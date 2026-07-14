Hace 60 años Pedro Sola vio cómo Carlos Salinas de Gortari forjó su grupo político en la UNAM

El economista coincidió en su juventud con el expresidente priista (Foto: Instagram/Cuartoscuro)

Hace seis décadas, Pedro Sola, un joven estudiante de la Escuela Nacional de Economía en la UNAM, presenció desde los pasillos cómo Carlos Salinas de Gortari tejía las redes de un grupo universitario que, con los años, marcaría el rumbo político del país.

La anécdota, contada por el propio Sola en entrevistas revela un cruce temprano entre dos trayectorias que tomarían caminos opuestos: uno hacia la televisión y el espectáculo, otro hacia el poder presidencial.

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¿Cómo conoció Pedro Sola a Salinas de Gortari?

El vínculo entre Sola y Salinas no fue de amistad ni de colaboración cercana.

Sola relató en su canal de Youtube en 2020, que ambos coincidieron en la misma generación universitaria de 1965, cuando la carrera de Economía aún estaba alejada de la matemática rigurosa y se enfocaba más en la teoría social.

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Así luce Pedro Sola joven (Fotos: Ig @tiopedritosola)

“Cuando yo entré en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, en 1965, la carrera no tenía nada qué ver con las matemáticas”, dijo Sola.

Por los pasillos, era común ver a Salinas acompañado de Manuel Camacho Solís y José Francisco Ruiz Massieu, quienes formaron un núcleo inseparable, impulsados por la convicción de transformar la política nacional.

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El grupo compacto que soñaba con la presidencia

Según narró Sola, Salinas, Camacho y Ruiz Massieu pertenecían a una élite universitaria, respaldada por su entorno familiar y una ambición clara.

“Ahí en la Escuela Nacional de Economía, en el primer año, estaba Carlos Salinas de Gortari. Era muy amigo de otros de ahí: de Manuel Camacho Solís y de José Francisco Ruiz Massieu, aunque [este último] estudiaba Leyes”, contó Sola.

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El trío habría pactado, según versiones recogidas por el conductor, impulsar a uno de ellos hasta la presidencia de la República. Salinas lo consiguió en 1988, Camacho se consolidó como operador político y Ruiz Massieu alcanzó cargos de alto nivel en el PRI.

(Cortesía HBO)

El propio Sola, lejos de ese círculo, se interesó desde joven en el teatro y la actuación.

“Yo me dediqué al teatro”, , y aunque su madre era secretaria en Hacienda y su padre insistía en una carrera “sólida”, Sola nunca compartió la vocación política de sus compañeros.

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De la burocracia a la televisión

Pedro Sola, nacido en 1947 en Veracruz, siguió el consejo familiar y terminó la carrera de Economía. De ahí ingresó a la Secretaría de Hacienda en 1968, donde tradujo leyes fiscales europeas para el diseño del IVA mexicano y, más tarde, trabajó en comercio exterior y en el Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad.

Pedro Sola trabajó mucho tiempo en la administración pública (Foto: Instagram)

Durante casi tres décadas, su vida profesional se desarrolló en la administración pública, hasta que la televisión lo interceptó en 1996.

Al recordar sus días en la UNAM, Sola subrayó que la diferencia entre él y Salinas era total.

Infobae presenta las trayectorias profesionales divergentes de Pedro Sola y Carlos Salinas de Gortari, desde sus inicios en la UNAM en los 60 hasta sus rumbos en televisión y política en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una generación que marcó época

El paso de Salinas por la UNAM dejó huella en la memoria de Sola.

La convivencia en la Escuela Nacional de Economía fue testigo del nacimiento de alianzas que, décadas después, definirían el sexenio de 1988 a 1994.

Sola, por su parte, se convirtió en una figura central de la televisión mexicana, primero en la administración pública y luego como conductor y rostro de Ventaneando.

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