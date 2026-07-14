Exdirector de Pemex saldrá de prisión para llevar su proceso por violencia contra su esposa en libertad

La defensa del exdirector general de Pemex pide que se acaten las determinaciones del juez y se respete la vida privada, al denunciar sobreexposición del caso en medios electrónicos y plataformas digitales

El exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, llevará su proceso en libertad sobre el caso de violencia familiar en contra de su esposa, luego de que la jueza determinará un cambio de medida cautelar en contra del exfuncionario, que le permitirá llevar su proceso en libertad.

El exdirector de Pemex enfrenta un proceso penal por el presunto delito de violencia familiar contra su esposa. Aunque la víctima le otorgó el perdón, la investigación continúa porque este delito se persigue de oficio en Morelos.

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La situación jurídica de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), ha generado un amplio debate en México luego de que una jueza lo vinculara a proceso por el delito de violencia familiar en agravio de su esposa, María Felicia Jiménez, y de su hijo menor de edad.

El caso tomó relevancia nacional tras la difusión de un video en el que presuntamente se observa al exfuncionario agrediendo físicamente a su esposa dentro de su domicilio. Días después, Rodríguez Padilla fue detenido y presentado ante un juez en Morelos, donde inició el proceso penal en su contra.

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Aunque en los últimos días la defensa del exdirector de Pemex informó que la víctima decidió otorgarle el perdón y solicitó poner fin al procedimiento, la autoridad judicial determinó que el proceso debe continuar debido a la naturaleza del delito.

Caso Víctor Rodríguez Padilla

La jueza de control resolvió que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra Víctor Rodríguez Padilla por el presunto delito de violencia familiar.

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Sin embargo, durante la audiencia también se determinó no vincularlo por el delito de violencia vicaria, al considerar que no había elementos suficientes para mantener esa imputación. La investigación continuará únicamente por el delito de violencia familiar mientras la Fiscalía General del Estado de Morelos complementa las indagatorias.

La juzgadora concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Por esto la esposa del exdirector de Pemex le otorgó el perdón tras denunciarlo

De acuerdo con el documento presentado ante la Fiscalía de Morelos, María Felicia Jiménez manifestó expresamente su voluntad de otorgar el perdón al exfuncionario y solicitó que cesaran las investigaciones iniciadas en su contra.

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La principal razón expuesta por la denunciante fue proteger la estabilidad de su familia, además de señalar que no tenía intención de ratificar las denuncias durante la audiencia.

Sin embargo, la jueza precisó que la decisión de la víctima no modifica la obligación legal del Estado de investigar los hechos cuando se trata de delitos que afectan el interés público, como ocurre con la violencia familiar.

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En la misma audiencia también se resolvió no vincular a proceso a Rodríguez Padilla por el delito de violencia vicaria, al considerar que los elementos presentados por la Fiscalía no fueron suficientes para sostener esa acusación. En consecuencia, el proceso continuará únicamente por violencia familiar.

¿Por qué el perdón no detuvo el proceso?

En el sistema penal mexicano, el perdón de la víctima únicamente puede poner fin a un procedimiento cuando se trata de delitos que se persiguen por querella, es decir, aquellos que requieren la denuncia y la voluntad de la persona afectada para continuar.

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En cambio, delitos como la violencia familiar se investigan de oficio, por lo que la Fiscalía puede continuar el proceso aun cuando la víctima decida desistirse o solicitar el cierre de la investigación.

Esto significa que la decisión de María Felicia Jiménez fue tomada en cuenta dentro del expediente, pero no tiene el efecto legal de cancelar automáticamente el procedimiento penal que enfrenta el exdirector de Pemex.

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¿De qué se le acusa a Víctor Rodríguez Padilla?

Presunta violencia familiar en agravio de su esposa, María Felicia Jiménez .

Presuntas agresiones físicas ocurridas en marzo de 2026 dentro del domicilio familiar en Morelos .

La agresión habría ocurrido frente al hijo menor de edad de la pareja.

La denuncia pública incluyó señalamientos de violencia física, psicológica y económica ejercida durante varios años.

Inicialmente también fue investigado por violencia vicaria; sin embargo, ese delito fue desestimado por la jueza al considerar que no había elementos suficientes para vincularlo a proceso por esa conducta.

¿Qué dice la defensa del exdirector de Pemex?

Desde antes de la audiencia de vinculación a proceso, la defensa de Víctor Rodríguez Padilla denunció un supuesto “linchamiento mediático” y pidió que se respetara la vida privada tanto del exfuncionario como de su familia.

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Los abogados sostienen que la amplia difusión del caso ha afectado el derecho de su cliente a un juicio imparcial y han insistido en que debe privilegiarse una salida alterna al conflicto.

Además, argumentan que Rodríguez Padilla, de 69 años, enfrenta problemas de salud, entre ellos un diagnóstico de cáncer de próstata, por lo que han solicitado que pueda continuar el proceso en libertad bajo medidas cautelares o mediante mecanismos de justicia restaurativa.