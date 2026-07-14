De trabajar en la Secretaría de Hacienda a la funa nacional: ¿Cómo llegó Pedro Sola a la televisión?

El conductor pasó se ser uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana a uno de los más criticados. (Foto: TV Azteca)

Pedro Sola se consolidó durante décadas como uno de los rostros más entrañables y cómicos de la televisión mexicana. Sin embargo, el famoso conductor de Ventaneando enfrenta uno de los momentos más oscuros de su carrera.

Convertido en el centro de una “funa” nacional que ha escalado hasta los tribunales de la Ciudad de México, muchos se preguntan: ¿cómo fue que un economista de la Secretaría de Hacienda terminó siendo una de las figuras más polémicas del espectáculo?

PUBLICIDAD

El inesperado salto de la economía a la farándula

Antes de los memes, los tropiezos comerciales con marcas de mayonesa y las exclusivas de espectáculos, la vida de Pedro Sola transcurría entre números, presupuestos y oficinas gubernamentales.

Graduado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Sola ejerció su profesión formalmente durante años, llegando a trabajar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

PUBLICIDAD

Aunque Pedro Sola es una celebridad de la televisión, el conductor estudió algo diferente en la Universidad Nacional Autónoma de México. (tiopedritosola, Instagram)

Su vida dio un giro radical a mediados de la década de los 90. Sin una formación previa en comunicación, pero cobijado por una personalidad carismática y un talento natural para el chisme cotidiano, recibió la oportunidad de formar parte de un nuevo proyecto televisivo liderado por Pati Chapoy en TV Azteca.

Fue así como en 1996 nació Ventaneando, programa que cambió los escritorios burocráticos de Hacienda por los sets de grabación. Durante casi treinta años, su figura pasó de ser la de un serio economista a la del “tío consentido” de la televisión mexicana.

PUBLICIDAD

Durante años ha sido compañero y amigo de la periodista Patricia Chapoy. (Instagram: Pati Chapoy / Pedro Sola)

La polémica que desató la indignación: comentarios contra los perritos y sus dueños

El estatus de simpatía del que gozaba “Pedrito” se derrumbó drásticamente en julio de 2026 debido a una serie de brutales declaraciones emitidas en vivo. Durante la transmisión de Ventaneando, Sola arremetió de forma severa contra el auge de los espacios pet friendly y las personas que asisten a lugares públicos con sus animales de compañía.

“Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada”, lanzó el conductor al aire.

PUBLICIDAD

Lejos de matizar su postura, el presentador elevó la hostilidad al hablar de quienes pasean a sus mascotas en carriolas: “O los que llevan tres en una carriola. Dan ganas de darles un balazo... a los dueños”. Aunque su compañera Mónica Castañeda intentó frenarlo recordándole que envenenar animales jamás sería una opción, la complicidad inicial y las risas en el foro encendieron la furia de las redes sociales.

El presentador Pedro Sola aparece sentado en un set de televisión. Viste camisa, corbata y saco oscuro. Gesticula con las manos en varias tomas, y en una de ellas sostiene un teléfono móvil. Una barra gráfica en pantalla lo identifica y anuncia que ofrece una disculpa pública. El fondo es verde claro y borroso. Se trata de una emisión televisiva donde el presentador emite una declaración formal.

De las redes sociales a la Fiscalía de la CDMX

La respuesta de la comunidad digital, fundaciones rescatistas y activistas fue inmediata y unánime. Figuras del espectáculo como Lupita Jones, Apio Quijano y Aracely Arámbula condenaron duramente sus expresiones.

PUBLICIDAD

A la par de la indignación masiva, usuarios en redes revivieron antiguos clips de 2022 y 2023 donde el conductor sugería “cortarles las cuerdas vocales a los perros” para que no ladraran y admitía abiertamente que “odiaba a los chiquillos, a los perros y a las plantas”. Incluso la dueña del famoso perro rescatado “Pay de Limón” denunció públicamente que Sola había maltratado al canino durante una visita al programa en 2011.

La presión escaló a tal grado que la organización Va por sus Derechos presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en contra de Pedro Sola y otros integrantes del programa por presunta apología al maltrato animal e incitación a la violencia.

PUBLICIDAD

Aunque Pedro Sola leyó una disculpa pública en el programa —atribuyendo su falta de empatía e intolerancia a su edad y a la época en la que creció— la audiencia consideró el gesto insincero debido a que leyó el texto directamente desde su teléfono celular. Con una denuncia penal en curso y un repudio generalizado, el exfuncionario de Hacienda enfrenta la crisis más severa de su longeva e inesperada trayectoria televisiva.