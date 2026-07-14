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Exalcaldesa de Chicoloapan dijo que no protegió en su gestión a su hermano ‘El Kino’, detenido por delincuencia organizada

Nancy Gómez Vargas dijo que no es responzable de sus acciones, “no de terceras personas”

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La exalcaldesa de Chicoloapan, Nancy Gómez Vargas se deslindó de su hermano detenido "El Kino" y dijo que no lo protegió durante su administración
La exalcaldesa de Chicoloapan, Nancy Gómez Vargas se deslindó de su hermano detenido "El Kino" y dijo que no lo protegió durante su administración

Nancy Gómez Vargas se deslindó de Marco Antonio “N”, alias “El Kino”, después de que su hermano fue detenido la noche del pasado 10 de julio por su presunta participación en asociación delictuosa y otros ilícitos; la exalcaldesa de Chicoloapan sostuvo que cada persona debía responder por sus propios actos y rechazó cualquier vínculo con las conductas que se le atribuían.

La captura ocurrió después de que Marco Antonio “N” permaneció prófugo durante seis años. Las autoridades lo identificaron como presunto líder de La Familia Michoacana en la zona oriente del Estado de México y lo buscaban por el homicidio de un hombre en Nezahualcóyotl, además de investigarlo por extorsión con violencia y asociación delictuosa.

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La exedil afirmó que era “una persona completamente independiente” y que solo se responsabilizaba por su comportamiento, sus decisiones y sus actos, no por los de terceros, incluso si se trataba de familiares. En su mensaje, sostuvo que eso escapaba de su alcance.

Añadió que su hermano tenía 30 años y que, por ser un adulto, debía asumir el camino que había tomado. Ella, dijo, había elegido otro rumbo: construir una familia, tener dos hijas y formar su hogar con valores como respeto, responsabilidad, confianza y lealtad.

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Tras la detención de Marco Antonio 'N', alias 'El Kino', presunto líder criminal, su hermana la exalcaldesa de Chicoloapan, Michoacán, Nancy Gómez, se deslindó de él

Nancy Gómez negó haber protegido a su hermano durante su gestión

Gómez Vargas también rechazó los señalamientos que la acusaban de haber protegido a Marco Antonio “N” mientras estuvo al frente del Ayuntamiento de Chicoloapan. Aseguró que esas versiones eran difamaciones y que durante el tiempo en que ocupó el cargo surgieron comentarios y denostaciones que la relacionaban con ese tipo de actividades.

La exfuncionaria remarcó que ya no ocupaba ningún cargo público ni mantenía una encomienda política o social. Bajo esa premisa, insistió en que siempre estaría de frente para responder por sus propias decisiones, pero no por lo que hicieran otras personas.

En uno de los pasajes centrales de su postura pública, sostuvo: “Él sabrá qué camino tomar, así como yo decidí el mío”. Con esa frase fijó la distancia que buscó marcar frente al proceso penal que enfrentaba su hermano.

La respuesta directa al caso fue esa: Nancy Gómez Vargas negó responsabilidad sobre las decisiones de Marco Antonio “N”, rechazó haberlo encubierto y sostuvo que solo respondería por sus propios actos. También dejó claro que esa sería la única ocasión en que hablaría públicamente sobre el asunto.

Un operativo conjunto derivó en la captura. Crédito: Especial
Un operativo conjunto derivó en la captura. Crédito: Especial

La exalcaldesa pidió un proceso apegado a derecho

La exalcaldesa dijo que entendía que la ley debía respetarse y aplicarse por igual para todas las personas. Por eso expresó su confianza en que la situación jurídica de su hermano se resolviera con una justicia real, apegada a derecho, expedita y tangible.

Reconoció que hablar del tema no le resultaba sencillo por el vínculo familiar y por la incertidumbre que, dijo, generaba una situación de esa naturaleza. Aun así, explicó que decidió enfrentar el asunto de manera pública para fijar postura y cortar especulaciones.

El expediente contra Marco Antonio “N”, alias “El Kino”, se concentró en su presunta relación con actividades criminales en el oriente mexiquense. Entre las acusaciones en su contra estuvieron la presunta asociación delictuosa, la extorsión con violencia y su posible participación en un homicidio cometido en Nezahualcóyotl.

La posición de Gómez Vargas se centró en tres ejes: deslinde personal, rechazo a los señalamientos de encubrimiento y respaldo a que el proceso avanzara conforme a la ley. También sostuvo que las acusaciones que la involucraban con grupos delictivos carecían de fundamento y provenían de una campaña de difamación que arrastraba desde su administración municipal.

De acuerdo con las investigaciones, el 10 de julio detuvieron al presunto líder de La Familia Michoacana en ese municipio. Desde hace seis años, se escondía en Chiapas, e incluso se había cambiado de nombre.

Asimismo, “El Kino” habría asumido el liderazgo del grupo criminal en Chicoloapan tras la detención de Brayan N., alias “El Panqué”.

Sumado a ello, era buscado por asesinar a un hombre en Nezahualcóyotl, y por otros delitos como extorsión a locatarios y asociación delictuosa.

  • Nancy Gómez Vargas se deslindó de su hermano Marco Antonio “N”, alias “El Kino”, y afirmó que cada persona debía responder por sus propios actos.
  • Marco Antonio “N” fue detenido el 10 de julio tras permanecer prófugo durante seis años; era señalado como presunto líder de La Familia Michoacana en el oriente del Estado de México.
  • La exalcaldesa negó haberlo protegido durante su gestión en Chicoloapan y pidió que el proceso judicial se resolviera conforme a derecho.

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