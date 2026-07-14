México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy martes 14 de julio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

Guardar
Google icon
11:34 hsHoy

Agenda de movilizaciones para hoy 14 de julio

Marcha (1)

4ª Marcha No Binaria 2026 — Agrupación No Binaria de la Ciudad de México

  • Alcaldía: Cuauhtémoc
  • Hora: 11:30 hrs. concentración en el Hemiciclo a Juárez; 12:00 hrs. inicio de marcha
  • Destino: Dirección General del Registro Civil (Arcos de Belén No. 19, Col. Doctores)
  • Aforo estimado: 300 personas
  • Observaciones: No se descarta que se sumen organizaciones LGBTIQAP+

Concentraciones (5)

Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”

  • Hora: 10:00 hrs. | Lugar: FGR, Dr. Velasco No. 175, Col. Doctores
  • Demanda: Investigación al líder del SME por presunta corrupción sindical
  • Aforo: 150 | Riesgo vial: Sí

Pensionados y trabajadores del Centro Nacional de Control de Energía

  • Hora: 08:30 hrs. | Lugar: Blvd. Adolfo López Mateos No. 2157, Col. Los Alpes, Álvaro Obregón
  • Demanda: Pago oportuno de pensiones y respeto a derechos laborales
  • Aforo: 90 | Riesgo vial: Sí

Comunidad estudiantil de la ENAH

  • Hora: 12:00 hrs. | Lugar: Secretaría de Cultura, Hamburgo No. 135, Col. Juárez
  • Demanda: Pago de viáticos para prácticas de campo y aumento salarial del 30% a docentes
  • Aforo: 80 | Riesgo vial: Sí, no se descarta bloqueo de vialidades

Movimiento de Regeneración Sindical

  • Hora: Durante el día | Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Benito Juárez
  • Demanda: Recolección de firmas contra el secretario general del SME
  • Aforo: 30

Habitantes de Ecatepec, Estado de México

  • Hora: 10:00 hrs. | Lugar: SCJN, Av. José María Pino Suárez No. 2, Centro Histórico
  • Demanda: “4ª Cadena humana por el agua limpia en Ecatepec”
  • Aforo: 50 | Riesgo vial: Sí

Citas agendadas (4)

  • Padres de familia y estudiantes del CECyT No. 6 “Miguel Othón de Mendizábal” — 12:00 hrs. en el IPN (Cuadrilátero), alcaldía Miguel Hidalgo. Aforo: 100
  • Asamblea del Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa — 16:00 hrs. en la Secretaría de Gobierno, Zócalo. Demandan precio justo en agua y predial. Aforo: 10
  • Habitantes de Ecatepec — 10:00 hrs. en la SCJN (ya listada arriba)
  • Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas de Chimalhuacán — Durante el día en Segob, Abraham González No. 48, Col. Juárez. Demandan frenar proyecto habitacional que afectaría 1,700 hectáreas de tierras ancestrales. Aforo: 20

Temas Relacionados

EN VIVOBloqueosAccidentes vialesManifestacionesProtestasCDMXEstadosmexico-noticiasmexico-servicios

Últimas noticias

Cómo preparar el batido saludable para proteger el corazón y destapar las arterias

Esta bebida ofrece una combinación de antioxidantes, fibra y grasas saludables que ayudan a reducir el colesterol y mejorar la circulación

Cómo preparar el batido saludable para proteger el corazón y destapar las arterias

Audios de Marina del Pilar: qué dicen las grabaciones y todo lo que se sabe del escándalo que salpica a la gobernadora de Baja California

Audios filtrados revelan conversaciones entre Marina del Pilar y supuestos intermediarios de agencias de EEUU sobre su situación migratoria

Audios de Marina del Pilar: qué dicen las grabaciones y todo lo que se sabe del escándalo que salpica a la gobernadora de Baja California

Pensión Hombres Bienestar 2026: estos son los requisitos para recibir 3 mil pesos bimestrales

Este apoyo funciona como un respaldo económico previo a la pensión para adultos mayores

Pensión Hombres Bienestar 2026: estos son los requisitos para recibir 3 mil pesos bimestrales

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy martes 14 de julio en Puebla?

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el precio de los carburantes en el país

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy martes 14 de julio en Puebla?

Paola Rojas habla del día que le pidió una entrevista a Maradona: “Quiero platicar contigo, pero en mi habitación”

La conductora mexicana reveló en una charla con José Ramón Fernández que una propuesta de Maradona la hizo renunciar a una de las entrevistas más deseadas de su carrera

Paola Rojas habla del día que le pidió una entrevista a Maradona: “Quiero platicar contigo, pero en mi habitación”

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Cuál es el precio de las principales criptomonedas de hoy 14 de julio?

¿Cuál es el precio de las principales criptomonedas de hoy 14 de julio?

El efecto Laffer y la coparticipación federal

Retail Media: el crecimiento existe, pero no es para todos

Molière, dramaturgo francés: “Los envidiosos morirán, pero la envidia jamás”

Tom Cruise se transforma como nunca antes en “Digger”, la sátira apocalíptica de Alejandro G. Iñárritu

INFOBAE AMÉRICA

Nueva York se convierte en el primer estado de EE. UU. en pausar la construcción de grandes centros de datos

Nueva York se convierte en el primer estado de EE. UU. en pausar la construcción de grandes centros de datos

Magaly Medina cree que Sir Winston volvería con anillo para Sheyla Rojas y recuerda experiencia con Alfredo Zambrano: “Regresó con anillo”

Un buque cisterna fue alcanzado por un misil frente a la costa de Omán

Emiratos Árabes Unidos condenó los “actos de piratería” del régimen iraní en Ormuz tras el ataque contra petroleros

China mantiene detenido a un sismólogo estadounidense que estudió pruebas nucleares norcoreanas

DEPORTES

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Harry Kane se rindió ante Messi y lanzó una advertencia a sus compañeros en la previa al partido entre Argentina-Inglaterra

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 14 de julio, partidos, definiciones y las novedades minuto a minuto de la jornada

A 75 años de la hazaña de José Froilán González, el argentino que le dio el primer triunfo a Ferrari en la Fórmula 1

La historia de amor de Declan Rice y la encendida defensa a su novia ante el acoso por su aspecto físico