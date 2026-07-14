Era empresario del ramo farmacéutico el tirador de Atlixcáyotl, Puebla

Rafael N, empresario del ramo farmacéutico fue identificado como el tirador de Atlixcáyotl Foto: Fiscalía

Rafael N fue detenido la madrugada de este martes en San Andrés Cholula durante un operativo de la FGE, y las autoridades lo investigaron como el presunto responsable de los ataques armados contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl, una serie de hechos que en semanas recientes dejó más de una decena de vehículos con impactos de bala y sembró temor entre quienes usaban esa vialidad. Poco después se dio la identificación de este hombre como Rafael N, empresario del sector farmacéutico que tuvo adjudicaciones directas en sexenios pasados.

La captura ocurrió alrededor de las 4:00 horas en el fraccionamiento Residencial Santa Fe. En el despliegue participaron agentes ministeriales con apoyo de elementos de la Defensa y de la Policía Estatal para cumplimentar una orden de aprehensión.

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De manera preliminar, trascendió que los agentes fueron recibidos con disparos de arma de fuego. Los elementos repelieron la agresión antes de concretar la detención del empresario, identificado como un hombre de aproximadamente 65 años.

La detención ocurrió tras una orden de aprehensión y en medio de un segundo cateo en Puebla capital

Las autoridades de la Fiscalía de Puebla detuvieron al presunto tirador de Atlixcáyotl, Puebla, la madrugada de este martes 14 de julio. Los vinculan al menos a 10 ataques a disparos a vehículos en movimiento y que dejó a un menor de ocho años lesionado con la incrustación de una bala en su mandíbula mientras su mamá lo llevaba a ala escuela

La acción principal se desarrolló en un conjunto habitacional de San Andrés Cholula. En paralelo, la Fiscalía ejecutó otro cateo en un inmueble de la colonia Benito Juárez, sobre la 27 Sur entre 29 y 31 Poniente, en Puebla capital, como parte de las mismas indagatorias.

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Hasta ese momento, las autoridades no informaron si ambos operativos estuvieron vinculados de forma directa. Lo que sí quedó asentado fue que la captura se relacionó con las investigaciones por los ataques en la Vía Atlixcáyotl.

Ese punto respondió la pregunta central del caso: Rafael N fue señalado como el presunto “francotirador” de esa vialidad y su detención derivó de la indagatoria abierta por las agresiones contra automovilistas. Los hechos bajo investigación habían dejado más de 10 unidades dañadas por disparos.

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El video presenta una cobertura de evento que muestra, en pantalla dividida, a una mujer en un podio con banderas, realizando una presentación. Simultáneamente, se observa a un hombre, con rostro pixelado, siendo escoltado por personal de seguridad y subido a una camioneta blanca. Un logo de la Fiscalía General del Estado de Puebla aparece en el metraje. Parte de las imágenes muestran el traslado del individuo dentro de un edificio y su posterior abordaje al vehículo. En la pantalla de la presentación, se visualiza una imagen de un individuo borroso. La pieza documenta un anuncio oficial sobre una detención.

Durante las primeras horas del día también se informó que, al momento del operativo, el detenido estaba acompañado por su esposa y sus hijas. En ese contexto se reportó la balacera que marcó el ingreso de las autoridades al domicilio.

Rafael N había sido proveedor de gobiernos de Puebla en el ramo farmacéutico

Rafael N fue descrito como un empresario de origen español dedicado al sector farmacéutico. En el pasado fungió como proveedor de medicamentos y equipo médico durante las administraciones estatales de Melquiades Morales y Mario Marín.

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También fue ubicado como propietario de Grupo Emprendedor Gasolinero. A ese perfil empresarial se sumaron antecedentes públicos de señalamientos y acusaciones sobre contratos obtenidos con gobiernos estatales.

Entre esas referencias apareció una adjudicación de 26 millones 203 mil pesos obtenida en 2013, a través de la empresa Biotecnología CADO SA de CV, donde él era principal accionista y representante legal. Esa operación fue vinculada con la licitación pública internacional LPI-103T00000-003-12.

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Según los señalamientos difundidos en su momento, en ese procedimiento participaron tres empresas y una de ellas tenía a Rafael N como representante legal, mientras que las otras dos habrían pertenecido a empleados o presuntos prestanombres suyos. El fallo favoreció a Biotecnología CADO SA de CV.

Los antecedentes públicos incluyeron contratos directos y una presunta relación con proveedores de Salud

Tres años antes, en marzo de 2010, circularon versiones sobre una supuesta cercanía entre el entonces secretario de Salud de Puebla Alfredo Arango García y algunos de los principales proveedores de la dependencia, entre ellos Rafael N. Cuando fue cuestionado, el exfuncionario sostuvo que se trató de un ataque mediático en su contra.

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A esos antecedentes se añadió otro señalamiento fechado el 9 de enero de 2011. En esa acusación se afirmó que a una empresa de nueva creación de Rafael N le asignaron de manera directa 94 millones de pesos en contratos de mantenimiento preventivo y correctivo.

También se le atribuyó otro episodio violento ocurrido tiempo atrás, cuando presuntamente atacó a tiros una tienda Telcel ubicada en Plaza Vía San Ángel. Ese dato se sumó al perfil público que ya arrastraba el empresario antes de su captura de este martes.

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La detención colocó de nuevo su nombre en el centro de la atención pública, ahora por un caso distinto: los ataques armados contra conductores en la Vía Atlixcáyotl, una de las vialidades más transitadas de la zona metropolitana de Puebla, donde las agresiones recientes alteraron la circulación y elevaron la preocupación entre quienes pasan a diario por ese corredor.

El niño de 8 años cuya bala se alojó en el hueso de su mandíbula

El niño de ocho años que fue baleado en enero fue identificado como Jesús Elías, su madre junto a sus dos hijos cuando alían de la escuela pasaron por en el Periférico Ecológico de Puebla cuando fueron atacados.

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Su madre al ver la sangre en su boda se dirigió al hospital donde le dijeron que era mejor dejarle la bala en su mandícula ya que se había insertado en el hueso, dijo la mamá en una entrevista con el podcast Historias de la vida real.

Rafael N fue detenido la madrugada de este martes en Residencial Santa Fe, en San Andrés Cholula, durante un operativo de la FGE.

La captura estuvo relacionada con la investigación por los ataques a automovilistas en la Vía Atlixcáyotl , donde más de 10 vehículos recibieron impactos de bala.

El empresario de origen español había sido proveedor de gobiernos de Puebla y arrastraba señalamientos previos por contratos públicos por 26 millones 203 mil pesos y 94 millones de pesos.