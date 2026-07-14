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Hellmann’s se sube a la “funa” contra Pedro Sola con indirecta en Instagram

Las palabras del conductor de Ventaneando continúan generando una ola de críticas tras haber arremetido contra mascotas y sus cuidadores

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El economista se ha visto envuelto en una serie de polémicas tras su inesperado comentario. (RS)
El economista se ha visto envuelto en una serie de polémicas tras su inesperado comentario. (RS)

El conductor de espectáculos Pedrito Sola continúa en el ojo del huracán luego de sus desafortunados comentarios en contra de perritos y sus propietarios que buscan darles las mejores comodidades posibles. Y es que no solo los amantes e los animales se han volcado de manera negativa, marcas como Helmann´s también tomaron una postura al respecto.

Lo que comenzó como un comentario improvisado al aire ha escalado a una ola de cancelación comercial, pronunciamientos de autoridades ambientales y una denuncia penal formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

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Las declaraciones que encendieron la furia

La controversia estalló durante la emisión del lunes 6 de julio de 2026. Al discutir el auge de los espacios pet friendly, Sola arremetió de forma severa contra los animales de compañía y sus propietarios:

“Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada”.

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Ante el intento de su compañera Mónica Castañeda por frenarlo, Sola elevó la hostilidad hacia las personas que transportan a sus mascotas en carriolas: Dan ganas de darles un balazo... a los dueños. Sus palabras, secundadas inicialmente por risas en el foro, se volvieron virales en cuestión de horas en redes sociales, desatando la indignación de miles de usuarios y defensores de los derechos de los animales.

“No mentimos”: Pedro Sola explota contra la prensa entre gritos y desplantes tras polémica de maltrato animal (RS)
“No mentimos”: Pedro Sola explota contra la prensa entre gritos y desplantes tras polémica de maltrato animal (RS)

Denuncias ante la Fiscalía y condena institucional

Lejos de quedarse en una simple queja digital, colectivos animalistas acudieron a las vías legales. El 9 de julio se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la CDMX en contra del presentador por presunta apología al maltrato animal e incitación a la violencia.

A la par, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) emitió un comunicado condenando enérgicamente cualquier expresión pública que promueva el daño a los seres sintientes. Asimismo, una petición en la plataforma Change.org que exige sanciones severas para el conductor y la cancelación definitiva del programa continúa acumulando miles de firmas.

Helmann´s no son los únicos en abandonarlo

Una de las marcas que más se ha relacionado con el conductor es, sin duda, la mayonesa Helmann´s con quien anteriormente tuvo un error en una mención publicitaria y hasta le cambió el nombre por el de la competencia. Ante ello, y al ver que se encuentra inmiscuido en un gran problema social, la empresa decidió posicionarse y alejarse de su vínculo con Sola a través de sus redes sociales.

La cadena de aderezo se unió a la tendencia en donde condena la violencia contra la fauna.
La cadena de aderezo se unió a la tendencia en donde condena la violencia contra la fauna. (IG Helmann´s México)

El impacto económico no tardó en golpear a la producción de TV Azteca. Importantes marcas comerciales como Panditas, Trident, Halls y Clorets anunciaron públicamente el retiro inmediato de su pauta publicitaria de Ventaneando, deslindándose por completo de las declaraciones de Sola y reiterando su compromiso con el bienestar animal. Incluso el dueño de la televisora, Ricardo Salinas Pliego, calificó los comentarios como “lamentables”.

El miércoles 8 de julio, Pedro Sola leyó una disculpa pública desde su teléfono celular dentro del programa: “Reconozco que los tiempos han cambiado (... ) siento una vergüenza horrible por lo que pasó y por lo que provoqué”. Atribuyó además su exabrupto a una falta de empatía personal y a la época generacional en la que creció. No obstante, el público ha calificado la disculpa de insincera, manteniendo al presentador en el ojo del huracán mientras las autoridades determinan el curso legal de la denuncia en su contra.

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