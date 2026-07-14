Senado exige investigación imparcial por muerte de 17 mexicanos en hechos relacionados con el ICE

Senado exige investigación imparcial por muerte de 17 mexicanos vinculada al ICE. Crédito:Cuartoscuro

El Senado de la República condenó la muerte de 17 ciudadanos mexicanos ocurrida en Estados Unidos en hechos presuntamente relacionados con la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y exigió que cada uno de los casos sea investigado de manera exhaustiva, imparcial y transparente para garantizar justicia a las víctimas y sus familias.

Mediante un pronunciamiento firmado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva, las distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta expresaron su preocupación por los fallecimientos y reiteraron su compromiso con la defensa de la vida, la dignidad y los derechos fundamentales de los mexicanos que residen en el extranjero.

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Comunicado oficial Senado de la República,

En el documento, el Senado manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas y sostuvo que ningún connacional debe quedar desprotegido frente a posibles abusos de autoridad, uso desproporcionado de la fuerza o violaciones a los derechos humanos.

Respaldan acciones jurídicas y diplomáticas del Estado mexicano

Los legisladores respaldaron las acciones legales y diplomáticas emprendidas por el Gobierno de México ante las autoridades estadounidenses para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

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Asimismo, señalaron que, en el ámbito de sus facultades constitucionales de análisis de la política exterior, darán seguimiento puntual al desarrollo de las investigaciones y a la atención consular brindada a las familias de las víctimas, para lo cual solicitarán informes periódicos a las autoridades competentes.

Senado respalda estrategia legal y diplomática de México para esclarecer los fallecimientos. REUTERS/Ryan Murphy

El pronunciamiento también reconoce la soberanía de cada país para definir sus políticas migratorias; sin embargo, enfatiza que ninguna estrategia de seguridad puede estar por encima del derecho a la vida, el debido proceso y los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por ambas naciones.

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Gobierno de México presenta denuncias por los fallecimientos

El posicionamiento del Senado ocurre el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentará denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales por la muerte de los 17 mexicanos vinculados con actuaciones del ICE.

La mandataria explicó que las acciones buscan esclarecer cada uno de los casos, sancionar a quienes resulten responsables y garantizar justicia para las familias afectadas. Además, hizo un llamado al Congreso de la Unión, a los partidos políticos y a la sociedad mexicana para respaldar la defensa de los derechos de los connacionales que viven en territorio estadounidense.

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México lleva ante autoridades de EU los casos de 17 connacionales fallecidos en hechos relacionados con el ICE. Crédito: Cuartoscuro

El Gobierno federal también informó que impulsará acciones civiles relacionadas con algunos centros de detención donde ocurrieron varios de los fallecimientos, con el objetivo de que se investiguen posibles casos de negligencia o irregularidades.

Contexto de los casos

Entre 2025 y 2026 se documentaron 17 fallecimientos de ciudadanos mexicanos relacionados con acciones del ICE .

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores , 14 ocurrieron bajo custodia en centros de detención .

Los tres casos restantes se registraron durante operativos migratorios .

Uno de los hechos más recientes fue la muerte de Lorenzo Salgado Araujo , ocurrida el 7 de julio en Houston, Texas , tras recibir disparos durante un operativo.

* El Gobierno de México anunció denuncias penales y otras acciones legales para exigir el esclarecimiento de todos los casos.

Protección a migrantes, prioridad para el Estado mexicano

En su pronunciamiento, el Senado destacó que la protección de los mexicanos en el exterior constituye una prioridad del Estado mexicano y un tema de consenso entre todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta.

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México coloca la defensa de los derechos de sus connacionales en el extranjero como una prioridad nacional. SEARCH "REUTERS PICTURES 40th ANNIVERSARY COLLECTION" FOR THIS PACKAGE

Los legisladores subrayaron que la relación entre México y Estados Unidos es estratégica e histórica, además de estar sustentada por millones de personas migrantes que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural de ambos países.

Por ello, señalaron que el respeto a la dignidad y los derechos de la comunidad migrante no debe entenderse como una concesión, sino como una obligación jurídica y moral derivada de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

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Senado promete dar seguimiento y evitar la impunidad

Finalmente, el Senado aseguró que mantendrá un seguimiento permanente a las investigaciones y reiteró que utilizará las herramientas del derecho internacional para exigir justicia y garantizar la protección de los connacionales.

Senado dará seguimiento a las investigaciones para garantizar justicia a las familias de las víctimas. EFE/ Mario Guzmán

El pronunciamiento fue suscrito por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco; la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, así como los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano.

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Con este posicionamiento, la Cámara Alta fijó una postura institucional en respaldo de las familias de las víctimas y refrendó que vigilará el avance de las investigaciones para evitar que los fallecimientos queden impunes y que hechos similares vuelvan a repetirse.