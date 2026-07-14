México Deportes

Chivas Femenil suma un refuerzo con pasado americanista para pelear el título del Apertura 2026

El club rojiblanco oficializó un fichaje que ha generado expectativa entre la afición rumbo al nuevo torneo

Guardar
Google icon

Chivas Femenil busca acabar con el ayuno de títulos, ya que no se corona desde el 2022.

Con la mira puesta en recuperar el protagonismo perdido durante las últimas temporadas, Chivas Femenil continúa reforzando su plantilla de cara al inicio del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Este lunes, el conjunto rojiblanco hizo oficial la incorporación de Natalia Mauleón, futbolista de 24 años que llega procedente de Pachuca Femenil y que anteriormente defendió la camiseta del América.

La mediocampista inicia una nueva etapa en su carrera con el objetivo de aportar experiencia y calidad a un equipo que no consigue un campeonato desde el Clausura 2022 y que busca volver a instalarse entre los principales protagonistas del circuito.

PUBLICIDAD

La mediocampista inicia una nueva etapa con el objetivo de ayudar al Guadalajara a volver a competir por el campeonato.
La mediocampista inicia una nueva etapa con el objetivo de ayudar al Guadalajara a volver a competir por el campeonato.

Tras hacerse oficial su llegada al Guadalajara, Mauleón envió un mensaje dirigido a la afición rojiblanca, mostrando entusiasmo por comenzar esta nueva aventura.

La nueva incorporación llega tras defender los colores de América y Pachuca en temporadas recientes.
La nueva incorporación llega tras defender los colores de América y Pachuca en temporadas recientes.

“Hola chivahermanos, estoy muy feliz de estar acá, espero verlos muy pronto en los estadios y me siento contenta de trabajar para este gran club”, expresó la futbolista en su primera aparición como jugadora de Chivas.

PUBLICIDAD

El Guadalajara busca recuperar protagonismo con la llegada de una futbolista que conoce la exigencia de los equipos grandes.
El Guadalajara busca recuperar protagonismo con la llegada de una futbolista que conoce la exigencia de los equipos grandes.

Un recorrido por Toluca, América y Pachuca antes de llegar al Rebaño

Natalia Mauleón (d) del América, en una fotografía de archivo. EFE /David Martínez Pelcastre
Natalia Mauleón (d) del América, en una fotografía de archivo. EFE /David Martínez Pelcastre

Natalia Mauleón comenzó a consolidarse en la Liga MX Femenil durante su etapa con Toluca, donde destacó por su talento y capacidad ofensiva. Sus actuaciones llamaron la atención del América Femenil, equipo que la incorporó en 2021 para fortalecer su mediocampo.

Aunque su paso por el conjunto azulcrema estuvo marcado por momentos de irregularidad y una fuerte competencia por la titularidad, la futbolista formó parte del plantel que conquistó el Clausura 2023, cuando las Águilas derrotaron a Pachuca Femenil para levantar el campeonato.

América vs Chivas Femenil - cuartos de final Clausura 2024
Gol de Natalia Mauleón que sentencia el 4 - 1 (Luz Coello/ Infobae México)

Con el paso de las temporadas perdió protagonismo dentro del esquema del entonces entrenador Ángel Villacampa, situación que la llevó a buscar una nueva oportunidad en otro equipo.

Fue así como en 2025 se incorporó a Pachuca Femenil, escuadra que llegaba como campeona del futbol mexicano precisamente después de vencer al América en la final.

Sin embargo, su estancia con las Tuzas fue breve. Tras permanecer alrededor de un año en la institución hidalguense, la mediocampista decidió aceptar el reto de defender los colores de Chivas, club que apuesta por renovar su proyecto deportivo para volver a competir por el título.

La llegada de Mauleón representa una incorporación importante para el Guadalajara, ya que suma experiencia en equipos protagonistas de la Liga MX Femenil y conoce la presión que implica disputar liguillas y finales.

Oct 16, 2024; San Diego, CA, USA; Club America midfielder Natalia Mauleon (17) fights for the ball with San Diego Wave FC forward Makenzy Doniak (15) and Kristen McNabb (14) at Snapdragon Stadium. Mandatory Credit: Denis Poroy-Imagn Images
Oct 16, 2024; San Diego, CA, USA; Club America midfielder Natalia Mauleon (17) fights for the ball with San Diego Wave FC forward Makenzy Doniak (15) and Kristen McNabb (14) at Snapdragon Stadium. Mandatory Credit: Denis Poroy-Imagn Images

Para el cuerpo técnico rojiblanco, la futbolista puede aportar creatividad en el mediocampo, visión ofensiva y desequilibrio en el último tercio del campo, características que buscarán fortalecer a un plantel que ha quedado lejos de las expectativas en los torneos recientes.

