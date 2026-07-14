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¿Cuándo reabrirá el Cablebús en CDMX? Líneas afectadas, servicio gratuito de RTP y fecha para reanudación de servicio

Conoce el calendario completo de mantenimiento, las fechas de reapertura y las rutas alternas gratuitas

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Dos cabinas de teleférico turquesa y negro con logotipos de "CABLEBÚS" y pasajeros, suspendidas por cables metálicos sobre un fondo de mapa colorido con bordes fluorescentes.
El cierre temporal forma parte del programa de mantenimiento preventivo anual del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), una práctica que se lleva a cabo en todos los sistemas de transporte por cable para garantizar una operación segura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usuarios del Cablebús de la Ciudad de México deberán tomar previsiones durante las próximas semanas debido a la suspensión escalonada del servicio en las tres líneas del sistema. El cierre forma parte del programa anual de mantenimiento preventivo que realiza el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) para garantizar la seguridad de los pasajeros y el buen funcionamiento de las instalaciones.

Las revisiones incluyen inspecciones a las cabinas, torres, sistemas electromecánicos, mecanismos de tracción, equipos eléctricos y demás componentes esenciales de la infraestructura. Mientras se realizan estos trabajos, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerá servicio gratuito como apoyo para los usuarios afectados.

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Si utilizas diariamente este sistema de transporte, es importante conocer cuándo volverá a operar cada línea y cuáles serán las fechas en las que permanecerán cerradas.

¿Cuándo volverá a dar servicio la Línea 3 del Cablebús?

La Línea 3, que conecta Los Pinos/Constituyentes con Vasco de Quiroga, fue la primera en suspender operaciones.

De acuerdo con el calendario oficial de mantenimiento, permanecerá cerrada:

  • Del 13 al 26 de julio de 2026.

Si no hay cambios en el programa de trabajos, volverá a operar el lunes 27 de julio de 2026, una vez concluidas las inspecciones y pruebas de seguridad.

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Durante este periodo, los usuarios pueden utilizar el servicio emergente de RTP, que será completamente gratuito.

La suspensión parcial dejó fuera de servicio dos estaciones clave, afectando a miles de usuarios que dependen del sistema.
La suspensión parcial dejó fuera de servicio dos estaciones clave, afectando a miles de usuarios que dependen del sistema.

Calendario de cierres del Cablebús en CDMX

El mantenimiento se realizará de forma escalonada para reducir las afectaciones a la movilidad.

Las fechas confirmadas son:

  • Línea 3: del 13 al 26 de julio.
  • Línea 2: del 27 de julio al 9 de agosto.
  • Línea 1: del 10 al 23 de agosto.

Con este calendario, las fechas estimadas para la reanudación del servicio son:

  • Línea 3: 27 de julio.
  • Línea 2: 10 de agosto.
  • Línea 1: 24 de agosto, siempre que concluyan satisfactoriamente las revisiones técnicas.

¿Habrá transporte alterno durante el cierre?

Sí. El Gobierno de la Ciudad de México informó que los usuarios contarán con apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), la cual ofrecerá servicio gratuito en los trayectos afectados por los cierres temporales.

El objetivo es mantener la movilidad de miles de personas que utilizan diariamente el Cablebús, mientras especialistas realizan las inspecciones obligatorias de seguridad.

Las autoridades recomendaron a la población considerar tiempos adicionales de traslado, ya que el servicio emergente puede registrar mayor demanda durante las horas pico.

RTP eléctricos nuevos CDMX - 8 septiembre
Chocaron un nuevo RTP eléctrico que aún no iniciaba operaciones (X/ @andreslajous)

¿Por qué cierran las líneas del Cablebús cada año?

El cierre temporal forma parte del programa de mantenimiento preventivo anual del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), una práctica que se lleva a cabo en todos los sistemas de transporte por cable para garantizar una operación segura.

Durante estas jornadas se revisan:

  • Cabinas y sistemas de suspensión.
  • Torres y estructuras de soporte.
  • Sistemas electromecánicos.
  • Equipos de tracción y tensión.
  • Sistemas de rescate y seguridad.
  • Componentes eléctricos y de control.
  • Infraestructura de las estaciones.

Estas labores buscan detectar cualquier desgaste antes de que represente un riesgo para los usuarios y mantener la confiabilidad del sistema, que diariamente transporta a miles de personas en la Ciudad de México.

Confirman Cablebús en Puebla

En Puebla avanza un proyecto para construir el primer sistema de transporte por cable de la entidad. El gobierno estatal confirmó que la obra seguirá adelante tras concluir los estudios técnicos y ambientales, pese a las inconformidades presentadas por algunos colectivos ambientalistas.

El proyecto busca mejorar la movilidad con un sistema completamente eléctrico, reducir las emisiones contaminantes y conectar zonas de alta demanda de transporte.

Las líneas del nuevo Cablebús en la Ciudad de Puebla fueron anunciadas en diciembre de 2025, y tienen el objetivo de conectar al CIS de Angelópolis con el nororiente de la capital.
Las líneas del nuevo Cablebús en la Ciudad de Puebla fueron anunciadas en diciembre de 2025, y tienen el objetivo de conectar al CIS de Angelópolis con el nororiente de la capital. (Infobae México)

Además, el gobierno aseguró que, tras modificar el diseño original, únicamente 97 árboles serán trasplantados o intervenidos, descartando la tala masiva que inicialmente generó preocupación

Entre las principales características del Cablebús de Puebla destacan:

  • Contará con cuatro líneas que conectarán el CIS de Angelópolis con el nororiente de la ciudad.
  • Tendrá una longitud aproximada de 13.61 kilómetros.
  • Incluirá 9 estaciones y 87 torres.
  • Podrá transportar entre 1,000 y 2,500 pasajeros por hora, dependiendo del tramo.
  • La tarifa estimada será de hasta 12 pesos y estará integrada con el sistema RUTA y el sistema estatal de bicicletas mediante una sola tarjeta.
  • Adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes de primaria tendrán acceso gratuito, de acuerdo con el proyecto presentado por el gobierno estatal.

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