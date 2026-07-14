México

Exdirector de Pemex saldrá de prisión para llevar su proceso por violencia contra su esposa en libertad

La jueza determinó modificar la medida cautelar y ordenar la liberación inmediata del exfuncionario

Guardar
Google icon
La defensa del exdirector general de Pemex pide que se acaten las determinaciones del juez y se respete la vida privada, al denunciar sobreexposición del caso en medios electrónicos y plataformas digitales
La defensa del exdirector general de Pemex pide que se acaten las determinaciones del juez y se respete la vida privada, al denunciar sobreexposición del caso en medios electrónicos y plataformas digitales

El exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, llevará su proceso en libertad sobre el caso de violencia familiar en contra de su esposa, luego de que la jueza determinará un cambio de medida cautelar en contra del exfuncionario, que le permitirá llevar su proceso en libertad.

El exdirector de Pemex enfrenta un proceso penal por el presunto delito de violencia familiar contra su esposa. Aunque la víctima le otorgó el perdón, la investigación continúa porque este delito se persigue de oficio en Morelos.

PUBLICIDAD

La situación jurídica de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), ha generado un amplio debate en México luego de que una jueza lo vinculara a proceso por el delito de violencia familiar en agravio de su esposa, María Felicia Jiménez, y de su hijo menor de edad.

El caso tomó relevancia nacional tras la difusión de un video en el que presuntamente se observa al exfuncionario agrediendo físicamente a su esposa dentro de su domicilio. Días después, Rodríguez Padilla fue detenido y presentado ante un juez en Morelos, donde inició el proceso penal en su contra.

PUBLICIDAD

Aunque en los últimos días la defensa del exdirector de Pemex informó que la víctima decidió otorgarle el perdón y solicitó poner fin al procedimiento, la autoridad judicial determinó que el proceso debe continuar debido a la naturaleza del delito.

Caso Víctor Rodríguez Padilla

La jueza de control resolvió que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra Víctor Rodríguez Padilla por el presunto delito de violencia familiar.

Sin embargo, durante la audiencia también se determinó no vincularlo por el delito de violencia vicaria, al considerar que no había elementos suficientes para mantener esa imputación. La investigación continuará únicamente por el delito de violencia familiar mientras la Fiscalía General del Estado de Morelos complementa las indagatorias.

La juzgadora concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Por esto la esposa del exdirector de Pemex le otorgó el perdón tras denunciarlo

De acuerdo con el documento presentado ante la Fiscalía de Morelos, María Felicia Jiménez manifestó expresamente su voluntad de otorgar el perdón al exfuncionario y solicitó que cesaran las investigaciones iniciadas en su contra.

La principal razón expuesta por la denunciante fue proteger la estabilidad de su familia, además de señalar que no tenía intención de ratificar las denuncias durante la audiencia.

Sin embargo, la jueza precisó que la decisión de la víctima no modifica la obligación legal del Estado de investigar los hechos cuando se trata de delitos que afectan el interés público, como ocurre con la violencia familiar.

En la misma audiencia también se resolvió no vincular a proceso a Rodríguez Padilla por el delito de violencia vicaria, al considerar que los elementos presentados por la Fiscalía no fueron suficientes para sostener esa acusación. En consecuencia, el proceso continuará únicamente por violencia familiar.

¿Por qué el perdón no detuvo el proceso?

En el sistema penal mexicano, el perdón de la víctima únicamente puede poner fin a un procedimiento cuando se trata de delitos que se persiguen por querella, es decir, aquellos que requieren la denuncia y la voluntad de la persona afectada para continuar.

En cambio, delitos como la violencia familiar se investigan de oficio, por lo que la Fiscalía puede continuar el proceso aun cuando la víctima decida desistirse o solicitar el cierre de la investigación.

Esto significa que la decisión de María Felicia Jiménez fue tomada en cuenta dentro del expediente, pero no tiene el efecto legal de cancelar automáticamente el procedimiento penal que enfrenta el exdirector de Pemex.

¿De qué se le acusa a Víctor Rodríguez Padilla?

  • Presunta violencia familiar en agravio de su esposa, María Felicia Jiménez.
  • Presuntas agresiones físicas ocurridas en marzo de 2026 dentro del domicilio familiar en Morelos.
  • La agresión habría ocurrido frente al hijo menor de edad de la pareja.
  • La denuncia pública incluyó señalamientos de violencia física, psicológica y económica ejercida durante varios años.

Inicialmente también fue investigado por violencia vicaria; sin embargo, ese delito fue desestimado por la jueza al considerar que no había elementos suficientes para vincularlo a proceso por esa conducta.

