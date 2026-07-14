Actor mexicano cambia los sets de grabación por las canchas y debuta como futbolista en EEUU

El actor mexicano de ‘Ted Lasso’ hizo realidad el sueño que persiguió desde niño. Antes de conquistar el mundo del entretenimiento, Cristo Fernández buscó convertirse en futbolista y ahora debutó como profesional en Estados Unidos. (X / Prinx Tires USL Cup)

El personaje de Dani Rojas conquistó a millones de aficionados con su entusiasmo y amor por el futbol en la serie Ted Lasso. Ahora, la historia de ficción encontró un inesperado paralelismo con la vida real, luego de que Cristo Fernández, actor mexicano que interpretó al delantero del AFC Richmond, finalmente debutara como futbolista profesional a los 35 años.

Semanas después de anunciarse su incorporación al El Paso Locomotive, equipo de la segunda división de Estados Unidos, el originario de Guadalajara vivió el momento que soñó desde niño. El atacante ingresó al minuto 79 del encuentro frente a New Mexico United, correspondiente a la USL Cup, donde disputó sus primeros minutos oficiales con el dorsal 91. Aunque su equipo cayó 2-0, el debut marcó un capítulo inolvidable en su carrera. Incluso recibió una tarjeta amarilla durante el compromiso.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - South Africa v Canada - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - June 28, 2026 Cristo Fernandez inside the stadium before the match IMAGN IMAGES via Reuters/Jessie Alcheh

Un sueño que las lesiones frenaron, pero nunca apagaron

Antes de convertirse en actor, Cristo Fernández construyó gran parte de su vida alrededor del futbol. De acuerdo con Transfermarkt, nació el 27 de enero de 1991 en Guadalajara, Jalisco, y pasó por las fuerzas básicas de Tecos, además de militar con Corsarios Valle del Grullo y posteriormente con Guayama FC, de Puerto Rico, entre 2014 y 2017.

En distintas entrevistas ha reconocido que el futbol marcó su vida desde muy joven.

“El fútbol me ha dado tanto los mejores momentos como los más tristes”, dijo a ESPN en mayo. “Supongo que por eso, para mí, el futbol es vida”, agregó al recordar el vínculo entre su historia personal y el personaje que lo llevó a la fama internacional.

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(Captura de pantalla)

Su objetivo siempre fue llegar al profesionalismo. Incluso entrenó con el primer equipo de Tecos cuando la institución militaba en la extinta Primera A, donde coincidió con figuras como Rodrigo “Pony” Ruiz. Sin embargo, las lesiones en ambas rodillas cambiaron por completo el rumbo de su vida.

“Como muchos, la rodilla: la izquierda, la derecha. Luego, mis papás me dijeron: ‘Estudia, mijo, no seas burro’ y me metí a estudiar Comunicación (...) y ahí fue donde descubrí el cine y la actuación; en mi familia no hay artistas ni futbolistas”, contó durante una entrevista con La Caminera.

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Para perseguir un nuevo sueño trabajó vendiendo seguros y participando en obras de teatro infantil, mientras reunía el dinero suficiente para viajar a Reino Unido y estudiar actuación.

ARCHIVO - Foto del 23 de marzo del 2025, el actor mexicano Cristo Fernandez asiste a la final de la Liga de Naciones CONCACAF entre México y Panamá. (AP Foto/Etienne Laurent, Archivo)

“Me puse a chambear, ahorrar, hacía teatro infantil en Guadalajara, cortos. Cuando junté mi lana vendiendo seguros me fui a Reino Unido a estudiar en 2016 mi maestría en actuación en la Guildford School of Acting”, recordó.

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Su estancia en Londres tampoco fue sencilla. Tras vencer su visa, tuvo que salir y regresar constantemente a Europa mientras trabajaba como bartender y participaba en pequeños proyectos audiovisuales.

“No entendía: ‘¿por qué me fui a Reino Unido? Me hubiera ido a Estados Unidos como todo mundo me decía’. Ted Lasso se casteó (realizó el casting) todo el proceso en Londres. Era una serie de comedia, gringa, pero filmada allá y buscaban a gente que tuviera experiencia en futbol”, explicó.

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El actor mexicano prueba suerte en el futbol profesional a sus 35 años. Mandatory Credit: Kyle Terada-Imagn Images

Originalmente, el personaje que terminaría interpretando no estaba pensado para un mexicano. El papel correspondía a un futbolista islandés, pero su audición convenció a los productores de modificar el guion.

“De ahí empezaron a salir más oportunidades; por algo pasan las cosas en la vida”, reconoció.

Gracias al éxito de Ted Lasso, Fernández participó posteriormente en producciones como Spider-Man: No Way Home, Transformers: El despertar de las bestias, Venom: El último baile, Sonic 3, además de las series Zorro y Acapulco.

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Sin embargo, nunca abandonó el sueño que tenía desde niño. A principios de este año realizó pruebas con Chicago Fire de la MLS y posteriormente con El Paso Locomotive, club que finalmente le abrió las puertas.

“Me mantuve aquí en pruebas y nada, muy agradecido de que me dieran la oportunidad, de que me abrieran las puertas desde el día uno”, declaró a Fox Sports México tras concretar su debut.

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Para el actor, vestir por primera vez la camiseta de un equipo profesional representó mucho más que un partido oficial.

“Mi niño interior está feliz porque este siempre fue mi sueño”, concluyó, demostrando que, a veces, la realidad también puede superar a la ficción.

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