Con este movimiento, Chivas continúa ajustando su plantilla antes del arranque del nuevo campeonato, donde intentará romper una sequía de cuatro años sin levantar el trofeo de la Liga MX Femenil.

La incorporación de Natalia Mauleón también ha generado expectativa entre la afición rojiblanca debido a su pasado con el América, uno de los máximos rivales deportivos del Guadalajara. Ahora, la mediocampista tendrá la oportunidad de escribir una nueva historia con el Rebaño y demostrar que puede convertirse en una pieza importante dentro de un equipo que busca recuperar su lugar entre los mejores del futbol femenil mexicano.

Temas Relacionados

Liga MX FemenilChivas FemenilNatalia Mauleónmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Actor mexicano cambia los sets de grabación por las canchas y debuta como futbolista en EEUU

Después de conquistar la televisión con Ted Lasso, el actor mexicano finalmente logró jugar como profesional

Actor mexicano cambia los sets de grabación por las canchas y debuta como futbolista en EEUU

Cuatro títulos en medio año: el objetivo de Joel Huiqui al frente de Cruz Azul en el Apertura 2026

El técnico celeste está convencido de que tiene un plantel suficiente para poder pelear por la mejor campaña del equipo en años

Cuatro títulos en medio año: el objetivo de Joel Huiqui al frente de Cruz Azul en el Apertura 2026

Luis de la Fuente le copia a México la famosa frase del ‘Y si sí’ y pone a soñar a España con ganar el Mundial 2026

La frase que marcó a la afición mexicana volvió a aparecer en una conferencia previa a las semifinales frente a Francia

Luis de la Fuente le copia a México la famosa frase del ‘Y si sí’ y pone a soñar a España con ganar el Mundial 2026

¿Cómo funciona el Tour de Francia 2026? Así es la competencia donde participa Isaac del Toro

Desde su creación en 1903, el Tour de Francia se ha convertido en una de las carreras más prestigiosas del ciclismo mundial, con etapas de montaña, velocidad y contrarreloj

¿Cómo funciona el Tour de Francia 2026? Así es la competencia donde participa Isaac del Toro

Isaac del Toro desciende al séptimo lugar general tras la Etapa 10 del Tour de Francia 2026

El ciclista mexicano perdió el tercer lugar en el ranking y ahora buscará remontar peldaños en los siguientes días para seguir soñando con el podio

Isaac del Toro desciende al séptimo lugar general tras la Etapa 10 del Tour de Francia 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 11 policías en Veracruz por desaparición forzada de cuatro personas hace once años

Detienen a 11 policías en Veracruz por desaparición forzada de cuatro personas hace once años

SEGOB afirma que “cada día hay menos reclutamiento” de menores por el narco en México

Sheinbaum se deslinda del retiro del antimonumento de personas desaparecidas en el Ángel de la Independencia

Caso ex vicealmirante Manuel Farias: Tribunal Colegiado analizará si revoca su vinculación a proceso por presunto huachicol fiscal

Dos ataques en una noche dejan cuatro muertos en Tijuana

ENTRETENIMIENTO

Actor mexicano cambia los sets de grabación por las canchas y debuta futbolista en EEUU

Actor mexicano cambia los sets de grabación por las canchas y debuta futbolista en EEUU

Estos son los artistas vetados por Juan Osorio tras polémicas en sus producciones de Televisa

Paty Navidad responde a los ataques contra Galilea Montijo por su rostro: “La gente exagera”

Las posibles consecuencias legales a Pedro Sola de confirmarse la demanda por acoso sexual a equipo de Ventaneando

Erika Buenfil revela cómo vive la relación de su hijo Nicolás con Ernesto Zedillo Jr: “No me dan celos”

DEPORTES

Actor mexicano cambia los sets de grabación por las canchas y debuta como futbolista en EEUU

Actor mexicano cambia los sets de grabación por las canchas y debuta como futbolista en EEUU

Cuatro títulos en medio año: el objetivo de Joel Huiqui al frente de Cruz Azul en el Apertura 2026

Luis de la Fuente le copia a México la famosa frase del ‘Y si sí’ y pone a soñar a España con ganar el Mundial 2026

¿Cómo funciona el Tour de Francia 2026? Así es la competencia donde participa Isaac del Toro

Isaac del Toro desciende al séptimo lugar general tras la Etapa 10 del Tour de Francia 2026