Gobierno de México inicia estrategia jurídica por muertes de mexicanos a manos del ICE: van contra empresas y autoridades de EEUU

Roberto Velasco indicó que se realizarán acciones legales para aclarar el asesinato de migrantes mexicanos en operativos o bajo custodia del ICE. | Presidencia

Roberto Velásco, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó que el gobierno de México iniciará una estrategia jurídica por las muertes de mexicanos en Estados Unidos, que ocurrieron bajo custodia y en operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tras el asesinato de Lorenzo Salgado.

En ‘La Mañanera del Pueblo’, el canciller acusó que el 7 de julio pasado agentes del ICE asesinaron a Lorenzo Salgado, un migrante mexicano de 51 años de edad originario de Estado de México, que residía en Houston, Texas, lo cual afirmó que se debe investigar “con absoluta seriedad”.

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“Quiero empezar con cuál es la situación que tenemos en este momento y quiero decirles que hay una situación muy dolorosa. La realidad es que a Lorenzo Salgado le quitan la vida agentes de ICE, hace unos días.

“El pasado 7 de julio recibe una serie de disparos en este incidente que, pues obviamente tiene que ser investigado con absoluta seriedad, como han exigido sus familiares, como, pues hay una exigencia pública de que se haga”, dijo en Palacio Nacional.

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Indicó que al caso de Lorenzo se suma la muerte de 17 mexicanos más, de las cuales 14 fueron en los centros detención del ICE y tres durante operativos de la misma agencia.

“Públicamente se han reportado 58 casos de personas de distintas nacionalidades que han perdido la vida en centros de detención de ICE en 2025 y 2026.

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“De ellas, 14 fueron de nacionalidad mexicana, además de estas tres que mencionábamos que perdieron la vida en operativos”, puntualizó.

Destacó que por dichos casos, el gobierno federal ha realizado una serie de acciones que conitnúan en curso, entre las que está otorgar apoyo económico, acompañamieto legal y humanitario a las familias de las víctimas, así como ayuda para la repatriación de los restos.

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