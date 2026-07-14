Autorizaron ingreso de Navy SEAL’s y otros militares de EEUU a México para realizar estas actividades

Las conocidas Navy Seal's de EEUU podrían iniciar operaciones tras una solicitud al Senado de la República por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum | Yiannis Kourtoglou / Reuters

El Senado autorizó el ingreso armado de 35 militares de Estados Unidos a México para dos ejercicios de adiestramiento que se realizaron entre julio y diciembre de 2026, con sedes en el Estado de México, Campeche, Hidalgo y la CDMX, y con la obligación de que el Poder Ejecutivo entregara informes al concluir ambas actividades.

La autorización quedó dividida en dos decretos expedidos el 10 de julio de 2026 y publicados este martes 14 de julio en el DOF. Uno permitió la entrada de 23 elementos del Equipo 8 de los Navy SEALs de la Armada de Estados Unidos para el evento SOF 4; el otro avaló el ingreso de 12 militares del 7/o. Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte para el evento SOF3.

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El permiso se sustentó en el artículo 76 de la Constitución, que facultó a la Cámara de Senadores para autorizar el paso de tropas extranjeras por el país. Los decretos fijaron fechas, rutas, sedes, duración y la obligación de rendir cuentas ante el Senado después de los ejercicios.

El adiestramiento SOF 4 se desarrolló en tres fases y movilizó a 23 Navy SEALs

Los SEAL de la Armada de los Estados Unidos participan en una demostración de asalto anfibio como parte de la celebración de su 250 aniversario, a la que asistió el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, en Camp Pendleton, California, EE. UU., el 18 de octubre de 2025. REUTERS/Mike Blake

El primer decreto autorizó el ingreso de 23 integrantes del Equipo 8 de los Navy SEALs para participar en el evento SOF 4 “Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”. Ese ejercicio quedó programado del 1 de agosto al 15 de octubre de 2026.

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Las actividades operativas se llevaron a cabo del 1 de agosto al 16 de octubre de 2026. El itinerario marcó que una aeronave de transporte C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ingresaría el 1 de agosto para dejar al personal y su equipo, y volvería a entrar el 16 de octubre para trasladarlos de regreso.

Los instructores ingresaron con armamento y equipamiento militar. La aeronave tuvo autorización para arribar y partir del Aeropuerto Internacional de Toluca “Licenciado Adolfo López Mateos”, en el Estado de México.

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La primera fase del SOF 4 comprendió operaciones marítimas, aeromóviles y combate terrestre. Esas maniobras se realizaron en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, en San Luis Carpizo, y en la jurisdicción del Sector Naval de Ciudad del Carmen, Campeche.

Miembros del Equipo de Operaciones Especiales de la Guardia Nacional Chipriota y de los SEAL de la Armada de los Estados Unidos participan en un entrenamiento militar conjunto en Limassol, Chipre, el 10 de septiembre de 2021. REUTERS/Yiannis Kourtoglou

La segunda etapa consistió en apoyo de adiestramiento en el curso de Fuerzas Especiales. También se desarrolló en instalaciones ubicadas en San Luis Carpizo y en la jurisdicción del Sector Naval de Ciudad del Carmen.

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La tercera fase incluyó operaciones de paracaidismo estilo caída libre. Esa parte se efectuó en la Unidad Naval de Operaciones Especiales, en Donato Guerra, Estado de México, y se extendió sobre el espacio aéreo de Hidalgo y la CDMX.

El evento SOF3 permitió la entrada de 12 militares entre julio y diciembre

El segundo decreto avaló el ingreso de 12 militares del 7/o. Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos. Su participación correspondió al evento SOF3 “Mejorar las Capacidades de las Unidades de Fuerzas Especiales”.

