones en programas generalizados anteriores al amparo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2019.

Ilustración plana de una persona de espaldas sentada frente a una laptop. Alrededor flotan relojes, papeles, billetes y el logo difuso del SAT, que es visible al fondo.
La reducción del 100% aplica cuando el crédito fiscal incluye contribuciones federales omitidas, aprovechamientos o cuotas compensatorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco pueden solicitar el beneficio quienes ya fueron beneficiados por el estímulo del Trigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025.

También quedan fuera quienes tengan sentencia condenatoria firme por delitos fiscales.

Infografía con balanza, calculadora, documento con sello, candado, calendario tachado, mano con dinero, edificio, martillo y documento tachado.
Una infografía detalla los requisitos de ingresos y consentimiento de adeudo, junto con las exclusiones para acceder al estímulo fiscal del SAT en México para 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo mismo aplica para las instituciones y organismos que ejecutan gasto federal, referidos en el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El SAT advierte que al presentar la solicitud de créditos firmes, el contribuyente consiente íntegramente el adeudo. Si después lo impugna, el estímulo pierde efectos.

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