¿Qué dice la defensa del exdirector de Pemex?

Desde antes de la audiencia de vinculación a proceso, la defensa de Víctor Rodríguez Padilla denunció un supuesto “linchamiento mediático” y pidió que se respetara la vida privada tanto del exfuncionario como de su familia.

Los abogados sostienen que la amplia difusión del caso ha afectado el derecho de su cliente a un juicio imparcial y han insistido en que debe privilegiarse una salida alterna al conflicto.

Además, argumentan que Rodríguez Padilla, de 69 años, enfrenta problemas de salud, entre ellos un diagnóstico de cáncer de próstata, por lo que han solicitado que pueda continuar el proceso en libertad bajo medidas cautelares o mediante mecanismos de justicia restaurativa.

Temas Relacionados

Víctor Rodríguez PadillaPemexPrisiónViolencia vicariaViolencia familiarPolítica Mexicanamexico-notcias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tras filtración de audio de Marina del Pilar, Morena cierra filas y niega espionaje para Estados Unidos

En conferencia de prensa, Ariadna Montiel Reyes asegura que la organización no comparte la idea de vínculos con intereses externos y sostiene que notas periodísticas no determinan su postura política

Tras filtración de audio de Marina del Pilar, Morena cierra filas y niega espionaje para Estados Unidos

Reportero amenazado por el narco sigue sin medidas de protección, denuncia Artículo 19

La agresión ocurrió hace más de un mes, el pasado 9 de junio, sin embargo, la Fiscalía del Estado no ha implementado ninguna medida de seguridad

Reportero amenazado por el narco sigue sin medidas de protección, denuncia Artículo 19

Era empresario del ramo farmacéutico el tirador de Atlxcáyotl, Puebla

De origen español, fungió como proveedor de medicamentos y equipo médico durante las administraciones estatales de Melquiades Morales y Mario Marín con adjudicaciones directas

Era empresario del ramo farmacéutico el tirador de Atlxcáyotl, Puebla

Licencia de conducir para scooters y bicicletas eléctricas: cómo tramitar por primera vez y cuáles son los requisitos

Quiénes conduzcan scooters o bicicletas eléctricas con motor superior a 250 watts y velocidad mayor a 25 km/h necesitarán registrar el vehículo, portar tarjeta de circulación y contar con licencia de conducir válida a partir de esa fecha

Licencia de conducir para scooters y bicicletas eléctricas: cómo tramitar por primera vez y cuáles son los requisitos

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy martes 14 de julio: trabajadores de la Secretaría de Cultura bloquean Av. Chapultepec

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy martes 14 de julio: trabajadores de la Secretaría de Cultura bloquean Av. Chapultepec
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 11 policías en Veracruz por desaparición forzada de cuatro personas hace once años

Detienen a 11 policías en Veracruz por desaparición forzada de cuatro personas hace once años

SEGOB afirma que “cada día hay menos reclutamiento” de menores por el narco en México

Sheinbaum se deslinda del retiro del antimonumento de personas desaparecidas en el Ángel de la Independencia

Caso ex vicealmirante Manuel Farias: Tribunal Colegiado analizará si revoca su vinculación a proceso por presunto huachicol fiscal

Dos ataques en una noche dejan cuatro muertos en Tijuana

ENTRETENIMIENTO

Actor mexicano cambia los sets de grabación por las canchas y debuta futbolista en EEUU

Actor mexicano cambia los sets de grabación por las canchas y debuta futbolista en EEUU

Estos son los artistas vetados por Juan Osorio tras polémicas en sus producciones de Televisa

Paty Navidad responde a los ataques contra Galilea Montijo por su rostro: “La gente exagera”

Las posibles consecuencias legales a Pedro Sola de confirmarse la demanda por acoso sexual a equipo de Ventaneando

Erika Buenfil revela cómo vive la relación de su hijo Nicolás con Ernesto Zedillo Jr: “No me dan celos”

DEPORTES

Chivas Femenil suma un refuerzo con pasado americanista para pelear el título del Apertura 2026

Chivas Femenil suma un refuerzo con pasado americanista para pelear el título del Apertura 2026

Actor mexicano cambia los sets de grabación por las canchas y debuta futbolista en EEUU

Cuatro títulos en medio año: el objetivo de Joel Huiqui al frente de Cruz Azul en el Apertura 2026

Luis de la Fuente le copia a México la famosa frase del ‘Y si sí’ y pone a soñar a España con ganar el Mundial 2026

¿Cómo funciona el Tour de Francia 2026? Así es la competencia donde participa Isaac del Toro