EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy martes 14 de julio

11:34 hsHoy
Agenda de movilizaciones para hoy 14 de julio
Marcha (1)
4ª Marcha No Binaria 2026 — Agrupación No Binaria de la Ciudad de México
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 11:30 hrs. concentración en el Hemiciclo a Juárez; 12:00 hrs. inicio de marcha
- Destino: Dirección General del Registro Civil (Arcos de Belén No. 19, Col. Doctores)
- Aforo estimado: 300 personas
- Observaciones: No se descarta que se sumen organizaciones LGBTIQAP+
Concentraciones (5)
Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”
- Hora: 10:00 hrs. | Lugar: FGR, Dr. Velasco No. 175, Col. Doctores
- Demanda: Investigación al líder del SME por presunta corrupción sindical
- Aforo: 150 | Riesgo vial: Sí
Pensionados y trabajadores del Centro Nacional de Control de Energía
- Hora: 08:30 hrs. | Lugar: Blvd. Adolfo López Mateos No. 2157, Col. Los Alpes, Álvaro Obregón
- Demanda: Pago oportuno de pensiones y respeto a derechos laborales
- Aforo: 90 | Riesgo vial: Sí
Comunidad estudiantil de la ENAH
- Hora: 12:00 hrs. | Lugar: Secretaría de Cultura, Hamburgo No. 135, Col. Juárez
- Demanda: Pago de viáticos para prácticas de campo y aumento salarial del 30% a docentes
- Aforo: 80 | Riesgo vial: Sí, no se descarta bloqueo de vialidades
Movimiento de Regeneración Sindical
- Hora: Durante el día | Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Benito Juárez
- Demanda: Recolección de firmas contra el secretario general del SME
- Aforo: 30
Habitantes de Ecatepec, Estado de México
- Hora: 10:00 hrs. | Lugar: SCJN, Av. José María Pino Suárez No. 2, Centro Histórico
- Demanda: “4ª Cadena humana por el agua limpia en Ecatepec”
- Aforo: 50 | Riesgo vial: Sí
Citas agendadas (4)
- Padres de familia y estudiantes del CECyT No. 6 “Miguel Othón de Mendizábal” — 12:00 hrs. en el IPN (Cuadrilátero), alcaldía Miguel Hidalgo. Aforo: 100
- Asamblea del Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa — 16:00 hrs. en la Secretaría de Gobierno, Zócalo. Demandan precio justo en agua y predial. Aforo: 10
- Habitantes de Ecatepec — 10:00 hrs. en la SCJN (ya listada arriba)
- Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas de Chimalhuacán — Durante el día en Segob, Abraham González No. 48, Col. Juárez. Demandan frenar proyecto habitacional que afectaría 1,700 hectáreas de tierras ancestrales. Aforo: 20