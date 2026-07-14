México

¿Quién era “La Chofis”, presunta operadora de La Unión Tepito asesinada en la CDMX?

Lizeth Yuridia Juárez, conocida como “La Chofis” o “Big Mama”, fue asesinada en la colonia Morelos. Las autoridades la identificaban como una de las principales operadoras de La Unión Tepito y cercana a Óscar Andrés “El Lunares”

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La mujer fue sorprendida con decenas de dosis de droga y es señalada por coordinar la distribución de estupefacientes en la Ciudad de México y Tlaxcala. Crédito: SSC-CDMX
Lizeth Yuridia Juárez, alias "La Chofis", fue asesinada en un estacionamiento de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc. Crédito: SSC-CDMX

El asesinato de Lizeth Yuridia Juárez, alias La Chofis o “Big Mama”, volvió a colocar bajo los reflectores a La Unión Tepito, una de las organizaciones criminales con mayor presencia en la Ciudad de México.

La mujer fue asesinada este fin de semana dentro de un estacionamiento ubicado en la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, hecho que ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

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De acuerdo con las primeras investigaciones, dos hombres que viajaban en motocicleta llegaron al cruce de Matamoros y Peralvillo, donde Lizeth Yuridia permanecía sentada dentro del estacionamiento. Los agresores abrieron fuego en su contra y posteriormente escaparon. Según las autoridades, uno de los presuntos responsables incluso cambió de ropa durante la huida para evitar ser identificado por las cámaras de videovigilancia.

El crimen provocó una fuerte movilización de policías y servicios de emergencia en la zona, considerada uno de los principales bastiones históricos de La Unión Tepito.

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Era considerada una operadora cercana a “El Lunares”

Según información de las autoridades capitalinas, “La Chofis” era identificada como una de las personas de mayor confianza de Óscar Andrés Flores Ramírez, alias “El Lunares”, señalado durante años como uno de los principales líderes de La Unión Tepito.

Infografía sobre el crimen de "La Chofis" y La Unión Tepito, con ilustraciones de motocicleta, agresor, cámara, mapa y símbolos de dinero y drogas.
Infografía detalla el asesinato de Lizeth Yuridia Juárez, alias "La Chofis", y el alcance del grupo criminal La Unión Tepito en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones la ubicaban como una presunta operadora encargada de coordinar distintas actividades ilícitas de la organización criminal.

Entre las funciones que presuntamente desempeñaba se encontraban el tráfico y distribución de drogas, la coordinación de extorsiones, el envío de sustancias ilícitas a otros estados del país y la gestión de presuntos sobornos dirigidos a corporaciones de seguridad para facilitar las operaciones del grupo delictivo.

Además, contaba con diversos antecedentes ante el Ministerio Público relacionados con delitos como narcomenudeo, cohecho y portación de armas de fuego.

Su nombre ya figuraba desde hace varios años en investigaciones de inteligencia sobre la estructura de La Unión Tepito.

Había sido detenida meses antes de su asesinato

La última captura de Lizeth Yuridia ocurrió en mayo de este año, cuando agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la detuvieron durante un operativo.

La policía detuvo a Lized Yuridia Juárez Hernández, alias “La Chofis”, en la alcaldía Cuauhtémoc. La mujer, colaboradora cercana de “El Lunares”, fue sorprendida con decenas de dosis de droga y es señalada por coordinar la distribución de estupefacientes en la Ciudad de México y Tlaxcala

Sin embargo, recuperó su libertad posteriormente y continuó bajo investigación.

Su entorno también había sido golpeado anteriormente por la violencia. En 2020, uno de sus hijos fue asesinado en calles de la Ciudad de México; de acuerdo con las autoridades, también estaba relacionado con actividades delictivas.

Ahora será la Fiscalía capitalina la encargada de determinar el móvil del homicidio y establecer si el ataque está relacionado con disputas internas dentro de la organización criminal o con conflictos entre grupos rivales que operan en la capital.

Así opera La Unión Tepito

La Unión Tepito surgió como un grupo delictivo con presencia principalmente en el Centro Histórico de la Ciudad de México y en la colonia Morelos, aunque con el paso de los años amplió su influencia hacia otras alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Azcapotzalco.

Las autoridades consideran que la organización ha diversificado sus actividades para obtener recursos económicos.

Óscar Andrés "N" fue condenado a 27 años de prisión por el homicidio calificado de una mujer
Las autoridades identificaban a "La Chofis" como una de las principales operadoras de La Unión Tepito y colaboradora cercana de "El Lunares".

Además del narcomenudeo, se le atribuyen delitos como extorsión y cobro de piso contra comerciantes establecidos, vendedores ambulantes y transportistas, quienes presuntamente son amenazados con agresiones o ataques armados si se niegan a pagar cuotas.

Las investigaciones también señalan que el grupo utiliza negocios aparentemente legales como fachadas para almacenar, distribuir drogas o esconder vehículos robados.

En cuanto al tráfico de narcóticos, las autoridades sostienen que La Unión Tepito comercializa cocaína en polvo y piedra, marihuana, metanfetaminas, cristal y drogas sintéticas como el llamado “tusi” o cocaína rosa.

El asesinato de “La Chofis”, considerada una de las operadoras cercanas a “El Lunares”, representa un nuevo episodio de violencia ligado a la estructura de La Unión Tepito y abre nuevas líneas de investigación para determinar si el crimen responde a una reconfiguración de liderazgos o a la disputa entre organizaciones criminales que operan en la Ciudad de México.

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