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Un agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos, acompañando al vicepresidente estadounidense JD Vance (no aparece en la foto), se encuentra junto a miembros de los Navy SEALs que participan en una demostración de asalto anfibio como parte de la celebración de su 250 aniversario, a la que asistió el vicepresidente estadounidense Vance, en Camp Pendleton, California, EE. UU., el 18 de octubre de 2025. REUTERS/Mike Blake

Ese programa se desarrolló del 15 de julio al 15 de diciembre de 2026. La delegación estadounidense también ingresó armada y fue trasladada en una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Las actividades se realizaron en tres instalaciones militares del Estado de México: el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, en Temamatla; el Centro de Adiestramiento Regional de la I Región Militar, en San Miguel de los Jagüeyes; y la 1/a. Zona Aérea Militar, en Santa Lucía.

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El decreto estableció que la delegación arribaría a Santa Lucía el 15 de julio de 2026 y saldría de esa misma instalación el 15 de diciembre de 2026. La duración de ese ejercicio convirtió al SOF3 en la actividad más extensa de las dos autorizadas.

Sedena y Semar deben informar al Senado al terminar los ejercicios

Infantes de Marina observan a SEALs de la Armada de EE. UU. (no aparecen en la imagen) realizando un salto en paracaídas, durante la celebración del 250 aniversario del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en Camp Pendleton, California, EE. UU., el 18 de octubre de 2025. El evento, titulado "Del mar a la costa: Un repaso a la capacidad anfibia", incluyó una demostración en vivo de asalto anfibio y rindió homenaje al legado de servicio y preparación del Cuerpo. REUTERS/Mike Blake

Los decretos obligaron al Poder Ejecutivo Federal a remitir al Senado un informe sobre los resultados obtenidos una vez concluidas las actividades. La medida buscó dar seguimiento formal a la estancia de tropas extranjeras en territorio nacional.

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Para el evento SOF 4, el informe debió presentarse por conducto de Semar dentro de los 30 días hábiles posteriores a la conclusión del ejercicio. En el caso del SOF3, el reporte correspondió a Sedena y debió entregarse dentro de los 30 días naturales siguientes al término de las actividades.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expidió ambos decretos el 10 de julio de 2026, después de la autorización previa del Senado. Con esa publicación entraron en vigor los permisos para el ingreso temporal de personal militar estadounidense armado a México.

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• El Senado autorizó el ingreso armado de 35 militares de Estados Unidos para dos ejercicios de adiestramiento en México entre julio y diciembre de 2026.

• El evento SOF 4 reunió a 23 elementos del Equipo 8 de los Navy SEALs y se desarrolló en Campeche, Estado de México, Hidalgo y la CDMX.

• El evento SOF3 permitió la entrada de 12 militares del 7/o. Grupo de Operaciones Especiales y obligó, igual que el SOF 4, a entregar un informe final al Senado.

Fuerzas mexicanas también saldrán fuera del país

El Congreso de la Unión autorizó la salidas del país y participación de 526 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en ejercicios de capacitación conjunta con fuerzas estadunidenses y paraguayas, y el ingreso de 35 efectivos de fuerzas especiales de Estados Unidos para que brinden capacitación a militares y marinos mexicanos.

A través del Diario oficial de la Federación la Presidencia de la República dio a conocer cuatro acuerdos a través de los cuales el Congreso de la Unión autorizó la participación de los militares y marinos mexicanos.

En el primer caso serán 518 elementos los que participarán en el “Ejercicio Rotacional 2026”, que se realizará del 17 de agosto al 13 de septiembre de 2026, en el Centro de Entrenamiento de Preparación Conjunta (JRTC), Fuerte Johnson, Louisiana, en Estados Unidos.

Esta delegación integra el Batallón “Anáhuac” perteneciente a la Defensa y portará armamento orgánico, vehículos y equipo especial.

La segunda actividad se refiere a la participación ocho militares en la “Competencia Fuerzas Comando 2026”, que se realizará del 23 de agosto al 5 de septiembre de 2026, en Asunción, Paraguay.